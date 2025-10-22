Novogoričanke z zmago nad branilkami naslova na prvo mesto

Odbojkarice OTP banka Branik so v 4. krogu državnega prvenstva z 1:3 izgubile na gostovanju pri Novogoričankah. Te so branilkam naslova zadale prvi poraz in se s tretjo zmago povzpele na prvo mesto lestvice. Imajo točko več od Mariborčank. Kamničanke so doma z 0:3 izgubile z Ankarančankami, Koprčanke pa se merijo s Šempetrankami. Radovljičanke in odbojkarice Formisa bodo tekmo tega kroga odigrala novembra.

Odbojkarice Gen-I Volley pred prvenstvom sicer ni napovedoval velikih stvari, a sestave ekipa je tako dobra, da ne bi bilo nič čudnega, če bi se vmešal v boj za sam vrh. To je pokazala tudi tokratna tekma, ki je bila sicer izenačena, a so jo gostiteljice vendarle dobile.

Prvi niz je še v njihove roke po maratonskem boju, Primorke so v končnici zapravljale zaključne žoge, pri izidu 30:31 pa so imele svojo edino priložnost tudi gostje. Niso je izkoristile, sledila je kazen. Domače so osvojile tri zaporedne točke, niz je zaključila Francesca Dalla Rosa. Tudi drugi niz je bil izenačen, a v končnici so bile bolj zbrane Mariborčanke, dobile so ga s 25:22.

Servisi Ajde Gornjec Hodnik, med njimi tudi dva asa, so poskrbeli, da so si Novogoričanke v tretjem nizu priborile prednost 14:7, nato pa visoko prednost držale do izida 20:13. Toda po zaslugi začetnih udarcev Maše Mlinar so se gostje približale na 18:21, toda tekmice ji preobrata niso dopustile, as Polone Frelih je postavil piko na i vodstvu z 2:1. Tudi v četrtem nizu so domače ves čas vodile, tudi že zanesljivo, težave pa so imele na koncu. Po izidu 24:18 so zapravile pet zaključnih žog, muk pa jih je z napako na servisu rešila Sydney Jolie Palazzolo.

Pri gostiteljicah je bila zelo razpoložena Frelih, dosegla je 28 točk, a vseeno šest manj kot na drugi strani Iza Mlakar.

Ankarančanke se po uvodnih dveh porazih zdaj veselijo druge zaporedne zmage. Foto: Aleš Oblak

Nov boleč poraz so doživele igralke Calcita Volleyja. Po neuspehu v derbiju z Mariborčankami je tudi tekma proti Ankaranu pokazala, da trenutno niso na ravni, ki bi jim dovolila razmišljanje o naslovu prvaka. Zagotovo bodo v klubu najbrž morali razmišljati tudi o dodatnih okrepitvah, če se bodo želeli vmešati v boj za prvaka. Trenutno imajo na svojem računu zmago in tri poraze, kar je zagotovo manj, kot so pričakovali v Kamniku.

Ankaran je zmagal s 3:0, a nizi so bili izenačeni. Prvega so gostje dobile s 26:24, v drugem je bila njihova zmaga bolj prepričljiva, v tretjem je Calcit že vodil s 14:10, nato pa so gostje z odličnimi servisi Zale Labinjan dosegle šest zaporednih točk, pobudo in tudi vodstvo pa zadržale do konca. Asja Zolota je bila s 16 točkami najučinkovitejša igralka tekme, Labinjan se je izkazala s štirimi asi, Tani Jurič pa s petimi bloki.

1. DOL, ženske, 4. krog Sreda, 22. oktober

Lestvica:

