ACH Volley po gladki zmagi ostaja v igri za ligo prvakov

Odbojkarji ACH Volleyja v Tivoliju so tudi na povratni tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov premagali nizozemsko ekipo Orion Stars, tokrat brez izgubljenega niza s 3:0 (15, 19, 20), in si zagotovili napredovanje v drugi krog kvalifikacij. V tem se bodo merili z Dinamom iz Bukarešte, prva tekma pa jih čaka že prihodnji torek v gosteh.

ACH Volley : Orion Stars 3:0 (15, 19, 20) Dvorana Tivoli, 2.450 gledalcev, sodnika: Simonović (Švica), Brunelli (Italija)

ACH Volley: T. Štern 11 (2 asa, 1 blok), Pajenk 2, Jo. Kržič 1 (1 blok), Šket 7 (1 as), Najdič, Marovt 7, Šen 11 (1 as), Ja. Kržič 12 (1 as, 2 bloka), Klobučar, Kovačič, Prevorčnik, Ropret 2 (1 as, 1 blok), Urnaut, Verdinek

Orion Stars: Van der Ham 4 (1 as, 2 bloka), Sanders 4, McCluskey 1 (1 as), Hoge Bavel 1, Amedegnato 2 (1 as, 1 blok), Domingues 4, ter Maat 6, Ent, Jorna 2, Kavli 5, Kjaer 3, Lipke

Že sam rezultat kaže, da slovenski prvaki, letos še dodatno okrepljeni, s tekmeci niso imeli nikakršnih težav. Za razliko od prve tekme so popravili servis, izboljšali pa so se tudi v drugih elementih, tako da Nizozemci niso imeli nikakršnih možnosti, da bi v Ljubljani pripravili presenečenje.

Če se je od dolgoletnih reprezentantov Tončka Šterna, Alena Pajenka, Gregorja Ropreta in Janija Kovačiča dobra predstava pričakovala, pa so prijetno presenetili mlajši, ki ob izkušenih asih očitno iz dneva v dan napredujejo. Luka Marovt se je sicer izkazal že na prvi tekmi, tokrat pa sta odlično partijo pokazala tudi Klemen Šen in Janez Kržič – in to prav v vseh elementih.

V drugem nizu – v prvem so si vsi igralci delo enakomerno porazdelili in z raznovrstno igro povsem nadigrali tekmeca – sta bila celo najbolj zaslužna, da je ljubljanska ekipa že pred končnico strla odpor gostov, ki so nekako držali vse do izida 17:15, nato pa zaostali.

V tretjem nizu – kdo bo napredoval, je bilo jasno že po dveh – so priložnost za igro dobili tudi ljubljanski "rezervisti", ki pa so prav tako pokazali svojo kakovost. Nejc Najdič je odlično organiziral igro, Alen Šket je z asom poskrbel za prvo nekoliko višjo prednost, nekaj dobrega sta pokazala tudi Jošt Kržič in Jaka Klobučar. Tudi v tem delu so bili oranžni zmaji praktično ves čas v vodstvu, največjo prednost pa so si priigrali prav ob koncu.

Gostitelji so bili boljši prav v vseh elementih igre. S servisom – dosegli so šest asov – so spravljali v težave gostujoči sprejem in posledično organizacijo napada, sami pa so dobro sprejemali tekmečeve začetne udarce, posledica je bila 64-odstotna uspešnost v napadu, Nizozemci so jo imeli le 39-odstotno. Z blokom veliko točk niso dosegli, a pasivni blok je zaustavil veliko napadov, tudi gostujočega zvezdnika Wouterja ter Maata, ki je bil praktično neviden.

Ljubljančane že naslednji teden čaka prva tekma drugega kroga, pri Dinamu Bukarešti, ki je v prvem krogu Strumico dvakrat premagal s 3:0, bodo gostovali v torek, 4. novembra.

