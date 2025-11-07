Nezadovoljstvo v Dallasu narašča: so Nicu Harrisonu šteti dnevi?

V noči na soboto bo v ligi NBA na sporedu 11 tekem, a na delu ne bo Los Angeles Lakers Luke Dončića. Bo pa njegov nekdanji klub Dallas Mavericks, ki ga čaka gostovanje pri Memphis Grizzlies. Prvaki Oklahoma City Thunder se odpravljajo na gostovanje k Sacramento Kings, Denver se bo pomeril z Golden Statom, Milwaukee Bucks pa s Chicagom.

Dallas Mavericks so izjemno slabo vstopili v novo sezono – na osmih tekmah so zmagali le dvakrat – in so na predzadnjem mestu zahodne konference. Mesto pred njimi so Memphis Grizzlies, ki imajo ob treh zmagah prav tako šest porazov. Dallas je izgubil na zadnjih treh zaporednih tekmah.

Dallas ima najslabši napad v ligi NBA, tako po učinkovitosti napada kot po točkah na tekmo. Ljudje v ligi se vse glasneje sprašujejo, ali bi lahko direktorja kluba Nica Harrisona zaradi njegovih odločitev, v prvi vrsti menjave Luka Dončića, kmalu odpustili. "Ko rečem, da morda prihajajo velike spremembe, je trenutno prvo legitimno vprašanje: 'Ali je Nicova služba ogrožena?' To je popolnoma legitimno vprašanje," je v podkastu Howdy Partners dejal Tim MacMahon iz ESPN. "Trenutno nimam trdnega odgovora za vas. To je vse, kar vam lahko povem, vendar je to popolnoma legitimno vprašanje. Ko se z ljudmi pogovarjaš o Maverickih, je to prvo vprašanje, ki si ga ljudje zastavijo," je dodal.

Anthony Davis ima težave s poškodbo mišice. Foto: Reuters

Navijače Dallasa lahko z nekaj več optimizma navdaja dejstvo, da je blizu vrnitve na parket Anthony Davis, ki je za obračun z Memphisom vprašljiv, medtem ko na prejšnjih tekmah ni igral. To sicer še ne pomeni, da bo tokrat zaigral, je pa znak napredka pri njegovem okrevanju. Davis si je mečno mišico poškodoval 29. oktobra proti Indiana Pacersom. Diagnosticirali so mu blago nategnjeno mečno mišico in je bil sprva prečrtan za dve tekmi, vendar zdaj obstaja nevarnost, da bo izpustil že četrto zaporedno tekmo. Ravno poškodbe so največja težava njegove trenutne poti v Dallasu. Davis je za Maverickse, odkar so ga februarja lani pridobili iz Los Angeles Lakersov v menjavi za Luko Dončića, odigral le 14 tekem rednega dela sezone. Poleg Davisa Mavericksi zaradi dolgotrajne poškodbe kolena ne morejo računati na Derecka Livelyja, še vedno je odsoten tudi Kyrie Irving.

Los Angeles Lakersi z Luko Dončićem bodo znova na delu v noči na nedeljo (2.00), ko bodo gostovali pri Atlanta Hawksih.

