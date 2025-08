Slovenci želijo sanjati še naprej: Želimo se vrniti s kolajno #video

"Ne smemo se jih bati, saj vemo, kaj nas čaka. Verjamem, da bomo dali vse od sebe in pustili kri na igrišču," pred polfinalnim dvobojem lige narodov z Italijani pravi korektor slovenske reprezentance Tonček Štern. Sosedski dvoboj se bo v Ningboju na Kitajskem začel v soboto ob 9. uri.

Tonček Štern pred polfinalom lige narodov (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Slovenska odbojkarska zasedba je v prevetreni zasedbi v četrtek poskrbela za največje presenečenje zaključnega turnirja lige narodov v Ningboju na Kitajskem. Varovanci Fabia Solija so v četrtfinalu izkoristili slab dan Francozov, branilce lovorike in aktualne olimpijske prvake premagali s 3:1 in napredovali v polfinale tekmovanja.

Slovenci bodo v zadnjih petih letih še tretjič nastopili v polfinalu lige narodov, še nikoli do zdaj jim preboj v finale ni uspel, obakrat so zasedli četrto mesto. Leta 2021 jih je v polfinalu zaustavila Poljska, lani pa jim je vstop v finale preprečila Japonska.

Tudi tokrat bo za pomlajeno ekipo Solija, ki je selektorske vajeti prevzel po lanski olimpijski sezoni, polfinalna naloga zahtevna. Tudi čustvena. 45-letni Italijan bo namreč v boju za finale svojo ekipo vodil proti aktualnim svetovnim prvakom, rojakom Italijanom.

Sosedski dvoboj v Stožicah je julija pripadel Italijanom. Foto: Aleš Fevžer Reprezentanci sta se v rednem delu lige narodov to sezono že srečali, v Stožicah so bili s 3:0 boljši zahodni sosedi. A tudi Francozi so Slovence v rednem delu tekmovanja premagali s 3:0.

T. Štern: Ne smemo se jih bati

Soli je še pred odhodom na Kitajsko zagovarjal idejo, da mora vsaka ekipa imeti sanje, saj jo te lahko pripeljejo do uspeha, za katerega si ni mislila, da ga lahko doseže. Njegova mantra se je v četrtfinalu uresničila. "Želimo sanjati naprej," je dejal po zagotovljenem polfinalu.

Tonček Štern opozarja, da se ne smejo ustrašiti tekmeca. Foto: VolleyballWorld

Slovenski tabor pravi, da želi tudi v polfinale vstopiti na enak način kot v četrtfinale, ko se ni ustrašil galskih petelinov. "Tudi k tej tekmi bomo morali pristopiti enako, kot smo proti Franciji. Kot smo govorili za Francijo, da je favorit obračuna, je tokrat v polfinalu to Italija. Mislim, da smo svoj cilj že izpolnili, tako da gremo lahko na tekmo proti Italiji sproščeno. Ne smemo se jih bati, saj vemo, kaj nas čaka. Verjamem, da bomo dali vse od sebe in pustili kri na igrišču. Bomo videli, kaj bo prinesla tekma in kakšen bo rezultat," je pred polfinalnim dvobojem v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal korektor Tonček Štern.

"Ne želimo se ustavljati tu"

Sprejemalec Rok Možič je po preboju v polfinale dejal, da so nekoliko presenetili tudi sebe, in pogledal proti Italiji. "Preboj med najboljše štiri je za nas neverjeten uspeh. A ne želimo se ustaviti tu. Čakata nas še dve tekmi, zagotovo se želimo vrniti s kolajno."

Rok Možič je odločen, da se z rojaki v domovino vrne s kolajno. Foto: VolleyballWorld

Poljaki in Brazilci za drugo finalno vozovnico

Sosedski dvoboj se bo na Kitajskem začel v soboto ob 9. uri. Zmagovalec bo v nedeljo igral v finalu, poraženec pa se bo potegoval za bron. V drugem polfinalnem paru si bosta v soboto nasproti stali Poljska in Brazilija.