Velenjčani suvereni, napeto na Škofljici in v Radovljici

Na uvodni tekmi 12. kroga Lige NLB so rokometaši Celja Pivovarne Laško s 35:31 premagali Sviš Cugelj okna Iv. Gorica, še bolj suvereno pa so do zmage prišli člani Gorenja Velenja, ki so Krko premagali z 32:22. V soboto je bilo izjemno napeto na Škofljici, kjer je z 29:28 zmagal Slovenj Gradec, ter v Radovljici, kjer se je za zmago s 30:28 namučila Ribnica.

Izbranci domačega stratega Zorana Jovičića so v obračunu proti zahtevnimi tekmeci iz dolenjske prestolnice dosegli tretjo zmago v nizu, pred tem so ugnali Radovljičane in Ribničane. Temelje za zmago so postavili že v prvi polovici tekme, ko so v vseh elementih igre zasenčili Novomeščane. V 19. minuti so si po dveh golih Anžeta Blagotinška in enega Anžeta Kalana priigrali že sedem golov prednosti (12:5), na polčasu pa je njihova prednost znašala +5 (16:11). Velenjčani v drugem polčasu niso popustili, njihova prednost je vseskozi znašala med najmanj petimi in največ enajstimi goli. Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Blagotinšek s šestimi in Tarik Velić s petimi goli, pri gostih pa sta Jakob Ščuka in Matevž Žagar dosegla po pet zadetkov.

Celjani so prišli do nove zmage. Foto: Mija Slapnik

Celjani so v dvoboju proti tekmecem iz Ivančne Gorice osvojili načrtovani točki in ostajajo na tretjem mestu na razpredelnici. V domači ekipi sta bila najučinkovitejša Luka Perić in Aljuš Anžič, ki sta dosegla po šest golov, v gostujoči pa Jaka Podvršič s sedmimi in Lun Ključanin s šestimi zadetki.

Dogajanje se je v soboto, ko je Radovljica doma gostila Riko Ribnica, rokometaši Slovenj Gradca so gostovali pri Škofljici, Jeruzalem Ormož pa je domačem igrišču zanesljivo odpravil Škofjo Loko (31:23).

Tekma med Trimo Trebnjem in Grosist Slovanom bo zaradi povratne tekme Trebanjcev v evropskem pokalu odigrana v poznejšem terminu.

Liga NLB, 12. krog:

Sreda, 19. november:

Sobota, 22. november:

Lestvica:

