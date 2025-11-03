Njena zgodba je ena tistih, ki bi jo moral slišati vsak, ki ima danes težave z bolečinami, utrujenostjo ali občutkom, da telo preprosto ne zmore več.

Gospa Stanka Ravnikar, nagrajenka septembra, na prvem pregledu pri prof. Igorju Ogorevcu v Planetu zdravja Foto: Planet zdravja

Gospa se nam je javila z vrsto težav, ki so se kopičile več mesecev. Povedala je, da so jo že dolgo spremljale hude bolečine v kolenih, zaradi katerih ni mogla več normalno hoditi, niti se sproščeno gibati. Hkrati je občutila stalno utrujenost, izgorelost in občutek notranje praznine, ki ga ni mogla odpraviti niti z daljšim počitkom. V zadnjem obdobju so se pojavile še megla v glavi ter težave s koncentracijo in spominom, zaradi česar je bila več mesecev na bolniškem dopustu.

Obisk in izkušnja nagrajenke septembra v Planetu zdravja v Ljubljani

Pred kratkim se je v prostorih Planeta zdravja oglasila gospa Stanka Ravnikar iz Ljubljane, ki je bila izžrebana kot nagrajenka septembra med vsemi v septembru prejetimi vprašalniki Svetovalnice Planeta zdravje. Ob prejemu nagrade – brezplačni celovit pregled – smo se z njo pogovorili o njenih težavah in izkušnjah z zdravjem.

Ko je opravila t. i. prvi pregled v Planetu zdravja , je bilo hitro jasno, da gre za tipično zgodbo sodobnega časa – ko telo zaradi dolgotrajne preobremenjenosti in slabih navad preprosto ne zmore več vzdrževati ravnovesja.

"Zdaj veliko bolje razumem, kako pomembno je poslušati svoje telo. Ni dovolj, da samo vzamem zdravilo proti bolečinam. Moram razumeti, zakaj me boli." Foto: Planet zdravja

Pregled, ki je Stanki razkril resnico o njenem telesu

V pogovoru s prof. Igorjem Ogorevcem smo gospe najprej pomagali razumeti, kaj se v njenem telesu dejansko dogaja. V Planetu zdravja namreč verjamemo, da vsaka bolečina in vsaka težava izhajata iz konkretnih, merljivih sprememb v delovanju organizma – in da lahko telo, ko mu damo pravo podporo, ponovno vzpostavi naravno ravnovesje.

Že po prvih 30 minutah je gospa povedala, da se počuti lažje, bolj umirjeno in manj izčrpano. Najpomembnejše pa je bilo, da je začela bolje razumeti svoje telo – kaj ga utrudi, kaj mu škodi in kaj mu vrača moč. Njene besede ob koncu obiska so bile iskrene in ganljive:

"Zdaj veliko bolje razumem, kako pomembno je poslušati svoje telo. Ni dovolj, da samo vzamem zdravilo proti bolečinam. Moram razumeti, zakaj me boli."

Pregled in uvodni pogovor s prof. Igorjem Ogorevcem, ki je gospe Stanki razkril resnico o njenem telesu. Foto: Planet zdravja

V Planetu zdravja pomagamo telesu, da začne delovati tako, kot je bilo naravno zasnovano

V Planetu zdravja vsak dan srečujemo ljudi, ki se spoprijemajo s podobnimi težavami – izgorelostjo, kronično utrujenostjo, bolečinami v sklepih, glavoboli, prebavnimi motnjami in težavami s koncentracijo. Naši terapevti pod vodstvom prof. Igorja Ogorevca uporabljajo preverjene metode, s katerimi pomagajo telesu, da se ponovno uravna in začne delovati tako, kot je bilo naravno zasnovano.

Zato vse bralce vabimo, da spremljajo naše objave na portalu Siol.net, kjer bomo v prihodnjih tednih delili resnične zgodbe ljudi, ki so v Planetu zdravja našli pot do boljšega počutja in zdravja. Vsaka zgodba nosi pomembno sporočilo – da lahko telo hitreje in trajno ozdravi, ko razumemo, zakaj zboli.

KAKO DO BREZPLAČNEGA PREGLEDA V PLANETU ZDRAVJA?

Želite tudi vi brezplačni pregled v Planetu zdravja? Z malo sreče ste lahko izžrebani za glavno nagrado, brezplačni celoviti pregled vseh 151 parametrov. Vendar bo tudi vsak od sodelujočih v Svetovalnici Planet zdravja Siol.net povabljen na hitri pregled, ki traja cca 10 min, kjer se odčita samo 15 od 151-ih parmetrov, s tem boste prejeli osnovne smernice za hitre ukrepe pri vašem zdravju in res hitro pomoč, če jo potrebujete. Ta pregled bo za vas brezplačen in se ga načeloma izvaja le ob Dnevih odprtih vrat.

Če imate tudi vi podobne težave, je pomembno razumeti, da vam telo pošilja opozorila, zato je zdaj pravi čas, da ukrepate. V Planet zdravja vas vabimo na dneve odprtih vrat, prvi pregled, pregled kot drugo mnenje itd., kjer bomo skupaj poiskali vzroke vaših težav in naredili prvi korak k boljšemu počutju.

Obiščete nas lahko v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Novi Gorici in Kopru, kjer vas bo sprejela izkušena ekipa terapevtov.

Več informacij na https://www.planetzdravja.com/

Nova knjiga Termoregulacija telesa: Planet zdravja, fiziologija ravnovesja omogoča vpogled v bistvo metode Planeta zdravja. Avtorji na kar 430 straneh razkrivajo, kako termoregulacija vpliva na zdravje. Knjiga je razdeljena na več smiselnih enot in napisana v poljudnem jeziku. "Telo je samozdravilni sistem, če mu damo prave pogoje. Termoregulacija je ključ do teh pogojev," pravi prof. Igor Ogorevc, ki je metodo skupaj z ženo razvil na podlagi dolgoletnih raziskav.

Prof. Igor Ogorevc ob izidu knjige Termoregulacija telesa: Planet zdravja, fiziologija ravnovesja Foto: Polona Avanzo za Planet zdravja

