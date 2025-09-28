Odbojkarsko SP se leta 2029 vrača na Filipine

Mednarodna odbojkarska zveza FIVB je po petkovi potrditvi, da bosta ZDA in Kanada gostili svetovno prvenstvo v odbojki za ženske leta 2027, zdaj razkrila še gostitelje za leto 2029. Največji ženski odbojkarski dogodek bo prvič v zgodovini gostila država, ki jo odbojka navdušuje že desetletja - Filipini -, so sporočili iz krovne slovenske zveze.

Novico o gostitelju SP za ženske 2029 sta predsednik FIVB Fabio Azevedo in brazilska odbojkarska legenda Leila Barros razkrila tik pred finalom moškega turnirja na Filipinih, v katerem so Italijani ubranili naslov.

Na SP v odbojki se pomeri 32 najboljših reprezentanc sveta, ki v 17 dneh odigrajo 64 tekem. Od leta 2023 prvenstvi potekata na vsaki dve leti - letos so na Tajskem gostovale ženske, moški pa na Filipinih.

