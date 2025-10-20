Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

20. 10. 2025,
11.34

V Argentini odkrili okostje enega najstarejših dinozavrov #video

Argentinski znanstveniki so v Andih na severozahodu Argentine odkrili fosilizirano okostje enega najstarejših dinozavrov na svetu.

Skupina paleontologov je na nadmorski višini tri tisoč metrov našla skoraj popolno okostje majhnega dolgovratega plazilca z imenom Huayracursor Jaguensis, so prejšnji teden sporočili pri raziskovalni agenciji CONICET.

Raziskovalci so odkrili del dinozavrove lobanje, celotno hrbtenico, ki se razteza do repa, ter skoraj popolnoma ohranjene sprednje in zadnje okončine.

Znanstveniki so ugotovili, da je Huayracursor Jaguensis meril le približno dva metra v dolžino in tehtal približno 18 kilogramov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Po ocenah raziskovalcev je ta dinozaver na zemlji živel pred 230 do 225 milijoni leti, kar ga uvršča med najstarejše dinozavre na svetu.

