TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Četrtek,
16. 10. 2025,
10.46

Kulinarična jesen v Radovljici

Radovljica tudi letošnjo jesen ponuja festival lokalnih okusov, kulinaričnih doživetij ter druženj z lokalnimi dobavitelji in chefi izbranih restavracij Okusi Radol'ce, edinstvena doživetja na prostem ter posebna kulinarična vodenja in delavnice.

Nejc_Vurnik_ poskusno kuhanje_otvoritvena_vecerja (26) 1_1200 | Foto: Nejc Vurnik / TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA Foto: Nejc Vurnik / TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA

Okusi Radol'ce združujejo restavracije, ki so jim kulinarični kritiki namenili dobro oceno, zasledujejo trajnostno poslovanje ter uporabljajo sledljive sestavine. Letos povezujejo sedem gostiln in restavracij: Hiša Linhart, Gostišče Tulipan, Gostišče Draga, Restavracija Tabor, Restavracija Šobec, Baffi House of Pizza in Vila Podvin. Med 25. oktobrom in 1. decembrom bodo ponujali vrhunske menije iz sledljivih sestavin. Cena za tri hode je 30 evrov, nekateri pa bodo vključili tudi dodatne hode.

Tradicionalna otvoritvena večerja bo letos v petek, 24. oktobra, v Restavraciji Šobec v Lescah. Od 16. ure bo sejem lokalnih dobaviteljev, na katerem se bodo predstavili tudi ponudniki, združeni pod znamko Bled Local Selection. Tako tudi jeseni povezujemo Bled in Radovljico. Od 18.30 se bo dogajanje preselilo v prostore restavracije, kjer vas čaka štirihodna vrhunska večerja izpod rok sedmih chefov. Za večerjo v restavraciji je potrebna predhodna rezervacija in nakup kulinaričnega doživetja na spletni strani www.radolca.si.

OTVORITVENA VECERJA 2024 NEJC VURNIK-113_1200 | Foto: Nejc Vurnik / TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA Foto: Nejc Vurnik / TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA

Letos zveste ljubitelje lokalnih menijev nagrajujemo s povabilom na ekskluzivni dogodek v družbi chefov. Vstopnico na dogodek, ki bo 4. decembra v Baffi House of Pizza, pridobite tako, da novembra okusite vsaj tri lokalne menije in tako pridobite žig v zbirni kartonček. Kartončki bodo na voljo pri vključenih restavracijah, do 2. decembra jih dostavite v TIC Radovljica in prejeli boste vabilo na dogodek.

Bo pa kulinarična jesen postregla še z mnogo edinstvenimi doživetji: voden potep po Mestu čokolade, vodeno Kolesarsko turo po kmetijah, Čarobnost 4 okusov v Restavraciji Tabor, vodene čokoladne degustacije v Radolški čokoladi, degustacije mladih vin ter vin posebnih letnikov v Vinoteki Sodček, kuharsko šolo za otroke in odrasle v Hiši Linhart, vodene degustacije medu in medenih pijač slovenskega porekla v Trgovini Babka v Čebelarskem centru, kulinarične delavnice Sous vide v Vile Podvin, delavnica priprave testa z drožmi v Baffi House of pizza, delavnico peke kruha v Gostišču Tulipan in dneve odprtih vrat na kmetijah.

OTVORITVENA VECERJA 2024 NEJC VURNIK-167_1200 | Foto: Nejc Vurnik / TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA Foto: Nejc Vurnik / TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA

Pestra kulinarična jesen se bo končala s prižigom prazničnih luči 30. novembra na Linhartovem trgu, ko Radovljica vstopa v praznični december. Seveda pa bodo tudi vse decembrske koncerte popestrili Okusi Radol'ce z ulično prehrano.

Naročnik oglasnega sporočila je TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA.

