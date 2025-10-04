Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Odbojkarji in odbojkarice dobili tekmece na EP 2026

Tekmeci Slovenije bodo Italija, Švedska, Češka, Grčija in Slovaška.

Tekmeci Slovenije bodo Italija, Švedska, Češka, Grčija in Slovaška.

Foto: Reuters

Leto 2026 bo tudi v znamenju odbojkarskih evropskih prvenstev. Današnji žreb v Bariju je razkril, s kom bosta igrali moška in ženska vrsta Slovenije.

Dejan Vinčić
Sportal "Kot mlad odbojkar sem bil pogosto na stranskem tiru. Vse sem si moral prigarati."

Moško tekmovanje bodo med 10. in 27. septembrom gostile Italija, Bolgarija, Romunija in Finska. Slovenija bo predtekmovanje igrala v skupini A v Modeni, tekmeci pa bodo Italija, Švedska, Češka, Grčija in Slovaška.

V skupini B v Varni bodo nastopale Bolgarija, Severna Makedonija, Poljska, Ukrajina, Portugalska in Izrael. Skupina C bo v Tampereju, kjer bodo ob gostiteljih Fincih igrali še Srbija, Estonija, Belgija, Nizozemska in Danska. Skupino D v Cluju sestavljajo Romunija, Latvija, Francija, Nemčija, Turčija in Švica.

Iz vsake skupine se bodo v nadaljevanje prebile po štiri reprezentance, ki se bodo uvrstile v osmino finala.

Nasprotnice dobile tudi reprezentantke

Žensko EP bodo med 21. avgustom in 6. septembrom gostile Turčija, Švedska, Azerbajdžan in Češka. Slovenija bo v prvem delu nastopila v skupini A v Istanbulu skupaj s Turčijo, Latvijo, Poljsko, Nemčijo, in Madžarsko.

V skupini B v Brnu bodo nastopile Srbija, Češka, Avstrija, Ukrajina, Bolgarija in Grčija. V skupini C v Bakuju Azerbajdžan, Portugalska, Nizozemska, Belgija, Romunija in Španija ter v skupini D v Göteborgu Švedska, Črna Gora, Italija, Francija, Slovaška in Hrvaška.

