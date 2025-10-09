Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sportal

Četrtek,
9. 10. 2025,
18.02

57 minut

Liga MEVZA OTP Banka Branik odbojka

Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir

Mariborčanke v boj za še eno zmago proti zagrebški ekipi

Sportal

OTP banka Branik | Mariborčanke čaka še ena tekma v Zagrebu. | Foto OTP Banka Branik

Mariborčanke čaka še ena tekma v Zagrebu.

Foto: OTP Banka Branik

Odbojkarice OTP banka Branik so v tej sezoni edina ženska ekipa v srednjeevropski ligi. Uvodno tekmo so odigrale v Zagrebu proti Dinamu in zanesljivo zmagale s 3:0 v nizih. Danes pa jih na Hrvaškem čaka še tekma s HAOK Mladost Zagreb.

Iza Mlakar
Sportal Za začetek zanesljiva zmaga bankirk

Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir:

Četrtek, 9. oktober
HAOK Mladost Zagreb – OTP banka Branik

Sreda, 8. oktober
Dinamo Zagreb : OTP banka Branik 0:3 (–21, –17, –22) 

Lestvica 

Dejan Vinčić
Sportal "Kot mlad odbojkar sem bil pogosto na stranskem tiru. Vse sem si moral prigarati."
ACH Volley
Sportal Glavni favorit naznanil še eno okrepitev, pri odbojkaricah gre kmalu zares
Liga MEVZA OTP Banka Branik odbojka
