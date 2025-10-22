Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sportal, STA

Sreda,
22. 10. 2025,
21.45

Osveženo pred

22 minut

MOK Krka Alpacem Kanal odbojka ACH Volley 1 DOL

Sreda, 22. 10. 2025, 21.45

22 minut

1. DOL za moške, 1. krog

Kamničani, Prekmurci in Kanalci sezono odprli zmagovito

Avtorji:
Sportal, STA

Calcit Volley | Kamničani so državno prvenstvo odprli z zmago nad Fužinarjem. | Foto Jan Uršič

Kamničani so državno prvenstvo odprli z zmago nad Fužinarjem.

Foto: Jan Uršič

S tekmo med ekipo MOK Krka in Alpacem Kanal, ki je v lanski sezoni zasedla drugo mesto, se je v torek v Mirni peči začel 1. krog odbojkarskega državnega prvenstva za moške. Kanalci so zmagali s 3:1. V sredo so odbojkarji Calcit Volleyja s 3:0 premagali OK Fužinar Ravne, člani Panvita Pomgrad pa so doma s 3:1 premagali Merkur Triglav Kranj. Naslov brani serijski prvak ACH Volley, ki bo tekmo prvega kroga proti Mariborčanom zaradi obveznosti v evropskih tekmovanjih odigral januarja.

Podprvaki zmagali na Dolenjskem

S tekmo med Krko, četrtouvrščeno ekipo lanskega prvenstva, in Alpacem Kanalom, ki je lani zasedel drugo mesto, se je začelo novo državno prvenstvo v moški konkurenci. Za uvod presenečenja ni bilo, tekma se je odvijala po napovedih. Vedelo se je, da se Novomeščani, ki jim nihče ni pripisoval veliko možnosti, ne bodo vnaprej predali, da bodo vsaj v določenih trenutkih ogrožali zmago favoritov iz Kanala, a njihove možnosti niso bile velike.

Odbojkarji aktualnega podprvaka Alpacem Kana so sezono odprli z zmago na Dolenjskem. | Foto: MOK Krka Odbojkarji aktualnega podprvaka Alpacem Kana so sezono odprli z zmago na Dolenjskem. Foto: MOK Krka

So pa jih vendarle imeli. V prvem nizu sicer ne, v njem so že na začetku so zaostali, nato tekmece lovili, pred končnico prišli le na točko zaostanka, po izidu 16:17 pa do konca osvojili še vsega dve točki.

V drugem nizu pa so bile bližje uspehu. Sredi niza so vodili, pred končnico tudi z 20:17 in 21:19, toda končnica je vendarle pripadla gostom, ki so po izidu 23:23 dosegli dve točki zapovrstjo. MOK Krka : Alpacem Kanal | Foto: MOK Krka Foto: MOK Krka

Tudi tretji niz je bil izenačen, domači so ga dobili s 26:24, toda v četrtem povsem popustili. Primorci so povedli z 8:1, prednosti pa iz rok niso izpustili.

Posebno izstopajočih igralcev ekipi nista imeli, gostujoči korektor Jaka Sešek, ki je pred sezono k Alpacemu, prestopil iz i-Vent Maribora, je bil s 15 točkami najučinkovitejši igralec tekme. S štirimi bloki se je izkazal tudi Miha Fink, še ena okrepitev Kanalcev, ki je prišel iz Maribora.

1. DOL, moški, 1. krog

Torek, 21. oktober

Sreda, 22. oktober

Lestvica:

