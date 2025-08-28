Tako se bodo padavine gibale čez Slovenijo #animacija

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno. Predvsem v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe. Tudi četrtek bo še poletno obarvan, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle od 26 do 31, na severozahodu do okoli 23 stopinj Celzija. Že v noči na petek pa sledi vremenski preobrat, saj bo jutri v zahodnih krajih pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje, je zapisano na straneh agencije za okolje. V zgornjem videposnetku si oglejte, kako se bodo padavine širile čez Slovenijo.

Danes čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo zvečer krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija.

Petek bo deževen s pogostimi nevihtami in padavinami

Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. Pihal bo veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija, je še zapisano na straneh Arsa.

"V noči na petek in v petek bo prihajala hladna fronta z izrazitejšimi padavinami, nevihtami in tudi kakšnimi nalivi. Ti bodo lahko močnejši zlasti na zahodu. Težišče padavin bo na zahodu, občasno pa bo lahko kaj zaneslo tudi v osrednjo Slovenijo in popoldne mogoče tudi dlje proti vzhodu," je za Siol o vremenskem dogajanju povedal meteorolog Andrej Velkavrh.

Kakšen bo zadnji avgustovski konec tedna?

V soboto bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Predvsem danes bo lahko jugozahodni veter s seboj prinesel tudi nekaj puščavskega prahu.

Vstop v september bo precej moker in hladnejši

V ponedeljek bomo v naših krajih znova prešli pod vpliv jugozahodnika. Dopoldne bo povsod precej jasno, popoldne se bo pooblačilo v zahodnih krajih in tam bodo že možne prve padavine, ki se bodo v noči na torek okrepile in do torka zjutraj predvidoma prehodno zajele vso Slovenijo, napoveduje Arso. Kot kažejo napovedi, v torek kaže na precejšnjo ohladitev. Temperature se bodo gibale od 14 do 22 stopinj Celzija.

Do srede zjutraj bodo padavine povsod ponehale, v sredo bo spet sončno in nekoliko hladneje. Za naprej je napoved še nekoliko negotova, verjetnejše pa so padavine kot suho vreme, še napoveduje Arso.

Oglejte si še: