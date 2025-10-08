Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

odbojka OTP Banka Branik Liga MEVZA

Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir

Bankirke srednjeevropsko ligo odpirajo v Zagrebu

Iza Mlakar | Mariborčanke sezono odpirajo v Zagrebu. | Foto Aleš Fevžer

Mariborčanke sezono odpirajo v Zagrebu.

Foto: Aleš Fevžer

Odbojkarice OTP banka Branik so v tej sezoni edina ženska ekipa v srednjeevropski ligi. Uvodno tekmo bodo zvečer odigrale v Zagrebu proti Dinamo Zagreb, v četrtek pa jih na Hrvaškem čaka še tekma s HAOK Mladost Zagreb.

V ženski konkurenci ob Mariborčankah nastopajo še izraelska ekipa Hapoel Kfar Saba, zagrebški ekipi Mladost in Dinamo, črnogorska Budućnost in ciprski Lemesos Volleyball.

Srednjeevropska liga, ženske, 1. turnir:

Sreda, 8. oktober
19.00 Dinamo Zagreb – OTP banka Branik

Četrtek, 9. oktober
HAOK Mladost Zagreb – OTP banka Branik

Dejan Vinčić
Sportal "Kot mlad odbojkar sem bil pogosto na stranskem tiru. Vse sem si moral prigarati."
i-vent Maribor
Sportal Slovenska udeležba skromna: v ligi le mariborska kluba
odbojka OTP Banka Branik Liga MEVZA
