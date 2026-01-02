Argentina in Grčija s prepričljivima zmagama začeli pokal United

Argentina in Grčija sta uspešno vstopili v novo teniško sezono. Na turnirju mešanih ekip United v Avstraliji sta tekmece premagali z maksimalnim izidom 3:0.

Argentina s Sebastianom Baezom in Solano Sierra je bila boljša od Španije, Grka Stefanos Cicipas in Maria Sakari pa sta ugnala Japonsko.

Turnir United poteka od leta 2023, ZDA so dobile premiernega in lanskega, tako da so branilke naslova, 2024 pa je slavila Nemčija.

Na turnirju nastopa 18 ekip, razdeljenih v šest skupin, ki tekmujejo v Perthu in Sydneyju. Vsak dvoboj je sestavljen z moško in žensko partijo ter igro mešanih parov.

V četrtfinale bodo napredovale zmagovalke skupin ter po ena najboljša reprezentanca z vsakega prizorišča. Polfinalna dvoboja in finale bodo v Sydneyju.

Na pokalu United nastopajo štirje fantje iz prve deseterice na svetu - Alexander Zverev, Felix Auger Aliassime, Taylor Fritz in Alex de Minaur - ter tri dekleta iz top 10 lestvice WTA - Iga Swiatek, Coco Gauff in Jasmine Paolini.

Nagradni sklad pokala United, ki je za večino igralcev in igralk prvi pripravljalni turnir za odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu od 12. januarja do 1. februarja, ima nagradni sklad dobrih 10 milijonov evrov.

Preberite še: