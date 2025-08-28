Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se v Ljubljani pripravlja na svetovno prvenstvo, ki ga bo od 13. septembra igrala na Filipinih, že konec tega tedna pa bo odpotovala na Japonsko, kjer bo nadaljevala priprave. Možnosti, da bi na vrhuncu sezone nastopil tudi Rok Možič, so majhne, a sprejemalec želi pomagati ekipi, tako da bodo o tem, ali bo res med potniki, odločili v prihodnjih dneh.

Medtem ko so se slovenske odbojkarice danes preselile na prizorišče izločilnih bojev svetovnega prvenstva v Bangkok, pa se odbojkarji na vrhunec sezone še pripravljajo. Svetovno prvenstvo bo letos med 12. in 28. septembrom na Filipinih, Slovenci pa bodo skupinski del igrali proti Čilu, Bolgariji in Nemčiji.

Prevetrena in pomlajena ekipa selektorja Fabia Solija se bo do konca tedna pripravljala v Ljubljani, nato pa že odpotovala v Azijo. Najprej na Japonsko, kjer bo opravila dve pripravljalni tekmi s tamkajšnjim prvoligašem Osaka Blazers Sakai, na Filipinih pa bo nato odigrala še dve pripravljalni tekmi z Iranom in Argentino.

Tine Urnaut o pričakovanjih pred svetovnim prvenstvom (video: STA):

"Moč naše ekipe je v moštvenem duhu in ne pri posameznikih"

"Vsi trenutki v času priprav so pomembni, a zadnja dva tedna sta vselej tista, ki jima moramo posvetiti največ pozornosti. Pred svetovnim prvenstvom bomo odigrali le štiri tekme in na njih uporabili vse igralce, da bodo vsi tudi pripravljeni za nastop na svetovnem prvenstvu. Enako smo storili v ligi narodov, ko smo pokazali, da je moč naše ekipe v moštvenem duhu in ne pri posameznikih. To želimo prenesti tudi na svetovno prvenstvo. Mislim, da nam gre dobro, a kot vsak trener želim še več, zato igralce vseskozi potiskam proti njihovemu maksimumu. Veliko dela smo opravili v fitnesu, treningi so bili težki in kljub nekaterim težavam smo v dobrem stanju. Tine (Urnaut, op. a.) sicer še ni povsem nared, imamo še nekaj manjših težav, ampak fantje zares dajejo vse od sebe. V zadnjih dneh več pozornosti namenjamo tudi igri, v ritem želimo spraviti Tineta, Alena (Pajenka, op. a.) in Gregorja (Ropreta, op. a.), za kar nimamo veliko časa. Vsak trening je pomemben in vsak trening skušamo opraviti maksimalno dobro," je na novinarski konferenci načrt priprav zadnjih dveh tednov opisal Soli.

"Mislim, da nam gre dobro, a kot vsak trener želim še več, zato igralce vseskozi potiskam proti njihovemu maksimumu," pravi Fabio Soli. Foto: Bor Slana/STA

"Zdravniški izvidi pravijo, da je verjetno bolje, da ostane doma, a želi pomagati ekipi"

Ta se je za sodelovanje zahvalil Joštu Kržiču in Vidu Rancu, ki tako ne trenirata več z ekipo, se je pa reprezentanci v sredo pridružil Rok Možič, ki ga pesti tendinitis kolena.

Roka Možiča pestijo težave s kolenom, želi pomagati ekipi, a je možnost za njegov nastop na prvenstvu majhna. Foto: VolleyballWorld "Trenutno imamo na voljo 14 igralcev in velika verjetnost je, da bomo v Osako potovali v takšni postavi. V Azijo bi sicer lahko odšli s 15 odbojkarji, a to bomo storili le, če bo to res nujno potrebno. Včeraj se je ekipi pridružil Rok Možič, ki pa ima še naprej težave z vnetjem kolena, zato moramo biti odkriti. Ne želim polagati nanj preveč pričakovanj. Zaradi zdravstvenih težav od konca lige narodov še ni stopil na igrišče, zadnje štiri tedne ni skakal, v tem času so bile v ospredju fizioterapije in prilagojen program. Zdravniški izvidi pravijo, da je bolje, da ostane doma, a želi pomagati ekipi. Rad bi se zahvalil zdravstvenemu osebju reprezentance in Roku za trud, ki ga vlagajo, da bi bil nared. V prihodnjih treh dneh bomo posebno pozornost posvečali njegovemu zdravstvenemu stanju in takrat sprejeli končno odločitev," je dodal Italijan na slovenski klopi.

