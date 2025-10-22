ACH Volley strl odpor nizozemskega prvaka in si priigral prednost

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so na prvi tekmi kvalifikacij za nastop v skupinskem delu lige prvakov v nizozemskem Doetinchemu s 3:1 (20, -14, 24, 26) premagali Orion Stars. Gostitelji so v četrtem nizu vodili z 18:12 in 20:15, a so se oranžni gostje vrnili igro, dobili končnico niza in tekmo. Prvo ime zmage je bil Tonček Štern s 26 točkami, Luka Marovt jih je dodal 14. Povratni dvoboj bo v četrtek, 30. oktobra, v Tivoliju.

Orion Stars : ACH Volley 1:3 (-20, 14, -24, -26) * Dvorana SaZa Doetinchem, gledalcev 1000, sodnika: Cambre (Belgija), Robles (Španija).

* Orion Stars: Van der Ham 6, Sanders, McCluskey, Hoge Bavel 1, Amedegnato, Domingues 14 (4 bloke), Ter Maat 18 (3 bloke), Ent, Jorna 7 (1 blok), Kavli 1 (1 blok), Kjaer 15 (1 blok), Lipke.

* ACH Volley: T. Štern 26 (2 bloka), Pajenk 8 (1 blok), Jo. Kržič, Šket 1, Najdič, Marovt 14 (1 blok), Šen 6 (1 blok), Ja. Kržič 8 (1 blok), Klobučar, Kovačič, Prevorčnik, Ropret 4 (2 bloka), Urnaut, Verdinek.

Odbojkarji ACH Volleyja so uspešno začeli evropsko sezono. Na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za ligo prvakov so v nizozemskem Doetinchemu premagali domači Orion Stars in si priigrali prednost, ki jo bodo morali v skupno zmago spremeniti v Ljubljani.

Oranžni zmaji, ki so imeli v igri nekaj nihanj, po pričakovanju niso imeli lahkega dela. Nizozemska ekipa, ki ima v svojih vrstah kar nekaj reprezentantov iz več držav, se je pokazala kot trd oreh, toda na koncu je vendarle morala priznati premoč kakovostnejši ekipi, letos močno okrepljenim Ljubljančanom. Ti še vedno niso igrali v polni postavi, še naprej lahko od Tineta Urnauta pričakujejo le nasvete s klopi. Njegova spodbuda je soigralcem zagotovo pomagala v četrtem nizu, ki je že bil videti izgubljen, a so varovanci Igorja Kolakovića po zaostanku 15:20 uprizorili preobrat.

Foto: CEV

Slovenski prvaki so tekmo začeli samozavestno, z blokom Gregorja Ropreta so povedli s 5:1. Z dobrim sprejemom so zanesljivo prednost držali vse do začetka končnice, ko so se domači približali na dve točki zaostanka. A manjša razlika goste ni preplašila, zbrano so odigrali do konca in niz zanesljivo dobili.

V drugem pa je v njihovi igri prišlo do popolnega mrka. Zaustavilo se je na sprejemu, posledično je trpel tudi napad. Tonček Štern je imel nekaj zgrešenih akcij, isto velja za Luko Marovta, krize ni znal rešiti nihče. Toda v tretjem nizu so spet vzpostavili ravnotežje. V njem si nobena izmed ekip ni priborila več kot tri točke prednosti, Slovenci so jih imeli na začetku, Nizozemci pa sredi niza. Odločila je končnica, v kateri so bili gosti bolj zbrani. Tako kot v končnici četrtega, ko so pred njo zaostajali za pet točk, preobrat pa je končal Marovt.

Foto: CEV

S 26 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme, na kateri ni bilo niti enega asa, Štern, Marovt jih je dodal 14.

Povratna tekma bo naslednji četrtek v Ljubljani.

Skupni zmagovalec dvoboja se bo v 2. krogu kvalifikacij meril z boljšim na obračunih med Strumico in Dinamom Bukarešto, prvo tekmo v Severni Makedoniji so gladko dobili Romuni.

Liga prvakov, kvalifikacije, 1. krog (prve tekme)

Sreda, 22. oktober

Torek, 21. oktober

Četrtek, 23. oktober

