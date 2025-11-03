Odbojkarji dejavni tudi med krompirjevimi počitnicami

Slovenska odbojkarja Rok Možič in Uroš Planinšič sta uspešno zastopala barve Rana Verone v italijanski ligi. Možič je na tekmah proti Allianz Milanu in Itasu Trentu dosegel 11 oziroma 13 točk, Planinšič pa je uspešno razigraval svoje soigralce, so v pregledu tedna sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

V ženski konkurenci je Mija Šiftar z Monviso Volley premagala Milano in ob tem dosegla osem točk, Fatoumatta Sillah pa je v dresu Imoce proti Bergamu prispevala 11 točk in se veselila zmage.

Saša Planinšec je z Lodžem v četrtem krogu poljske lige brez izgubljenega niza premagala Chemik Police. Srednja blokerka je k zmagi prispevala šest točk, od tega tri z blokom.

Francoski prvoligaši so sezono začeli z odličnimi nastopi slovenskih igralcev. Nik Mujanović se je s Toursom veselil dveh zaporednih zmag - proti Narbonnu je dosegel 17, proti Poitiersu pa kar 37 točk, s čimer se je uvrstil med najbolj učinkovite igralce kroga.

Rok Bračko je s Chaumontom klonil na tekmah tretjega in četrtega kroga proti Seteju in Cannesu, vendar dosegel devet oziroma 16 točk. V ženski konkurenci Nika Milošič z Levallois Paris Saint-Cloud nadaljuje odlične predstave. Tokrat je bila s soigralkami boljša od Chamalieresa, Milošič pa je prispevala devet točk.

V ruskem prvenstvu je bil Žiga Štern v dresu Jeniseja Krasnojarska na tekmi proti Orenburžju med najboljšimi posamezniki, saj je dosegel 20 točk in se veselil zmage po štirih nizih.

Anja Mazej z ekipo CSO Voluntari ostaja neporažena. Mirta Velikonja Grbac je za Dinamo iz Bukarešte proti Cluju dosegla dve točki, Sašo Štalekar pa je prispeval štiri proti Baia Mari. Tako Velikonja Grbac kot tudi Štalekar sta slavila uspehe svojih ekip in se veselila novih točk.

V dresu Tokio Great Bears na Japonskem nastopa Jan Kozamernik. Na dveh tekmah proti Osaka Sunbirds je dosegel po 14 točk. Lorena Lorber Fijok je zaradi poškodbe še vedno odsotna z igrišč.

