Možič igralec tekme, Mujanović zelo učinkovit

Slovenska odbojkarska reprezentanta Rok Možič in Uroš Planinšič sta minuli teden znova uspešno igrala v italijanski ligi. V devetem krogu sta z Verono doma premagala zasedbo Cisteme, pri tem pa je bil Možič s 15 točkami izbran za igralca tekme.

V nadaljevanju sta slavila še v gosteh, kjer je Verona brez izgubljenega niza premagala zasedbo Cunea, Rok Možič pa je dosegel deset točk.

Brez tekem sta bili Mija Šiftar, ki bo naslednji krog italijanskega prvenstva z Monvisom odigrala v sredo proti Novari, medtem ko bo Fatoumatta Sillah z Imoco v prihodnjih dneh igrala na klubskem svetovnem prvenstvu, ki ga letos gosti brazilski Sao Paulo.

Zelo dobro formo še naprej prikazuje Nik Mujanović, ki je na tekmah zadnjih dveh krogov francoskega prvenstva obakrat dosegel po 28 točk. V gosteh je moral s Toursom priznati premoč Tourcoingu, že nekaj dni kasneje pa je po napetih petih nizih slavil proti reprezentančnemu kolegu Roku Bračku (pet točk) v vrstah Chaumonta. Zasedba Chaumonta je v prvenstvu prišla še do zmage proti Paris Volleyju.

Organizatorka igre Eva Pavlović Mori (tri točke) je morala v ruskem prvenstvu z Zarečjem tokrat priznati premoč nasprotnicam Dinama iz Moskve, uspešnejša pa je bila tudi moška zasedba Dinama, ki je slavila nad Jenisejem Žige Šterna.

V nemškem prvenstvu je do novih točk prišla zasedba Dresdnerja Lorene Lorber Fijok, ki je premagala ekipo Borkena - Slovenka je k zmagi prispevala deset točk.

V romunskem prvenstvu sta do novih zmag prišla Anja Mazej z Voluntarijem in Sašo Štalekar (sedem točk) z Arcado Galati. Slednji so pred domačimi navijači premagali zasedbo Craiove, Mazej pa je z Voluntari slavila nad Constanto. Dinamo iz Bukarešte z Mirto Velikonja Grbac je moral tokrat v osmem krogu priznati premoč Coroni Brasov, srednja blokerka je vknjižila osem točk.

Jan Kozamernik je na Japonskem izpustil tekmi proti Osaki Bloutonu, njegova ekipa Great Bears iz Tokia pa je dvakrat izgubila.

Saša Planinšec bo nastope v poljskem prvenstvu nadaljevala ta ponedeljek, ko bo z Lodžem v gosteh odigrala devetem krog proti Radomi, Nika Milošič pa bo francosko ligo nadaljevala v torek, ko bo z Levalloisom odigrala tekmo proti Evreuxu.