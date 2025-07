Brez pritiska in Slovenci so izločili Francoze

Dvorana Nigbo Beilun Gymnasium, sodnika: Ovuka (BiH), Cespedec (Dominikanska republika).

Francija: Chinenyeze, Grebennikov, Toniutti, Brizard 2 (1 as), Le Goff 7, Henno 3 (1 as), Clevenot 13 (2 asa), Louati 15 (1 as, 1 blok), Diez, Faure 19 (1 as, 1 blok), Carle, Gueye, Huetz 8 (1 as, 2 bloka).

Slovenija: T. Štern 16, Planinšič 4 (4 bloke), Kozamernik 6 (3 bloke), Marovt, Bračko 1, Štalekar 6 (2 bloka), Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 7 (1 as), Možič 8 (1 blok), Mujanović 2 (1 as), Kržič, Najdič, Šen.

Foto: VolleyballWorld Kljub pomlajeni sestavi se je Slovenija na zaključnem turnirju v Ningboju tretjič v zgodovini uvrstila v polfinale lige narodov, potem ko je v četrtfinalu premagala olimpijske prvake, Francoze, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani. V polfinalu se bo v soboto merila z Italijo.

Slovenija in Francija sta se merila že rednem delu lige, takrat so v Burgasu sicer izgubili z 0:3, a vse nize izgubili tesno. Prepričali so se, da, čeprav v pomlajeni sestavi, z olimpijskimi prvaki lahko enakovredno igrajo, s takim prepričanjem so tudi začeli tekmo.

Foto: VolleyballWorld In to se jim je obrestovalo. S sproščenostjo in igrivostjo so izkoristili nekoliko slabši dan Francozov, ki so z izjemo drugega niza napravili veliko napak, medtem ko so bili sami dovolj zanesljivi, da so nadzorovali reči na igrišču in se tretjič v zgodovini uvrstili v polfinale tega tekmovanja.

Slovenci so hitro dokazali, da se favoritov niso ustrašili in da nameravajo vsaj drago prodati svojo kožo, če že ne presenetiti. Prvi del niza je bil sicer izenačen vse do izida 12:12, nato pa je bratska naveza Žiga in Tonček Štern poskrbela za prvo otipljivo prednost. Žiga je odlično serviral, Tonček pa je bil razpoložen v napadu, posledica tega je bilo vodstvo 16:12 in nekaj trenutkov pozneje tudi 18:13. Francozi so dobrimi servisi še prišli na tri točke zaostanka, dokončno pa so realne možnosti izgubili pri zaostanku 20:23, ko je po težavah na sprejemu protinapad zaključil Rok Možič.

Izgubljeni niz je očitno razjezil tekmice, ki so že tako dober servis še popravili, z njim so prišli do vodstva z 8:3. A se pri tem niso ustavili. Posledica slovenskih težav s sprejemom je bila prednost desetih točk, ki je slovenski igralci niso več mogli nadomestiti, niz so izgubili s 15:25.

Foto: VolleyballWorld Toda na začetku tretjega niza so zaustavili nalet tekmecev. Popravili so sprejem, Jan Kozamernik pa je poskrbel za tisto, kar je v drugem nizu prav tako manjkalo, serijo dobrih servisov. Z njo je priboril štiri zaporedne točke ter vodstvo 15:11, kar je njegovim soigralcem dalo zagon. Z izvrstno predstavo so prišli do vodstva 22:15, zmedle jih niso niti čudne sodniške odločitve, niz je gladko šel v njihove roke.

Z zanesljivo igro so nadaljevali tudi na začetku četrtega niza, ko so povedli z 6:3. Francozi so se na kratko vrnili v igro, izenačili, toda serija blokov je Slovencem spet zagotovila večjo prednost, točka Tončka Šterna je pomenila vodstvo s 13:9. Olimpijski prvaki so postajali vse bolj nervozni, tvegali so tudi s servisom, a jim uspevalo bore malo. Potem ko je Možič dosegel točko za 21:13, je bilo že jasno, da Slovenija prestižne zmage ne more izgubiti.

Foto: VolleyballWorld

"Tudi za nas je to nekoliko nepričakovano, ampak prišli smo sem dobro pripravljeni in brez pritiska. Nismo prišli sem igrati zgolj ene tekme in uspelo nam je. Sicer nismo prikazali najboljše igre, tudi Francija ne, ampak z izjemo drugega niza smo skoraj ves čas imeli pobudo," je v prvi izjavi dejal Rok Možič.

Slovenci so poleg tega, da so naredili precej manjše število napak, boljši predvsem v bloku. Z njim so dosegli deset točk, Francozi le štiri.