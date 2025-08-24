Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je drugo tekmo na svetovnem prvenstvu na Tajskem po dramatičnem dvoboju s Češko, ki je trajal kar dve uri in 25 minut, izgubila z 2:3. Prva dva niza sta pripadla Slovenkam s 25:22 in 25:19, naslednja dva pa Čehinjam s 25:23 in 25:18. Odločal je izenačen peti niz, v katerem je nekaj izvrstnih udarcev uspelo Neneh Sillah (s 23 točkami prva igralka Slovenije), a ga je Češka dobila s 15:13.

Svetovno prvenstvo, 3. dan:

Nedelja, 24. avgust:

Foto: VolleyballWorld Slovenske odbojkarice so imele po petkovem krstu na svetovnem prvenstvu, na katerem so se v prvih treh nizih enakovredno kosale s favoriziranimi Američankami, v soboto tekmovanja prost dan. Izkoristile so ga za taktično pripravo na obračun s Čehinjami, ki so blestele v ligi narodov, na prvi tekmi prvenstva pa z 1:3 priznale premoč Argentinkam. "Smo mlada ekipa, ki ji ne zmanjka energije, sploh na pomembnih tekmah, kjer se moramo boriti do konca. Upamo, da bo to dovolj, da rezultat obrnemo v svojo korist," je pred drugo tekmo na prvenstvu dejala sprejemalka Lorena Lorber Fijok.

Neneh Sillah od letos igra za Slovenijo. Foto: VolleyballWorld V prvem nizu so Slovenke po delnem izidu 5:0 povedle z 9:4. Nasprotnice so nato zaigrale bolje in izenačile na 19:19. Čeprav so naredile osem neizsiljenih napak, so Slovenke dobile niz s 25:22. Začetek drugega niza je bil kopija prvega - vodstvo Slovenije z 12:5, a dobro tudi nadaljevanje. Drugi niz so dobile s 25:19. Skupaj so v dveh nizih sicer naredile deset napak na servisu. Blestela je predvsem Lorena Lorber Fijok, ki je dosegla osem točk. Po osem točk sta prispevali Nika Milošić in Neneh Sillah. Gambijka je pri 16 letih prišla v Novo Gorico, pred tremi leti dobila slovensko državljanstvo, letos pa prvič pravico nastopanja za Slovenijo.

Foto: VolleyballWorld V tretjem nizu so Čehinje zaigrale s precej več energije in hitro povedle za pet točk. Slovenke so se s požrtvovalnostjo približale na 22:23, za popoln preobrat pa jim je malce zmanjkalo. Češka je s 25:23 znižala na 1:2 v nizih. Čehinje so dvignile raven in z dobljenim četrtim nizom s 25:18 izenačile na 2:2. Odločal je izenačen peti niz, v katerem je nekaj izvrstnih udarcev uspelo Sillah (s 23 točkami prva igralka Slovenije), a ga je Češka dobila s 15:13. Milošić je imela na koncu 18 točk, Lorber Fijok pa 16.

