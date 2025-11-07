Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Petek,
7. 11. 2025,
14.12

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volleyball odbojka 1 DOL

Petek, 7. 11. 2025, 14.12

54 minut

1. DOL za ženske, 7. krog

Kamničanke pri ekipi, ki še nima zmage

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Calcit Volley | Kamničanke za uvod gostujejo v Hočah. | Foto Jan Uršič

Kamničanke za uvod gostujejo v Hočah.

Foto: Jan Uršič

Sedmi krog državnega prvenstva za odbojkarice se začenja v Hočah, kjer bodo članice Formisa, ki še edine nimajo zmage, gostile Kamničanke. Preostale tekme bodo v soboto. Branilke naslova iz Maribora pričakujejo tekmice iz Radovljice, Šempetranke bodo gostile vodilne Novogoričanke, obeta pa se tudi bitka tekmic z Obale, pomerile se bodo Ankarančanke in Koprčanke.

 
Benfica : otp banka branik
Sportal Bankirke v Lizboni premagane, a ne nadigrane

1. DOL, ženske, 7. krog

Sobota, 8. november
Petek, 7. november
 

Lestvica:

Preberite še:

Gen-i Volley
Sportal Mariborčanke brez težav za začetek šestega kroga, Gen-I Volley ostaja na vrhu
Calcit Volley
Sportal Kamničani ostajajo stoodstotni, Kanalci po hudem boju do zmage v Murski Soboti
Dinamo Bukareša : ACH Volley
Sportal Udarec za ACH Volley v Bukarešti, čaka ga težko delo
ACH Volley : i-vent Maribor, Sebastijan Škorc
Sportal Mariborčani izgubili z Budućnostjo
Žiga Donik
Sportal Nov poraz Mariborčanov

GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volleyball odbojka 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.