S tekmo med MOK Krka in Alpacem Kanalom se zvečer začenja prvi krog odbojkarskega državnega prvenstva za moške. V prvo odbojkarsko ligo 2025/26 se podaja osem ekip, naslov slovenskih prvakov pa bodo branili odbojkarji ACH Volleyja iz Ljubljane, ki bodo uvodno tekmo domačega tekmovanja odigrali naknadno, saj jih v sredo čaka prva tekma kvalifikacij za ligo prvakov.

Po tem, ko se je že začelo žensko državno prvenstvo, ga bodo v tem tednu začeli tudi odbojkarji. Že uvodni krog prvenstva bo postregel z zanimivimi obračuni. Aktualni državni podprvaki, odbojkarji Alpacem Kanala, bodo gostovali pri ekipi MOK Krka. O formi lanskih podprvakov je spregovoril nekdanji slovenski reprezentant in kapetan Kanala Dejan Vinčić.

"Z ekipo sem zelo zadovoljen, tudi novi igralci so se zelo dobro vključili v ekipo, s tem pa smo dobili zelo potrebno širino, ki nam je v lanski sezoni manjkala. Igra je videti že zelo dobro, veseli pa me tudi dejstvo, da je ekipa zdrava. Glede na to, da glavni trener zaradi reprezentančnih obveznosti ni bil z nami od začetka, smo odlično opravili začetek priprav. Zdaj stvari dvigujemo na višjo raven. Priprave smo oddelali dobro, z veliko prijateljskimi tekmami. Videli smo tudi, kakšna je evropska raven, saj smo v tujini odigrali nekaj tekem. Težko komentiram pričakovanja ekipe. Pomembno je, da gledamo nase in se osredotočamo na svojo igro. Prepričan sem, da se bomo s takšno ravnjo, kot smo jo prikazovali na treningih do zdaj, dvignili stopničko višje. Seveda imamo določene tihe cilje – dali bomo vse od sebe, da zmagamo na vsaki tekmi in napredujemo," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal izkušeni podajalec.

Odbojkarji Alpacem Kanala, ki so v minuli sezoni zasedli drugo mesto, tekmovalno obdobje odpirajo na Dolenjskem. Foto: Aleš Fevžer

Glavni trener ekipe, ki bo gostila prvo tekmo prve odbojkarske lige, MOK Krka, Tomislav Mišin, je s potekom priprav, kljub nekaj težavam, zadovoljen: "Priprave, moram reči, niso bile idealne, ker nismo bili v naši dvorani. Bili smo v Mirni Peči, ampak mislim, da smo opravili zelo dobro delo. Imeli smo nekaj manjših težav z zdravjem, žal se je poškodoval Gal Medved, tako da ga že tri tedne ni z nami. Ekipa izgleda odlično, čaka nas še veliko dela, a vseeno smo hitro presegli tisto začetno fazo, ko se nova ekipa še išče, tako da sem zadovoljen. Naš cilj je bil obdržati jedro ekipe, ki je nosila breme prejšnje sezone. Zapustila sta nas Žiga Vidmar, ki je bil praktično drugi podajalec, in Mikulass Koch Marcell. Malo me je skrbelo, kako bo to videti na treningih, a moram priznati, da nisem pričakoval, da se bosta Rok Drobnič in Primož Mejal tako hitro ujela in vključila v sistem dela. Tudi z novimi napadalci smo zadovoljni. Mislim, da smo sestavili zelo dobro ekipo. Kar pa je meni vedno pomembno je to, da poskušamo vključevati čim več mladih igralcev. Zdi se, da nas čaka res razburljiva sezona. Kar me posebej veseli pri slovenski odbojki je, da zna ceniti svoje velikane. Naša pričakovanja so podobna kot lani, ciljamo med prve štiri ekipe. Mislim, da nas čaka zelo zanimiva sezona in upam, da bomo dosegli vsaj podoben uspeh kot v prejšnji."

Prvi tekmeci Kamničanov, ki so minulo sezono državno prvenstvo zaključili na tretjem mestu, bodo odbojkarji Fužinarja. Trener Calcit Volleja, Gregor Rozman, je pred uvodnim obračunom za OZS povedal: "S pripravami na novo sezono smo začeli 14. avgusta. Imeli smo srečo, da smo lahko že od začetka računali na vse igralce, tako da smo bili skupaj od prvega dne. Po uvodnih treningih smo večji poudarek dali kondicijski pripravi, prve tekme pa smo odigrali sredi septembra, ko smo odigrali sedem prijateljskih tekem. Do začetka prvenstva računam, da bomo odigrali še približno dve tekmi."

Gregor Rozman vodi Kamničane. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Na drugi strani mreže bo stala osmo uvrščena ekipa lanske sezone, OK Fužinar Ravne, ki je nekoliko prevetrila svojo zasedbo in tudi letos v sezono vstopa pomlajena, je izpostavil glavni trener Mitja Jež: "Jedro letošnje sezone so domači, mladi igralci, katerim smo priključili nekaj izkušenih. Priprave so potekale po načrtih, na srečo pa se nismo srečali z nobeno resno poškodbo, manjše smo sproti sanirali. Rad bi pohvalil prizadevnost tako mladih kot bolj izkušenih igralcev, ki so se skozi pripravljalno obdobje resnično povezali v dobro celoto. Cilj prve polovice sezone je, da se uvrstimo na 6. mesto lestvice in se izognemo osmini finala. Gre za realen cilj, želim pa si, da bi ekipa pokazala vso znanje, ki ga ima, in da bi uživali v tekmah letošnje sezone."

Odbojkarji Panvite Pomgrada bodo v prvem krogu gostili Merkur Triglav Kranj, za katerega njihov trener Sašo Rop meni, da je šele na začetku novega triletnega projekta: "Spuščamo se v novo zgodbo z dolgoročnimi cilji, zato bo za nas sezona posebna. Zamenjali smo dva najboljša igralca v primerjavi z lansko sezono, Dina Vinkoviča in Jana Karla Jančiča, ki sta bila odlična v individualnem statističnem delu točkovnega segmenta. Njuno vlogo so prevzeli mladi fantje in edini tujec v naši ekipi, ameriški korektor, ki je prišel iz popolnoma drugačnega okolja in potrebuje še nekaj časa za prilagoditev. Kljub temu, da se je nekaj igralcev zamenjalo, ostajajo fantje, ki so jedro in srce ekipe že nekaj let. Svojo igro še iščemo, imamo nekaj idej, sistem igre pa bo treba prilagoditi fantom in ne sodobnosti svetovne odbojke, ki preferira hitro igro. Nikamor se nam ne mudi, lige ne bomo reševali v prvih dveh mesecih, kot morda prejšnjo sezono. Gre za kakovostno ligo, ki temelji na slovenskih igralcih in na to moramo biti ponosni. Ekipa, ki jo imamo, predstavlja zasnovo triletnega projekta in jo čez leta vidim na res visokem nivoju z minimalnimi spremembami. Dodatno prednost predstavljajo tudi igralci domače odbojkarske šole."

Foto: OK Panvita Pomgrad

Gostitelji prvega obračuna, moštvo Panvita Pomgrad, tako kot mnoge druge ekipe, v novo sezono vstopa v nekoliko spremenjeni postavi, a homogeno, je povedal glavni trener moštva, Dejan Fujs: "V letošnji sezoni smo se okrepili s tremi igralci: Stefanom Mirtovićem, ki se v Mursko Soboto vrača po eni sezoni igranja v Mariboru, Urbanom Fužirjem, ki je bil že pred leti član našega kluba in Tilnom Založnikom, ki je prišel iz Brezovice. Kot zadnjega smo k prvi ekipi priključili še Fabia Časaro, ki prihaja iz našega mladinskega pogona. Ekipa letos deluje bolj homogeno kot lani, premore tudi nekaj več kakovosti in tekmovalnega duha, kar je bilo moč zaznati že na pripravljalnih tekmah in treningih. V zadnjem mesecu dni smo se soočali s kar nekaj poškodbami, ki pa jih, upam, da čim hitreje saniramo. Cilj v ligaškem prvenstvu je zagotovo čim boljša uvrstitev na lestvici, da si izborimo čim boljši položaj za zaključek prvenstva."

Tonček Štern in Alen Pajenk bosta v novi sezoni pomembna člena ACH Volleyja, ki pa bo prvo tekmo v domačem prvenstvu odigral pozneje, saj ga najprej čaka prva tekma kvalifikacij za nastop v ligi prvakov. Foto: Volleyball World

Tekma med branilcem naslova ACH Volleyjem in i-Vent Mariborom bo zaradi evropskih lig, v katerih nastopata, odigrana naknadno. Mariborčani, ki jih še naprej vodi Sebastjan Škorc, so se za prihajajočo sezono dodatno okrepili z dvema kubanskima igralcema, ki imata izkušnje tudi z igranjem v reprezentanci, glavni trener pa izpostavlja: "Pomembno je, da rastemo iz dneva v dan, dajemo svoj maksimum in da smo vsak dan boljši - to je tudi glavno vodilo našega kluba. S pripravami smo zadovoljni. Oba novinca in tujca ekipe sta se nam pridružila nekoliko kasneje zaradi reprezentančnih obveznosti. Lahko smo srečni, da imamo takšne igralce, ki so v reprezentanci. Zadnje dni, odkar smo skupaj, pa delamo še bolj intenzivno in se pripravljamo na začetek prvenstva. Cilji v našem klubu so vedno postavljeni visoko in od tega ne odstopamo. Tako smo gradili tudi ekipo, ki se bo borila za najvišja mesta. V vseh domačih tekmovanjih želimo doseči čim višje uvrstitve in se boriti za medalje. Podobne ambicije imamo tudi v evropskih tekmovanjih, želimo se uvrstiti v naslednji krog, v Mevzi pa na zaključni turnir."

"Pomembno je, da rastemo iz dneva v dan, dajemo svoj maksimum in da smo vsak dan boljši - to je tudi glavno vodilo našega kluba," pravi Sebastjan Škorc. Foto: Aleš Fevžer

Ekipa ACH Volley je v novi sezoni močnejša za kar nekaj izkušenih slovenskih reprezentantov, ljubljanski zasedbi so se namreč pridružili Tine Urnaut, Gregor Ropret, Tonček Štern in Alen Pajenk, ki so se po uspešnih sezonah v tujini preselili v Ljubljano. Na trenerski stolček se je z jasnimi ambicijami vrnil tudi strateg Igor Kolaković: "Priprave na novo sezono smo začeli z majhnim naborom igralcev, saj so ostali igrali na svetovnem prvenstvu na Filipinih. Reprezentanti so se ekipi pridružili v dobrem stanju, z izjemo Tineta Urnauta, ki je imel nekaj težav s poškodbo. Ne želim biti prepotenten, z vsem spoštovanjem do ostalih ekip, ampak pričakujem, da bomo postali državni prvaki."

Izkušeni korektor zmajev Alen Šket dodaja: "Pripravljalno obdobje je bilo za nas res težko, saj smo ga začeli samo s petimi igralci. Poudarek je bil na tehniki, komaj pa smo čakali, da se ekipi pridružijo vsi reprezentanti, da začnemo z uigravanjem. Trenutno se nekoliko bolj osredotočamo na evropske tekme, prva nas čaka že v sredo proti Nizozemcem. V tem trenutku delamo na tem, da se čim bolje pripravimo na to tekmo, cilj državnega prvenstva pa je zagotovo ponovna osvojitev naslova."

ACH Volley in Maribor bosta tekmo prvega kroga odigrala januarja, so še zapisali pri OZS.