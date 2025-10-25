Novogoričanke ostajajo vodilne, Kamničanke zadale prvi poraz Radovljičankam

Odbojkarice Gen-I Volleyja so na gostovanju pri Ankarančankah zmagale s 3:1 in zadržale prvo mesto. Na vrhu imajo točko več od slovenskih prvakinj iz Maribora, ki so v prejšnjem krogu doživele prvi poraz prav proti Novogoričankam, tokrat pa s 3:1 premagale Koprčanke. Kamničanke so na gostovanju pri AFM VOlley slavile s 3:0 in gostiteljicam iz Radovljice zadale prvi poraz. Do tretje zmage v tej sezoni so prišle Šempetranke, ki so s 3:0 premagale ekipo Formisa, ki kot edina ostaja brez zmage.

Bankirke so se po zanesljivo osvojenem prvem nizu proti Koprčankam mučile v drugem, v katerem so zaostajale tudi za pet točk (8:13). Ob koncu so prišle blizu, a odločilnega koraka mimo gostij niso napravile, te pa so izenačile. V nadaljevanju so znova na plin stopile domače, ki so na krilih Ize Mlakar zanesljivo dobile tretji niz, v četrtem pa so se Primorke znova predstavile kot trd oreh. Toda aktualne prvakinje in prve favoritinje tudi za to sezono so v končnici ohranile zbranost in četrti niz dobile s 25:22.

Kapetanka Mlakar je dosegla 27 točk, 14 jih je dodala Sydney Jolie Palazzolo. Pri gostjah so štiri igralke presegle mejo desetih točk, 15 jih je dosegla Polona Marušič, 14 pa Iza Koren.

Mariborčanke so premagale Koprčanke. Foto: OTP Banka Branik

V primorskem obračunu so Novogoričanke v prvem nizu vodile že s šestimi točkami (21:15), nato pa so domače v končnici ogrozile favorizirane gostje, a ostale brez niza. V drugem je bila zgodba podobna, le da je bila prednost GEN-I Volleyja sredi niza malce višja, s tem pa je bila posledično mirnejša tudi končnica.

Nepopustljivost Ankarana se je obrestovala v tretjem nizu. Tudi v tem so imele vodilne na lestvici prednost štirih točk, tudi treh pri 22:19, vendar so nato domačinke dobile šest od naslednjih sedmih točk za znižanje na 1:2. Za kaj več je varovankam Ivice Radočaja malce zmanjkalo moči. Do 15:15 so še držale stik, nato pa so gostje ušle in relativno mirno vpisale tri točke.

Izjemno učinkovita je bila pri Novogoričankah Polona Frelih s 26 točkami, medtem ko je pri domačih 20 točk dosegla Asja Zolota.

Šempetranke so v svoji dvorani zanesljivo opravile z zadnjeuvrščenim Formisom. Igralke slednjega so bile osvojenemu nizu blizu zgolj v drugem, v katerem so vodile tudi z 22:19, a do konca niso dobile več niti točke. V tretjem je Formis nazadnje vodil pri 17:16, nato pa je niz petih zaporednih točk dvoboj odločil v korist odbojkaric iz Savinjske doline.

Pri domačih se je s 16 točkami, od tega petimi bloki, izkazala Rima Posedel, 13 točk je dodala Tija Šketa Rozman. Pri gostjah je edina do dvomestnega števila točk, in sicer 14, prišla Ana Lukman, ki je dosegla vse tri ase svoje ekipe.

Kamničanke so premagale AFM Volley. Foto: Jan Uršič

Kamničanke so zabeležile drugo zmago v sezoni, potem ko so ugnale AFM Volley s 3:0. V tesnem prvem nizu se je zdelo, da bodo Radovljičanke povedle, potem ko so si priigrale kar pet zaključnih žog pri 24:19, a so nepopustljive gostje izenačile, nato pa v napeti končnici po dveh točkah Naje Boisa izvlekle prvi niz.

V naslednjih dveh so sprva domače še ostajale blizu, nato pa so varovanke Špele Ožegovič ušle in se zanesljivo veselile zmage v nizih s 25:16 in 25:18.

Pri gostjah sta bili s 16 oz. 14 točkami najbolj učinkoviti Boisa in Nina Đukić, 12 jih je dodala Neja Čižman, od tega štiri z bloki. Pri domačih je Anja Puckmeister dosegla 12 točk, eno manj pa Klara Kregar Dolenc.

