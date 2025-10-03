Slovenska udeležba skromna: v ligi le mariborska kluba

V letošnji odbojkarski srednjeevropski ligi ne bo veliko slovenskih predstavnikov. Za tekmovanje sta se prijavila le mariborska kluba, moški i-Vent Maribor in ženski OTP banka Branik. Tako moško kot žensko tekmovanje bo imelo nekaj novincev, v konkurenco so pri dekletih pustili tudi izraelski ekipi Hapoel Kfar Saba.

Calcit Volley letos v ligi ne bo imel ne moškega moštva, ki je svoj edini naslov osvojil leta 2024, ne ženske ekipe, ta je bila prvak štirikrat. Prav tako zanimanja za moško tekmovanje ni pokazal 14-kratni prvak ACH Volley, okrepljena ljubljanska ekipa bo imela letos večje ambicije v ligi prvakov, zato naslova v srednjeevropski ligi ne bo branila.

V moški konkurenci bo letos nastopilo sedem moštev, poleg Mariborčanov še hrvaški ekipi Mladost Zagreb, Mursa Osijek, črnogorski ekipi Budućnost in Budva, avstrijska Zadruga Dob ter madžarski Elore Foxconn.

Pri ženskah bodo tekmice Mariborčank poleg Izraelk še zagrebški ekipi Mladost in Dinamo, črnogorska Budućnost in ciprski Lemesos Volleyball.

Mariborčani bodo prvo tekmo odigrali 4. novembra proti Budvi, ki bo gostila prvi turnir, Mariborčanke pa bodo na teren stopile prej, 8. oktobra se bodo na turnirju v Zagrebu pomerile z Dinamom, dan pozneje pa bodo njihove tekmice še branilke naslova, igralke Mladosti.

