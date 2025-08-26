Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Torek,
26. 8. 2025,
17.15

Osveženo pred

15 minut

Eva Pavlović Mori Nika Milošič Alessandro Orefice SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Torek, 26. 8. 2025, 17.15

15 minut

Odzivi iz slovenskega tabora po zmagi Američank

Slovenke po večerji močno navijale za ZDA, zdaj so v osmini finala: To je neverjetno! #video

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo | Slovenke so si zagotovile izločilne boje na SP na Tajskem. | Foto Volleyball World

Slovenke so si zagotovile izločilne boje na SP na Tajskem.

Foto: Volleyball World

"Še vedno je nekoliko težko dojeti ta trenutek," je po popoldanski zmagi Američank nad Češko (3:0), kar je pomenilo, da so Slovenke v skupini D zasedle drugo mesto in si s tem zagotovile mesto v izločilnih bojih svetovnega prvenstva na Tajskem, priznal slovenski selektor Alessandro Orefice. Z izbrankami je tekmo med ZDA in Češko spremljal v hotelski jedilnici, bilo pa je zelo čustveno.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Argentina, svetovno prvenstvo
Sportal Američanke zanesljive, Slovenke v osmini finala! #video

Danes so slovenske odbojkarice na svojem krstnem svetovnem prvenstvu dosegle zgodovinsko prvo zmago, ko so brez izgubljenega niza s 3:0 premagale Argentino. S tem je bil izpolnjen prvi pogoj za morebitno napredovanje v osmino finala. Za drugega so popoldne poskrbele Američanke, ki so s 3:0 odpravile Češko, s tem pa so Slovenke v skupini D končale na drugem mestu in bodo zdaj odpotovale v Bangkok, kjer se bodo pomerile bodisi s Turkinjami bodisi Kanadčankami. Te bodo namreč jutri med seboj obračunale za prvo mesto v skupini F.  

"Po naši tekmi smo vedele, da smo svoje oddelale. Na igrišču smo dale vse, kar smo lahko, je pa potem res odločala ta druga tekma, ki smo si jo skupaj ogledale v jedilnici po večerji," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije po popoldanski zmagi Američank povedala Nika Milošič. "Res smo močno navijale za ZDA, hvala bogu so zmagale in tako je bila tudi sreča na naši strani. Zdaj smo naprej in res smo neizmerno vesele. To je res nepopisno, kako se počutimo, kako se nam je vse izšlo in kako smo v bistvu same dokazale, kdo smo in kaj smo naredile v tem poletju," je bila še vesela slovenska reprezentantka.

Zdaj je pred Slovenkami nov izziv, spopad s Turčijo ali Kanado v Bangkoku. "Načrti za naprej so vsekakor pokazati, da nismo naključno prišle v osmino finala in da si zaslužimo biti tukaj, da smo kakovostna ekipa. Imamo še dodatno priložnosti, da dokažemo, kako dobre smo, in res imamo svetlo prihodnost," pravi Milošič.

Selektor slovenske izbrane vrste Alessandro Orefice je priznal, da je bil dan čustven: "Še vedno je nekoliko težko dojeti ta trenutek. To je bilo nekaj zelo čustvenega, tako zame kot za igralke, za osebje, za celotno ekipo. To je zgodovinska uvrstitev, prvič igramo na takšnem prvenstvu, ampak opravili smo neverjetno delo. Ta uspeh je rezultat dobrega dela in nagrada za vse poletno garanje."

O tekmicah v izločilnih bojih italijanski strokovnjak še ni želel špekulirati. "Obe ekipi sta zelo kakovostni, jutri bomo videli, katera reprezentanca nas čaka v osmini finala, in takrat se bomo začeli nanjo pripravljati tudi taktično. Zagotovo bomo na igrišče prinesli svoj duh in poskušali zmagati."

"Občutki so neverjetni, ker smo dosegle, kar smo si zadale. Res smo garale na pripravah za te tri tekme, da se uvrstimo v osmino finala. To nam je uspelo in upam, da smo vsej Sloveniji dokazale, kam spadamo," pa je po popoldanski zmagi Američank za OZS povedala Eva Pavlović Mori. In kakšna so pričakovanja v osmini finala? "Ni pomembno, še vedno bomo osredotočene same nase ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani. Jaz samo upam, da bodo dale vse od sebe, kot smo doslej, in kar bo, bo."

V osmini finala bodo Slovenkam družbo delale reprezentance Srbije, Japonske, Nemčije, Poljske, Dominikanske Republike, Kitajske, Turčije, Kanade, ZDA, Brazilije, Francije, Tajske, Nizozemske, Italije in Belgije.

Eva Pavlović Mori Nika Milošič Alessandro Orefice SP v odbojki 2025 slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
