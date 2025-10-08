Sreda, 8. 10. 2025, 13.42
Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir
Bankirke srednjeevropsko ligo odpirajo v Zagrebu
Odbojkarice OTP banka Branik so v tej sezoni edina ženska ekipa v srednjeevropski ligi. Uvodno tekmo bodo zvečer odigrale v Zagrebu proti Dinamo Zagreb, v četrtek pa jih na Hrvaškem čaka še tekma s HAOK Mladost Zagreb.
V ženski konkurenci ob Mariborčankah nastopajo še izraelska ekipa Hapoel Kfar Saba, zagrebški ekipi Mladost in Dinamo, črnogorska Budućnost in ciprski Lemesos Volleyball.
Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir:
Sreda, 8. oktober
19.00 Dinamo Zagreb – OTP banka Branik
Četrtek, 9. oktober
HAOK Mladost Zagreb – OTP banka Branik