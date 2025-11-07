Kamničanke pri ekipi, ki še nima zmage

Sedmi krog državnega prvenstva za odbojkarice se začenja v Hočah, kjer bodo članice Formisa, ki še edine nimajo zmage, gostile Kamničanke. Preostale tekme bodo v soboto. Branilke naslova iz Maribora pričakujejo tekmice iz Radovljice, Šempetranke bodo gostile vodilne Novogoričanke, obeta pa se tudi bitka tekmic z Obale, pomerile se bodo Ankarančanke in Koprčanke.