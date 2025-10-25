Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sobota,
25. 10. 2025,
20.55

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
odbojka GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL

Sobota, 25. 10. 2025, 20.55

39 minut

1. DOL za ženske, 5. krog

Novogoričanke ostajajo vodilne, Kamničanke zadale prvi poraz Radovljičankam

Avtorji:
Sportal, STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Gen-i Volley | Vodilne Novogričanke so s 3:1 premagale Ankarančanke. | Foto GEN-I Volley

Vodilne Novogričanke so s 3:1 premagale Ankarančanke.

Foto: GEN-I Volley

Odbojkarice Gen-I Volleyja so na gostovanju pri Ankarančankah zmagale s 3:1 in zadržale prvo mesto. Na vrhu imajo točko več od slovenskih prvakinj iz Maribora, ki so v prejšnjem krogu doživele prvi poraz prav proti Novogoričankam, tokrat pa s 3:1 premagale Koprčanke. Kamničanke so na gostovanju pri AFM VOlley slavile s 3:0 in gostiteljicam iz Radovljice zadale prvi poraz. Do tretje zmage v tej sezoni so prišle Šempetranke, ki so s 3:0 premagale ekipo Formisa, ki kot edina ostaja brez zmage.

Gen-i Volley
Sportal Novogoričanke z zmago nad branilkami naslova na prvo mesto

Bankirke so se po zanesljivo osvojenem prvem nizu proti Koprčankam mučile v drugem, v katerem so zaostajale tudi za pet točk (8:13). Ob koncu so prišle blizu, a odločilnega koraka mimo gostij niso napravile, te pa so izenačile. V nadaljevanju so znova na plin stopile domače, ki so na krilih Ize Mlakar zanesljivo dobile tretji niz, v četrtem pa so se Primorke znova predstavile kot trd oreh. Toda aktualne prvakinje in prve favoritinje tudi za to sezono so v končnici ohranile zbranost in četrti niz dobile s 25:22.

Kapetanka Mlakar je dosegla 27 točk, 14 jih je dodala Sydney Jolie Palazzolo. Pri gostjah so štiri igralke presegle mejo desetih točk, 15 jih je dosegla Polona Marušič, 14 pa Iza Koren.

Mariborčanke so premagale Koprčanke. | Foto: OTP Banka Branik Mariborčanke so premagale Koprčanke. Foto: OTP Banka Branik

V primorskem obračunu so Novogoričanke v prvem nizu vodile že s šestimi točkami (21:15), nato pa so domače v končnici ogrozile favorizirane gostje, a ostale brez niza. V drugem je bila zgodba podobna, le da je bila prednost GEN-I Volleyja sredi niza malce višja, s tem pa je bila posledično mirnejša tudi končnica.

Nepopustljivost Ankarana se je obrestovala v tretjem nizu. Tudi v tem so imele vodilne na lestvici prednost štirih točk, tudi treh pri 22:19, vendar so nato domačinke dobile šest od naslednjih sedmih točk za znižanje na 1:2. Za kaj več je varovankam Ivice Radočaja malce zmanjkalo moči. Do 15:15 so še držale stik, nato pa so gostje ušle in relativno mirno vpisale tri točke.

Izjemno učinkovita je bila pri Novogoričankah Polona Frelih s 26 točkami, medtem ko je pri domačih 20 točk dosegla Asja Zolota.

Šempetranke so v svoji dvorani zanesljivo opravile z zadnjeuvrščenim Formisom. Igralke slednjega so bile osvojenemu nizu blizu zgolj v drugem, v katerem so vodile tudi z 22:19, a do konca niso dobile več niti točke. V tretjem je Formis nazadnje vodil pri 17:16, nato pa je niz petih zaporednih točk dvoboj odločil v korist odbojkaric iz Savinjske doline.

Pri domačih se je s 16 točkami, od tega petimi bloki, izkazala Rima Posedel, 13 točk je dodala Tija Šketa Rozman. Pri gostjah je edina do dvomestnega števila točk, in sicer 14, prišla Ana Lukman, ki je dosegla vse tri ase svoje ekipe.

Kamničanke so premagale AFM Volley. | Foto: Jan Uršič Kamničanke so premagale AFM Volley. Foto: Jan Uršič

Kamničanke so zabeležile drugo zmago v sezoni, potem ko so ugnale AFM Volley s 3:0. V tesnem prvem nizu se je zdelo, da bodo Radovljičanke povedle, potem ko so si priigrale kar pet zaključnih žog pri 24:19, a so nepopustljive gostje izenačile, nato pa v napeti končnici po dveh točkah Naje Boisa izvlekle prvi niz.

V naslednjih dveh so sprva domače še ostajale blizu, nato pa so varovanke Špele Ožegovič ušle in se zanesljivo veselile zmage v nizih s 25:16 in 25:18.

Pri gostjah sta bili s 16 oz. 14 točkami najbolj učinkoviti Boisa in Nina Đukić, 12 jih je dodala Neja Čižman, od tega štiri z bloki. Pri domačih je Anja Puckmeister dosegla 12 točk, eno manj pa Klara Kregar Dolenc.

1. DOL, ženske, 5. krog

Sobota, 25. oktober
 

Lestvica:

Preberite še:

Calcit Volley
Sportal Kamničani, Sobočani in Kanalci sezono odprli zmagovito
Orion Stars : ACH Volley
Sportal Štern po zmagi z mešanimi občutki
Dejan Vinčić, Alpacem Kanal
Sportal Kanalci namučili ACH in mu vzeli točko, Kamničani in Mariborčani zmagovito
odbojka GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.