Urnaut še ni optimalno pripravljen: Upam, da dvignemo raven naše igre

Za slovenske odbojkarje bo to tretje svetovno prvenstvo, na zadnjem so zaigrali na tekmah za odličja, na koncu pa zasedli četrto mesto.

"Nekaj nas je takih, ki nismo igrali veliko tekem v letošnji ligi narodov, vemo pa, kako zelo pomemben je tekmovalni ritem. Upam, da ga bomo lahko na teh prijateljskih tekmah razvili," pravi kapetan Urnaut. Foto: STA

Kapetan Urnaut si želi izkušnje s teh tekmovanj prenesti tudi na mlajše igralce, hkrati pa poudarja, da bo za izbrano vrsto najpomembneje ujeti ritem tekem: "Ne glede na to, koliko tekem bomo igrali v Aziji, se moramo vsak dan truditi dvigovati raven naše igre, to je edino, kar šteje. Upam, da nam bo uspelo dvigniti kakovost odbojke na naši strani mreže. Zagotovo je dobra stvar, da bomo v Aziji odigrali kar nekaj tekem, predvsem pa, da se bomo že prej prilagodili na časovno razliko. Nekaj nas je takih, ki nismo igrali veliko tekem v letošnji ligi narodov, vemo pa, kako zelo pomemben je tekmovalni ritem. Upam, da ga bomo lahko na teh prijateljskih tekmah razvili, se spet privadili na naš način igranja in se na ta način čim hitreje prilagodili tudi na tekme svetovnega prvenstva."

Izkušeni koroški sprejemalec, ki je zaradi težav z vratom izpustil velik del lige narodov, upa tudi, da se bo njegovo stanje do svetovnega prvenstva izboljšalo. "Ko treniram, me na trenutke boli, kdaj bolj, kdaj manj. Upam, da se bo položaj izboljšal do svetovnega prvenstva, da bom lahko kar se da najbolje pomagal ekipi, saj za zdaj nekaterih stvari še ne morem izvajati s polno močjo."

Urnaut o preboju slovenskih odbojkaric v osmino finala (video: STA):

Kovačič zadovoljen z ligo narodov in motiviran za SP

Pomlajena slovenska zasedba je na zaključnem turnirju lige narodov najprej presenetila Francoze in se uvrstila v polfinale, na koncu pa zasedla četrto mesto.

Jani Kovačič se veseli igranja na Filipinih. Foto: STA

"Res smo zelo dobro odigrali celotno ligo narodov, z izjemo turnirja v Bolgariji, če pa potegnemo črto, tudi sami nismo pričakovali, da bomo s takšno ekipo prišli tako daleč. Odigrali smo vrhunske tekme na zaključnem turnirju, mogoče bi nam z malo več sreče uspelo narediti še več. Že zadnjih deset let nas vse ekipe podcenjujejo in vedno znova smo morali dokazovati, da si zaslužimo spoštovanje. To, da nas druge ekipe mogoče nimajo za glavne favorite na tem prvenstvu, nas le še dodatno motivira. Kot ekipa se vsi zavedamo, da je to le dodaten plus," pa dva tedna pred začetkom prvenstva razmišlja Jani Kovačič.

Jani Kovačič o tem, da bodo igrali na Filipinih (video: STA):

Slovenci bodo na svetovnem prvenstvu najprej igrali s Čilom (13. september), nato sledita tekmi z Bolgarijo (15. september) in Nemčijo (17. september). Po skupinskem delu sledijo izločilni boji, iz vsake skupine v osmino finala napredujeta prva in druga reprezentanca.