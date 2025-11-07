Petek, 7. 11. 2025, 14.12
54 minut
1. DOL za ženske, 7. krog
Kamničanke pri ekipi, ki še nima zmage
Sedmi krog državnega prvenstva za odbojkarice se začenja v Hočah, kjer bodo članice Formisa, ki še edine nimajo zmage, gostile Kamničanke. Preostale tekme bodo v soboto. Branilke naslova iz Maribora pričakujejo tekmice iz Radovljice, Šempetranke bodo gostile vodilne Novogoričanke, obeta pa se tudi bitka tekmic z Obale, pomerile se bodo Ankarančanke in Koprčanke.
1. DOL, ženske, 7. krogSobota, 8. november Petek, 7. november
Lestvica:
