V soboto bodo spet zaživele odbojkarske dvorane po vsej Sloveniji, začela se bo namreč nova klubska sezona. V elitni konkurenci bodo prva na igrišča stopila dekleta, fantje bodo tekmovanje začeli deset dni pozneje. Naslov državnih prvakov bodo branile igralke OTP banke Branika in igralci ACH Volleyja.

Obe ekipi bosta tudi glavni kandidatki za nov naslov, za Mariborčanke bi bil to 18., za Ljubljančane pa že 22., osem so jih osvojili, ko so imeli svoje domovanje na Bledu.

Mariborčanke so lani prekinile petletno vladavino kamniškega Calcit Volleyja, v zadnjih dveh desetletjih edinega pravega konkurenta, ki pa je letos spremenil ekipo, tako da v prvenstvo ne vstopa v vlogi glavnega favorita, kot je bilo to v bližnji preteklosti.

"Nič nam ne bo podarjenega, v igri za naslov vidim več ekip. Za nami so sicer odlične priprave. Nismo še na pravi ravni, a verjamem, da bomo iz tekme v tekmo boljši. Predvsem na začetku prvenstva so možna presenečenja, mi se bomo trudili, da ga ne bo priredil že naš prvi tekmec Sip Šempeter, ki nam je v zadnjih letih povzročal veliko težav," se vloge edinega favorita otepa trener Mariborčank Žiga Kos.

Kamniška zasedba je močno spremenjena. Foto: Jure Banfi

Mariborski strateg ima na voljo nekoliko spremenjeno sestavo ekipe, a ogrodje je ostalo isto, tako da večjih težav z uigravanjem ne bi smel imeti. Ekipa bo zagotovo pogrešala reprezentančno blokerko Niko Milošič, ki se je prvič podala v tujino, poslovili sta se tudi Srbkinja Sonja Danilović ter mlada Lira Pukl Verdel, ki je odšla na študij v ZDA. Novinki v ekipi sta sprejemalki Američanka Sydney Palazzolo in Hrvatica Maša Mlinar.

Kamničanke je po lanski sezoni zapustil trener Bruno Najdič, odšla je tudi njegova hčerka Sara, v ekipi ni več Maše Pucelj in Mike Grbavica, glavnih napadalnih opcij v lanski sezoni, ter izkušene blokerke Sare Hutinski. Njihove zamenjave je vodstvo kluba iskalo predvsem v lastnem pogonu, po poškodbi se vrača tudi Anja Maček, največ pa si obetajo od nove korektorice Nine Đukić, ki je prišla iz Luke Kopra.

Vsekakor je ekipa klub spremembam dovolj kakovostna, da se lahko kosa z OTP banko Branikom, preteklost je že pokazala, da na tekmah teh dveh ekip lahko premaga na papirju oziroma po imenu boljšo ekipo. "Veselimo se začetka sezone, ta bo pokazal, kam spadamo," je pred prvimi tekmami trdila nova trenerka Špela Ožegovič.

Sip Šempeter je v zadnjih letih standardno med štirimi najboljšimi ekipami, za kaj takega se bo potegoval tudi letos, čeprav ima povsem spremenjeno ekipo. Od lanske so ostale le tri igralke, a v klubu verjamejo, da so pripeljali dovolj kakovostne odbojkarice, da ostanejo pri vrhu slovenske odbojke. Poskusili bodo tudi s tujkama, ekipo sta okrepili ameriška napadalka Gabrielle Arentche-Ramos in kanadska blokerka Wesley-Ann Bailey. Šempetranke bo še naprej vodil Beno Božič, trener, ki v slovenski ligi najdlje vodi določen klub.

Luka Koper bo težko nadomestila odhod Đukić, v ekipo ni pripeljala kakšnih zvenečih okrepitev, v izenačeni konkurenci, kjer vsaka ekipa lahko premaga vsako, stavi predvsem na ekipni duh. V večje nakupe so odšli pri koprskih sosedih, Ankarančanih, ki so v svoje vrste zvabili italijansko podajalko Martio Bosich, v klub se je vrnila tudi Hrvatica Ema Stikić.

Novogoričanke so pripeljale več tujih okrepitev. Foto: CEV

V Italijo so se ozrli tudi pri ambiciozni novogoriški ekipi Gen-I Volley, ki se bo v boj za naslov prvaka poskušala vmešati z italijansko podajalko Sonio Galazzo, njeno rojakinjo na sprejemalskem mestu Francesco Dalla Rosa in francosko centralno blokerko Annelise Samson. Če se bodo tujke izkazale za okrepitve, bi Novogoričanke ob Poloni Frelih in Žani Godec ter tudi novinki Kaji Gimpelj resno napadle tudi OTP banko Branik in Calcit Volley.

Z mladima zasedbama nadaljujejo pri Formisu in radovljiškemu AFM Volleyju, ki bosta imeli osnovni cilj, da ostaneta v ligi.

ACH Volley je postal reprezentanca v malem. Foto: ACH Volley

Pri moških bo, vsaj kar zadeva boj za prvaka, bolj predvidljivo. ACH Volley, ki je že dolga leta z eno samo izjemo razred zase, je letos še močnejši, ob novih igralcih, reprezentantih Tinetu Urnautu, Gregi Ropretu, Tončku Šternu in Alenu Pajenku ter z nekaj upi slovenske odbojke, bo presenečenje že vsak izgubljeni niz, izgubljena tekma pa bi pomenila veliko senzacijo.

Prav danes so pri ACH Volleyju naznanili še eno okrepitev, v Halo Tivoli se vrača sprejemalec Jan Klobučar, ki je za ACH igral med letoma 2012 in 2015, nazadnje pa je bil član italijanskega Virtus Fana.

Tega se zavedajo tudi tekmeci, ki se bodo bržkone borili le za drugo mesto. Tudi pri Alpacemu Kanalu, ki je že lani zasedel drugo mesto, letos pa je še okrepljen. Iz Maribora sta na Primorsko prišla bloker Miha Fink in korektor Jaka Sešek, iz Kranja pa Dino Vinkovič. Alpacem, pri katerem bo kapetan še naprej legendarni Dejan Vinčić, je tudi edini slovenski klub, ki ima v svojih vrstah reprezentanta, to je libero Grega Okroglič.

Alpacem Kanal je v lanski sezoni osvojil drugo mesto. Foto: Aleš Fevžer

Pri Calcitu v Kamniku je trenersko vlogo prevzel Gregor Rozman, ekipa se bo poskušala vključiti v boj za drugo mesto. Na pripravljalnem turnirju v Kranju je z zmago proti Merkur Triglavu pokazala, da ima potencial, a Rozman meni, da bo morala še precej stvari popraviti. Predvsem pa začetke tekme, prav slab začetek proti madžarskemu Kaposvarju ji je tudi odnesel zmago na turnirju v gorenjski prestolnici.

Kamniško ekipo sta okrepila nadarjeni Jan Karl Jančič in Mitja Valenčič, Črtomir Bošnjak se je povsem pozdravil in se zagotovo tudi optimalno pripravil, vsekakor pa bodo Kamničani pogrešali kubanskega reprezentanta, podajalca Julia Gomeza, vlogo organizatorja igre bosta opravljala Urban Blaževič in Nik Drnovšek.

Foto: Jure Banfi

Lani je četrto mesto osvojila Krka, ki je zadržala glavnino igralcev, zasedbi pa dodal izkušenega Sergeja Drobniča in bo vsekakor tudi letos sposobna poskrbeti za kakšno presenečenje.

V tradicionalnih težavah se je tudi letos znašel trener i-Vent Maribora Sebastijan Škorc. Spet mu je ušlo nekaj nosilcev igre, toda nekdanji reprezentant tudi tokrat ne obupuje. Na roko mu je šel tudi klub, ki je v štajersko prestolnico pripeljal tudi dva tujca, Portugalcu Gustavu Cavalcantiju sta se pridružila kubanski korektor Carlos Santana ter njegov rojak, sprejemalec Gustavo Camino Martinez. K odbojki se je iz pokoja vrnil tudi Filip Uremović, tako da je ekipa zelo solidno sestavljena.

Tujca je v pomoč svojim mladcem pripeljal tudi Merkur Triglav, zanj bo na mestu korektorja igral Američan Justi Dowdle. Večjih nakupov in sprememb pa ni niti pri Panviti Pomgradu niti pri Fužinarju. Tako Kranjčanom kot Sobočanom in Ravenčanom bo cilj predvsem obstanek v ligi.

Prvi del Sportklub prve odbojkarske lige se bo odvijal po trikrožnem sistemu, pri čemer bo razpored tekem za tretji krog odvisen od uvrstitev ekip po dveh odigranih krogih. Najboljših šest ekip bo nato uvrščenih neposredno v četrtfinale, sedma in osma ekipa na lestvici pa se bosta v osmini finala merili še z dvema najuspešnejšima ekipama iz 1B. DOL.