Četrtek, 9. 10. 2025, 18.02
57 minut
Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir
Mariborčanke v boj za še eno zmago proti zagrebški ekipi
Odbojkarice OTP banka Branik so v tej sezoni edina ženska ekipa v srednjeevropski ligi. Uvodno tekmo so odigrale v Zagrebu proti Dinamu in zanesljivo zmagale s 3:0 v nizih. Danes pa jih na Hrvaškem čaka še tekma s HAOK Mladost Zagreb.
Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir:
Četrtek, 9. oktober
HAOK Mladost Zagreb – OTP banka Branik
Sreda, 8. oktober
Dinamo Zagreb : OTP banka Branik 0:3 (–21, –17, –22)