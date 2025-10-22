EU dosegla soglasje o novih sankcijah proti Rusiji, tudi o prepovedi uvoza plina

Evropska unija je dosegla soglasje o uvedbi novega svežnja sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, je danes sporočilo dansko predsedstvo EU. Sankcije naj bi vključevale tudi postopno prepoved uvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Nove sankcije proti Rusiji napovedujejo tudi ZDA.

Prepoved naj bi predvidevala šestmesečno prehodno obdobje za kratkoročne pogodbe, popolna prepoved pa naj bi se začela 1. januarja 2027. Poleg postopne prepovedi uvoza utekočinjenega zemeljskega plina se zaostrujejo tudi prepovedi za ruska naftna podjetja in naftne tankerje, dodaja Ansa.

Petim ruskim bankam in štirim beloruskim in kazahstanskim bankam naj bi prepovedali opravljati vse transakcije. Prepoved se razširja tudi na plačilna sistema Mir in Fast Payment Systems, prepovedane so tudi storitve s kriptovalutami za ruske državljane in podjetja. Sankcije je EU uvedla tudi proti 45 podjetjem.

Sveženj uvaja tudi mehanizem za omejitev gibanja ruskih diplomatov znotraj EU, pa tudi nov seznam sankcij, usmerjenih proti tistim, ki so vpleteni v ugrabitve ukrajinskih mladoletnikov, poroča Ansa.

Države EU so dogovor o novem svežnju sankcij sprejele, potem ko je Slovaška umaknila veto, dodaja Ansa.

Nove sankcije napovedujejo tudi ZDA

Ameriški finančni minister Scott Bessent je medtem danes napovedal, da bo tudi Washington predstavil nove sankcije proti Rusiji, dan po tem, ko je predsednik Donald Trump prekinil pogovore z Moskvo o vojni v Ukrajini.

"Po zaključku popoldneva ali pa jutri zjutraj bomo objavili znatno okrepitev sankcij proti Rusiji," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP Bessent povedal novinarjem v Beli hiši.