Odbojkarji in odbojkarice dobili tekmece na EP 2026

Leto 2026 bo tudi v znamenju odbojkarskih evropskih prvenstev. Današnji žreb v Bariju je razkril, s kom bosta igrali moška in ženska vrsta Slovenije.

Moško tekmovanje bodo med 10. in 27. septembrom gostile Italija, Bolgarija, Romunija in Finska. Slovenija bo predtekmovanje igrala v skupini A v Modeni, tekmeci pa bodo Italija, Švedska, Češka, Grčija in Slovaška.

V skupini B v Varni bodo nastopale Bolgarija, Severna Makedonija, Poljska, Ukrajina, Portugalska in Izrael. Skupina C bo v Tampereju, kjer bodo ob gostiteljih Fincih igrali še Srbija, Estonija, Belgija, Nizozemska in Danska. Skupino D v Cluju sestavljajo Romunija, Latvija, Francija, Nemčija, Turčija in Švica.

Iz vsake skupine se bodo v nadaljevanje prebile po štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v osmino finala.

Nasprotnice dobile tudi reprezentantke

Žensko EP bodo med 21. avgustom in 6. septembrom gostile Turčija, Švedska, Azerbajdžan in Češka. Slovenija bo v prvem delu nastopila v skupini A v Istanbulu skupaj s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo, in Madžarsko.

V skupini B v Brnu bodo nastopile Srbija, Češka, Avstrija, Ukrajina, Bolgarija in Grčija. V skupini C v Bakuju Azerbajdžan, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Romunija in Španija ter v skupini D v Göteborgu Švedska, Črna Gora, Italija, Francija, Slovaška in Hrvaška.

