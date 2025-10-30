Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Četrtek,
30. 10. 2025,
19.21

Osveženo pred

57 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23

Natisni članek

Natisni članek
odbojkarska liga prvakov odbojka ACH Volley

Četrtek, 30. 10. 2025, 19.21

57 minut

Odbojkarska liga prvakov, kvalifikacije, prvi krog (povratne tekme)

ACH Volley po gladki zmagi ostaja v igri za ligo prvakov

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,23
ACH Volley : Orion Stars | Slovenski prvak ACH Volley je tudi na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov premagal nizozemskega tekmeca Orion Stars in napredoval v drugi krog kvalifikacij. | Foto Aleš Fevžer

Slovenski prvak ACH Volley je tudi na povratni tekmi prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakov premagal nizozemskega tekmeca Orion Stars in napredoval v drugi krog kvalifikacij.

Foto: Aleš Fevžer

Odbojkarji ACH Volleyja v Tivoliju so tudi na povratni tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za ligo prvakov premagali nizozemsko ekipo Orion Stars, tokrat brez izgubljenega niza s 3:0 (15, 19, 20), in si zagotovili napredovanje v drugi krog kvalifikacij. V tem se bodo merili z Dinamom iz Bukarešte, prva tekma pa jih čaka že prihodnji torek v gosteh.

Orion Stars : ACH Volley
Sportal ACH Volley strl odpor nizozemskega prvaka in si priigral prednost

ACH Volley : Orion Stars 3:0 (15, 19, 20)

Dvorana Tivoli, 2.450 gledalcev, sodnika: Simonović (Švica), Brunelli (Italija)
ACH Volley: T. Štern 11 (2 asa, 1 blok), Pajenk 2, Jo. Kržič 1 (1 blok), Šket 7 (1 as), Najdič, Marovt 7, Šen 11 (1 as), Ja. Kržič 12 (1 as, 2 bloka), Klobučar, Kovačič, Prevorčnik, Ropret 2 (1 as, 1 blok), Urnaut, Verdinek
Orion Stars: Van der Ham 4 (1 as, 2 bloka), Sanders 4, McCluskey 1 (1 as), Hoge Bavel 1, Amedegnato 2 (1 as, 1 blok), Domingues 4, ter Maat 6, Ent, Jorna 2, Kavli 5, Kjaer 3, Lipke

Že sam rezultat kaže, da slovenski prvaki, letos še dodatno okrepljeni, s tekmeci niso imeli nikakršnih težav. Za razliko od prve tekme so popravili servis, izboljšali pa so se tudi v drugih elementih, tako da Nizozemci niso imeli nikakršnih možnosti, da bi v Ljubljani pripravili presenečenje.

Če se je od dolgoletnih reprezentantov Tončka Šterna, Alena Pajenka, Gregorja Ropreta in Janija Kovačiča dobra predstava pričakovala, pa so prijetno presenetili mlajši, ki ob izkušenih asih očitno iz dneva v dan napredujejo. Luka Marovt se je sicer izkazal že na prvi tekmi, tokrat pa sta odlično partijo pokazala tudi Klemen Šen in Janez Kržič – in to prav v vseh elementih.

V drugem nizu – v prvem so si vsi igralci delo enakomerno porazdelili in z raznovrstno igro povsem nadigrali tekmeca – sta bila celo najbolj zaslužna, da je ljubljanska ekipa že pred končnico strla odpor gostov, ki so nekako držali vse do izida 17:15, nato pa zaostali.

ACH Volley : Orion Stars | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer

V tretjem nizu – kdo bo napredoval, je bilo jasno že po dveh – so priložnost za igro dobili tudi ljubljanski "rezervisti", ki pa so prav tako pokazali svojo kakovost. Nejc Najdič je odlično organiziral igro, Alen Šket je z asom poskrbel za prvo nekoliko višjo prednost, nekaj dobrega sta pokazala tudi Jošt Kržič in Jaka Klobučar. Tudi v tem delu so bili oranžni zmaji praktično ves čas v vodstvu, največjo prednost pa so si priigrali prav ob koncu.

Igor Kolaković bo svoje varovance na prvi tekmi drugega kroga vodil prihodnji torek v Romuniji. | Foto: Aleš Fevžer Igor Kolaković bo svoje varovance na prvi tekmi drugega kroga vodil prihodnji torek v Romuniji. Foto: Aleš Fevžer

Gostitelji so bili boljši prav v vseh elementih igre. S servisom – dosegli so šest asov – so spravljali v težave gostujoči sprejem in posledično organizacijo napada, sami pa so dobro sprejemali tekmečeve začetne udarce, posledica je bila 64-odstotna uspešnost v napadu, Nizozemci so jo imeli le 39-odstotno. Z blokom veliko točk niso dosegli, a pasivni blok je zaustavil veliko napadov, tudi gostujočega zvezdnika Wouterja ter Maata, ki je bil praktično neviden.

Ljubljančane že naslednji teden čaka prva tekma drugega kroga, pri Dinamu Bukarešti, ki je v prvem krogu Strumico dvakrat premagal s 3:0, bodo gostovali v torek, 4. novembra.

Liga prvakov, kvalifikacije, prvi krog (povratne tekme)

Četrtek, 30. oktober

Sreda, 29. oktober

Torek, 28. oktober

Preberite še:

slovenska odbojkarska reprezentanca, Tine Urnaut
Sportal Kapetan upa, da bo kmalu spet lahko igral #video
Slovenija Iran slovenska moška odbojkarska reprezentanca Nik Mujanović
Sportal Nik Mujanović je blestel
Alpacem Kanal
Sportal Kanalci namučili ACH in mu vzeli točko, do zmage še Kamničani, Mariborčani in Novomeščani
Gen-i Volley
Sportal Novogoričanke ostajajo vodilne, Kamničanke zadale prvi poraz Radovljičankam
odbojkarska liga prvakov odbojka ACH Volley
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.