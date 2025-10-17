Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Najboljša ponudba za vaš računalnik to jesen – Microsoft Office 2021 in Windows 11

ženska, dekle, računalnik, služba | Foto Pexels

Foto: Pexels

Za večino strokovnjakov sta pri računalniku ključni dve stvari: zanesljiva programska oprema in operacijski sistem, ki ne zavira produktivnosti. Zato sta Microsoft Office in Windows odlična izbira – še posebej zdaj, ko Keysoff ponuja izjemne jesenske popuste.

Trenutno si lahko zagotovite doživljenjsko licenco za MS Office Professional 2021 že za 31,95 evra (redna cena 249 evrov). Gre za klasičen paket orodij za podjetnike, samostojne ustvarjalce in vse, ki pri delu potrebujejo zmogljive funkcije. Vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote in celo Teams – vse, kar potrebujete, na enem mestu.

Najboljše pri vsem tem? To je doživljenjska licenca – brez mesečnih naročnin! Namestite jo enkrat na svoj računalnik z Windows in jo uporabljate za vedno – za pisanje ponudb, vodenje financ ali pripravo predstavitev.

Ne pozabite: po 14. oktobru 2025 Office 2016 in 2019 ne bosta več prejemala posodobitev ali podpore. Zdaj je pravi trenutek za prehod na Office 2021.

  Keysoff, oktober 2 2025 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

62-odstotni popust na Microsoft Office (Koda za popust: BP62) 

S podporo za Windows 10, ki se končuje oktobra 2025, je zdaj idealen čas za prehod na sodobnejši Windows 11 Professional, že za 13,66 evra (redna cena 199 evrov).

Windows 11 Pro vključuje prenovljen uporabniški vmesnik, orodja za večopravilnost (Snap Layouts, več namizij), napredne varnostne funkcije in podporo za sodobno strojno opremo. Vključen je tudi Microsoft Copilot, zmogljiv pomočnik z umetno inteligenco, ki vam pomaga pisati, povzemati vsebine, generirati slike in opravljati številne naloge.

računalnik, delo | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

 50-odstotni popust na Windows OS (Koda za popust: BP50) 

 62 odstotkov popusta na dodatne pakete Office in druge programe (s kodo za popust: BP62) 

delo na računalniku, računalništvo | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Veleprodajne ponudbe, ki jim ni para!

50 odstotkov popusta na druge različice sistema Windows (s kodo za popust: BP50)

delo na računalniku, računalništvo | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Kako opraviti spletni nakup?

Izberite izdelek in ga dodajte v košarico (Add to Cart), nato kliknite "Proceed To Checkout".

keysoff.com, windows | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Izpolnite podatke in kliknite "Update".

keysoff.com, windows | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Vnesite kodo za popust in kliknite "Place Order" za konec nakupa.

keysoff.com, windows | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Garancija in podpora

Keysoff zagotavlja 100-odstotno pristnost vseh licenc. Licencam ni priložena naročnina, temveč gre za doživljenjski dostop, ki vključuje tudi redne posodobitve in podporo skozi celoten življenjski cikel programske opreme.

Imate vprašanja? Obrnite se na tehnično podporo 24/7 ali stopite v stik prek e-pošte:

service@keysoff.com

