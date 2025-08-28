Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
28. 8. 2025,
9.18

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
ARSO avgust dež poletje padavine vreme

Četrtek, 28. 8. 2025, 9.18

1 ura, 4 minute

Tako se bodo padavine gibale čez Slovenijo #animacija

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, v vzhodnih krajih pa še večinoma sončno. Predvsem v Posočju se bodo pojavljale krajevne plohe. Tudi četrtek bo še poletno obarvan, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle od 26 do 31, na severozahodu do okoli 23 stopinj Celzija. Že v noči na petek pa sledi vremenski preobrat, saj bo jutri v zahodnih krajih pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje, je zapisano na straneh agencije za okolje. V zgornjem videposnetku si oglejte, kako se bodo padavine širile čez Slovenijo.

Danes čez dan bo zapihal južni do jugozahodni veter, ob morju pa se bo zvečer krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na severozahodu okoli 23 stopinj Celzija.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Petek bo deževen s pogostimi nevihtami in padavinami

Jutri bo v zahodnih krajih pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. Pihal bo veter južnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 23 do 28 stopinj Celzija, je še zapisano na straneh Arsa.

"V noči na petek in v petek bo prihajala hladna fronta z izrazitejšimi padavinami, nevihtami in tudi kakšnimi nalivi. Ti bodo lahko močnejši zlasti na zahodu. Težišče padavin bo na zahodu, občasno pa bo lahko kaj zaneslo tudi v osrednjo Slovenijo in popoldne mogoče tudi dlje proti vzhodu," je za Siol o vremenskem dogajanju povedal meteorolog Andrej Velkavrh.

Kakšen bo zadnji avgustovski konec tedna?

V soboto bo spremenljivo oblačno. Krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Nekoliko hladneje bo. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla.

Predvsem danes bo lahko jugozahodni veter s seboj prinesel tudi nekaj puščavskega prahu.

Vstop v september bo precej moker in hladnejši

V ponedeljek bomo v naših krajih znova prešli pod vpliv jugozahodnika. Dopoldne bo povsod precej jasno, popoldne se bo pooblačilo v zahodnih krajih in tam bodo že možne prve padavine, ki se bodo v noči na torek okrepile in do torka zjutraj predvidoma prehodno zajele vso Slovenijo, napoveduje Arso. Kot kažejo napovedi, v torek kaže na precejšnjo ohladitev. Temperature se bodo gibale od 14 do 22 stopinj Celzija.

Do srede zjutraj bodo padavine povsod ponehale, v sredo bo spet sončno in nekoliko hladneje. Za naprej je napoved še nekoliko negotova, verjetnejše pa so padavine kot suho vreme, še napoveduje Arso.

Oglejte si še:

Dež
Novice Velkavrh opozarja: Ponekod lahko polovica padavin pade le v šestih urah
Oblaki
Novice Vreme bo znova udarilo z vso silo
Ciklon
Novice Ostanki orkana Erin bodo zadeli Evropo. Burno bo tudi v Sloveniji.
ARSO avgust dež poletje padavine vreme
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.