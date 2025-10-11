Branilke naslova začenjajo proti bronastim Šempetrankam

Začenja se državno prvenstvo za odbojkarice. V prvi ligi v sezoni 2025/26 nastopa osem ekip, naslov slovenskih prvakinj pa branijo članice OTP banke Branik. Mariborčanke sezono DP odpirajo proti Šempetrankam, ki so v lanskem tekmovalnem obdobju osvojile bron. Podprvakinje in aktualne pokalne zmagovalke iz Kamnika sezono, v kateri bodo igrale v spremenjeni in pomlajeni zasedbi ter pod vodstvom Špele Ožegovič, začenjajo doma proti Koprčankam. Kapetanka gostiteljic Anja Maček bo zaradi pškodbe izpustila začetek prvenstva. Novogoričanke pričakujejo povratnice v 1. A ligi Formiske. Ankarančanke bodo na prvi tekmi igrale doma, nasproti jim bodo stale odbojkarice AFM Volley iz Radovljice.