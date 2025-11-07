Albanska odbojkarska zveza je suspendirala 32-letno brazilsko igralko Nayaro Ferreiro, ki igra za prvoligaški klub iz Tirane Dinamo, zaradi dvoma v njen spol. Ob tem so ji naložili, naj opravi test, s katerim bo dokazala, da je ženska, kar je brazilska odbojkarica zavrnila, je poročala britanska tiskovna agencija Reuters.

Pri albanski odbojki so igralko začasno izključili, potem ko sta se nasprotna kluba Vllaznia in Pogradeci pritožila, da bi lahko bila moškega spola, če ni moški, pa da naj bi jemala hormonsko terapijo za izboljšanje svoje igre. Ob tem so zahtevali, da naj opravijo pregled odbojkarice.

Zveza je suspendirala igralko in ji naložila, naj do 15. oktobra opravi test, kar je brazilska odbojkarica zavrnila. Vendar se je prostovoljno testirala v drugi kliniki in rezultati testiranja naj bi bili znani v naslednjih nekaj dneh.

"Izvedli bomo ustrezne analize, da bi preverili naravno telesno zmogljivost in določili spol igralke Dinama Nayare Estephanie Goulart de Souza Ferreira," so zapisali pri zvezi.

🇧🇷🏐 Brazilian player Nayara Ferreira was suspended after her gender was questioned.



🇦🇱 The Albanian Volleyball Federation subjected her to a gender test after complaints from a rival team.



Ferreira, who's played in women's leagues for years, tells DW she's baffled and broken. pic.twitter.com/xUFeLVm7um — DW Sports (@dw_sports) November 4, 2025

"To je nečloveško in nesprejemljivo"

Ferreira je povedala, da jo je to, kar se ji je zgodilo v Albaniji, globoko pretreslo. "Sem 100-odstotna ženska. To je nečloveško in nesprejemljivo," je povedala za albansko komercialno televizijo Top Channel.

"Počutim se, kot da se mi je podrl svet. Nihče ni nikoli podvomil o mojem spolu. Ne razumem, zakaj to počnejo," je rekla Ferreira in dodala, da se, odkar so se obtožbe pojavile v medijih, ne počuti več varno. "Ne počutim se več varno, ko hodim po ulicah, mislim, da se mi bo nekaj zgodilo," je potožila Ferreira.

Pred prihodom v Albanijo je Ferreira igrala v Savdski Arabiji, pa tudi v Španiji, na Češkem, Portugalskem in Finskem. "In nikjer nisem imela nobenih težav," je povedala.

Ferreirin klub Dinamo, ki trenutno zaseda drugo mesto na prvenstveni lestvici, je odločitev označil za absurdno in žalitev za veteranko z odlično kariero. Brazilka je zaradi suspenza izpustila že tri tekme.

Menine à vista



Federação Albanesa de Voleibol suspende a jogadora brasileira Nayara Ferreira por 'suspeitas de identidade de gênero'



O problema é se apresentar e concorrer em grupo ao qual não se pertence geneticamente, exatamente como nadadores...

Aí é fácil disputar. pic.twitter.com/KZ6owRpMg5 — Odair Del Pozzo (@odadazinho) November 2, 2025

Ima podporo soigralk in trenerja

Brazilska odbojkarica ima podporo soigralk in trenerja Dinama, ki meni, da so jih potisnili v položaj, ki bi lahko ogrozil njihove možnosti za osvojitev prvenstva.

"Razmere so resne. Ferreira ima mojo podporo in podporo soigralk. Svoje želimo pokazati na igrišču, nočemo se ukvarjati s trači," je povedal trener Dinama Orlando Koja.

Ko je primer 25. oktobra postal javen, so pri zvezi zanikali kakršnokoli kršitev. "Albanska zveza FSHV deluje skrbno in diskretno ter spoštuje načela poštene igre, enakosti v igri in človekovega dostojanstva," so sporočili.

Odzval se je albanski komisar za zaščito pred diskriminacijo Robert Gajda, ki je zvezi očital, da primer temelji na predsodkih in da je bila odločitev o suspenzu Ferreire diskriminatorna.

"Na prvi pogled je več težav. Ta zadeva se je začela izključno zaradi predsodkov, suspenz pa temelji izključno na diskriminatornih razlogih," je rekel Gajda.

