Slovenski odbojkarji so na sedmi tekmi v ligi narodov in tretji v bolgarskem Burgasu doživeli tretji poraz. Z 0:3 (-23, -27, -23) je bila boljša Francija, ki jo vodi začetnik slovenske pravljice, legendarni italijanski igralec in strokovnjak Andrea Giani. Ta tako kot njegov rojak na slovenski klopi Fabio Soli v ligi igra z nekoliko pomlajeno zasedbo.