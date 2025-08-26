Američanke zanesljive, Slovenke v osmini finala! #video

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na svojem prvem svetovnem prvenstvu v tajskem mestu Nakhon Ratchasima dosegla premierno zmago. S 3:0 (20, 22, 21) je premagala Argentino in s tem ohranila upe na napredovanje v osmino finala . Da bi Slovenke napredovale v izločilne boje, ki bodo v Bangkoku, so morale Američanke še premagati Čehinje in to so opravile zanesljivo, s 3:0 (24, 20, 15), kar pomeni, da so si Slovenke druge v skupini in se bodo borile v osmini finala.

Eva Pavlović Mori po uvrstitvi v osmino finala (video. Odbojkarska zveza Slovenije):

"Občutki so neverjetni, ker smo dosegle, kar smo si zadale. Res smo garale na pripravah za te tri tekme, da se uvrstimo v osmino finala. To nam je uspelo in upam, da smo celi Sloveniji dokazale, kam spadamo," je po popoldanski zmagi Američank, po kateri je bilo jasno, da so si Slovenke priborile napredovanje v izločilne boje, za OZS povedala Eva Pavlović Mori. In kakšna so pričakovanja v osmini finala? "Ni pomembno, še vedno bomo osredotočene same nase, ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani. Jaz samo upam, da bodo dale vse od sebe, kot smo doslej in kar bo, bo."

Slovenija : Argentina 3:0 (20, 22, 21) Dvorana Korat Chatchai, gledalcev 1.300, sodnika: Cespedes (Dominikanska republika), Grass (Brazilija).

* Argentina: Rodriguez 8, Benitez, Salinas, Bertolino 7 (1 as, 1 blok), Perez, Cugno 16 (2 bloka), Bulaich Simian 5 (2 bloka), Garcia, Mayer 1, Fortuna, Bednarek, Graff 2 (1 blok), Belozo, Cabrera 3 (1 blok), Cestallani.

* Slovenija: Pavlović Mori 3 (1 as, 1 blok), Godec, Lorber Fijok 3, Sillah 22 (2 asa), Jurič, Zatkovič 11 (3 bloke), Šiftar, Frelih, Velikonja Grbac, Milošič 8 (2 bloka, 3 ase), Mazej, Planinšec 10 (3 bloke), Banko, Halužan Sagadin.

Slovenske odbojkarice na Tajskem nastopajo na svojem prvem svetovnem prvenstvu. Na uvodni tekmi so z 1:3 izgubile proti favoritinjam skupine Američankam, na drugi pa proti Čehinjam vodile z 2:0, a nato tekmicam dopustile preobrat in izgubile z 2:3.

Kljub porazoma pa varovanke Italijana Alessandra Oreficeja pred zadnjo tekmo skupinskega dela proti Argentini še niso izgubile možnosti za drugo mesto, ki kot zadnje iz skupine vodi v osmino finala.

Prvi pogoj izpolnile same, drugega pa Američanke z zanesljivo zmago

Za napredovanje Slovenk, ki so prvi pogoj izpolnile same z zmago nad Argentino, so morale v drugi tekmi skupine zmagati še Američanke. Te so na spopadu s Češko slavile zanesljivo, tekmice so premagale s 3:0 (24, 20, 15), to pa pomeni, da so si Oreficejeve varovanke z drugim mestom v skupini zagotovili izločilne boje.

Slovenke so bile v praktično vseh elementih boljše od Argentink. Foto: Volleyball World

Argentinke so bile v dvoboju z izbrankami Oreficeja pred prvenstvom favoritinje na papirju. Toda že prvi dve tekmi obeh ekip v predtekmovalni skupini sta pokazali, da veliko razlik med ekipama ni. Slovenke so že proti Američankam in Čehinjam pokazale izvrstni predstavi. Proti Argentinkam so svojo igro še nadgradile, odlično servirale, deloval je tudi blok, tako da so dosegle gladko zmago s 3:0 (20, 22, 21).

Kapetanka Saša Planinšec po zmagi (video: Odbojkarska zveza Slovenije):



Najučinkovitejša je bila naturalizirana Fatoumatta Sillah, ki se je ustavila pri 22 točkah, Eva Zatković jih je dodala 11, Saša Planinšec deset, Nika Milošič osem, Eva Pavlović Mori in Lorena Lorber Fijok pa tri.

Foto: Volleyball World

Zdaj selitev v Bangkok, osmina finala 1. septembra

Slovenke se bodo zdaj iz tajskega mesta Nakhon Ratchasima preselile v Bangkok. Slovenska skupina se bo v osmini finala srečala s skupino E, iz katere so napredovale Kanadčanke in Turkinje. O tem, kdo bo v skupini končal na prvem mestu, bodo odločale med seboj na sredini tekmi.

Je pa že zdaj jasno, da bo osmina finala slovenske skupine in skupine E v ponedeljek, 1. septembra.

Lestvice:

