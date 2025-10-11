Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Sobota,
11. 10. 2025,
8.26

Osveženo pred

15 ur, 24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Luka Koper GEN-I Volley odbojka Calcit Volley OTP Banka Branik 1 DOL

Sobota, 11. 10. 2025, 8.26

15 ur, 24 minut

1. DOL za ženske, 1. krog

Branilke naslova začenjajo proti bronastim Šempetrankam

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
OTP banka Branik | V lanski sezoni so se naslova slovenskih prvakinj veselile Mariborčanke. Te novo tekmovalno obdobje v DP odpirajo proti Šempetrankam. | Foto OTP Banka Branik

V lanski sezoni so se naslova slovenskih prvakinj veselile Mariborčanke. Te novo tekmovalno obdobje v DP odpirajo proti Šempetrankam.

Foto: OTP Banka Branik

Začenja se državno prvenstvo za odbojkarice. V prvi ligi v sezoni 2025/26 nastopa osem ekip, naslov slovenskih prvakinj pa branijo članice OTP banke Branik. Mariborčanke sezono DP odpirajo proti Šempetrankam, ki so v lanskem tekmovalnem obdobju osvojile bron. Podprvakinje in aktualne pokalne zmagovalke iz Kamnika sezono, v kateri bodo igrale v spremenjeni in pomlajeni zasedbi ter pod vodstvom Špele Ožegovič, začenjajo doma proti Koprčankam. Kapetanka gostiteljic Anja Maček bo zaradi pškodbe izpustila začetek prvenstva. Novogoričanke pričakujejo povratnice v 1. A ligi Formiske. Ankarančanke bodo na prvi tekmi igrale doma, nasproti jim bodo stale odbojkarice AFM Volley iz Radovljice.

Dejan Vinčić
Sportal Dejan Vinčić: Kot mlad odbojkar sem bil pogosto na stranskem tiru. Vse sem si moral prigarati.
ACH Volley
Sportal Glavni favorit naznanil še eno okrepitev, pri odbojkaricah gre kmalu zares

1. DOL, ženske, 1. krog

Sobota, 11. oktober
 

Lestvica:

Preberite še:

OTP banka Branik
Sportal Mariborčanke brez osvojenega niza proti branilkam naslova
Luka Koper GEN-I Volley odbojka Calcit Volley OTP Banka Branik 1 DOL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.