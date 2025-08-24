Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Nedelja,
24. 8. 2025,
13.25

Osveženo pred

1 ura, 9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,23

Natisni članek

Natisni članek
Nika Milošič Fatoumatta Sillah Lorena Fijok Lorber Alessandro Orefice odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025

Nedelja, 24. 8. 2025, 13.25

1 ura, 9 minut

Svetovno odbojkarsko prvenstvo za ženske, Tajska, 3. dan

Dramatičnih pet nizov, Slovenke tako zelo blizu zgodovinski zmagi

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,23
SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Slovenke so dobile prva dva niza, nato so Čehinje zaigrale na višji ravni in zmagale s 3:2. | Foto VolleyballWorld

Slovenke so dobile prva dva niza, nato so Čehinje zaigrale na višji ravni in zmagale s 3:2.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je drugo tekmo na svetovnem prvenstvu na Tajskem po dramatičnem dvoboju s Češko, ki je trajal kar dve uri in 25 minut, izgubila z 2:3. Prva dva niza sta pripadla Slovenkam s 25:22 in 25:19, naslednja dva pa Čehinjam s 25:23 in 25:18. Odločal je izenačen peti niz, v katerem je nekaj izvrstnih udarcev uspelo Neneh Sillah (s 23 točkami prva igralka Slovenije), a ga je Češka dobila s 15:13.

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : ZDA
Sportal Selektor Slovenk po zgodovinski tekmi izpostavil, na kaj je najbolj ponosen #video

Svetovno prvenstvo, 3. dan:

Nedelja, 24. avgust:

SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Sportal Kako so Slovenke v petih nizih izgubile s Čehinjami

SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld Slovenske odbojkarice so imele po petkovem krstu na svetovnem prvenstvu, na katerem so se v prvih treh nizih enakovredno kosale s favoriziranimi Američankami, v soboto tekmovanja prost dan. Izkoristile so ga za taktično pripravo na obračun s Čehinjami, ki so blestele v ligi narodov, na prvi tekmi prvenstva pa z 1:3 priznale premoč Argentinkam. "Smo mlada ekipa, ki ji ne zmanjka energije, sploh na pomembnih tekmah, kjer se moramo boriti do konca. Upamo, da bo to dovolj, da rezultat obrnemo v svojo korist," je pred drugo tekmo na prvenstvu dejala sprejemalka Lorena Lorber Fijok.

Neneh Sillah od letos igra za Slovenijo. | Foto: VolleyballWorld Neneh Sillah od letos igra za Slovenijo. Foto: VolleyballWorld V prvem nizu so Slovenke po delnem izidu 5:0 povedle z 9:4. Nasprotnice so nato zaigrale bolje in izenačile na 19:19. Čeprav so naredile osem neizsiljenih napak, so Slovenke dobile niz s 25:22. Začetek drugega niza je bil kopija prvega - vodstvo Slovenije z 12:5, a dobro tudi nadaljevanje. Drugi niz so dobile s 25:19. Skupaj so v dveh nizih sicer naredile deset napak na servisu. Blestela je predvsem Lorena Lorber Fijok, ki je dosegla osem točk. Po osem točk sta prispevali Nika Milošić in Neneh Sillah. Gambijka je pri 16 letih prišla v Novo Gorico, pred tremi leti dobila slovensko državljanstvo, letos pa prvič pravico nastopanja za Slovenijo.

SP slovenska ženska odbojkarska reprezentanca | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld V tretjem nizu so Čehinje zaigrale s precej več energije in hitro povedle za pet točk. Slovenke so se s požrtvovalnostjo približale na 22:23, za popoln preobrat pa jim je malce zmanjkalo. Češka je s 25:23 znižala na 1:2 v nizih. Čehinje so dvignile raven in z dobljenim četrtim nizom s 25:18 izenačile na 2:2. Odločal je izenačen peti niz, v katerem je nekaj izvrstnih udarcev uspelo Sillah (s 23 točkami prva igralka Slovenije), a ga je Češka dobila s 15:13. Milošić je imela na koncu 18 točk, Lorber Fijok pa 16.

srbska odbojkarska reprezentanca
Sportal Branilke naslova zanesljive

Svetovno prvenstvo, 3. dan:

Nedelja, 24. avgust:

Lestvice:

Preberite še:

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : ZDA
Sportal Slovenke na svetovnem prvenstvu debitirale s porazom proti ZDA
Nika Milošič Fatoumatta Sillah Lorena Fijok Lorber Alessandro Orefice odbojka slovenska ženska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.