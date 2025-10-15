Formis namučil prvakinje, Kamničanke do prve zmage, Radovljičanke po trilerju do druge

Odbojkarice Calcit Volleyja so po uvodnem porazu tokrat s 3:1 premagale Gen-I Volley, druge zmage se veselijo Radovljičanke, ki so na gostovanju v Kopru slavile po petih setih. Po petih setih se je končala tudi tekma v Hočah med Formisom in branilkami naslova iz Maribora, ki so po hudem boju odpeljale zmago. Šempetranke so s 3:1 premagale Ankarančanke.

Dvoboj v Kamniku so bolje odprle domače, ki so povedle s 6:0, a so gostje vseskozi rezale v zaostanek in izenačile že do 10:10. Kamničanke so vodile z 18:16, v končnici pa so bile uspešnejše Novogoričanke, ki so dobile zadnje tri točke za 25:22. Večji del drugega niza so imele gostje malenkostno prednost, delni izid 4:0 za 20:16 pa je domače nato usmeril proti izenačenju v nizih.

Tretji niz ni prinesel preobratov po začetnem vodstvu domačih varovank Špele Ožegovič. Te so ves čas ohranjale občutno prednost in ga dobile s 25:17. Četrti niz je bil do samega konca izenačen, bolj zbrane pa so bile ob koncu Kamničanke, ki so po asu Lare Rituper vpisale tri točke.

Rituper je od 15 točk dosegla šest blokov in tri ase, z 21 točkami pa se je najbolj izkazala Nina Đukić. Pri gostjah je Polona Frelih dosegla 16 točk. Za domače je prvič po desetih mesecih v prvenstvu znova zaigrala kapetanka Anja Maček, tokrat na mestu proste igralke.

V prihodnjem krogu bodo Kamničanke v soboto gostovale v Mariboru pri državnih prvakinjah OTP banki Branik. Mariborčanke, pri katerih ni igrala najboljša posameznica Iza Mlakar, so danes zelo slabo začele dvoboj proti Formisu in prvi niz izgubile s kar 13:25.

Mariborčanke so zmagale po petih nizih. Foto: OTP Banka Branik V drugem delu so se vendarle zbrale in si po delnem izidu 9:2 do polovice niza priigrale neulovljivo prednost 13:7. Tretji niz so varovanke Žige Kosa bolje začele, a dovolile Formisu, da je povedel z 9:8. Vse do zadnjega je bil niz izenačen, Hočanke pa so ga po maratonskih 34 minutah dobile in si proti "sosedam" zagotovile vsaj točko.

Pri bankirkah je vrag odnesel šalo, kar se je poznalo tudi na igrišču. Državne prvakinje so četrti niz dobile kar s 25:7, tudi v odločilnega pa prenesle dobre občutke in slavile s 15:8.

Ob odsotnosti Mlakar je Ronja Štampar dosegla 17 točk, toliko jih je dodala tudi Sydney Jolie Palazzolo, ki je dosegla štiri ase. Klara Milošič je blestela ob mreži, od 12 točk jih je kar devet dosegla neposredno z blokom. Pri domačih je 19 točk prispevala Naja Šalamun, štiri z bloki.

Pet nizov so gledalci videli v Kopru. Odbojkarice tamkajšnje Luke Koper so po izgubljenem prvem nizu strnile vrste. Po tesnem zaključku drugega (25:23) in izenačenju na 1:1 so nato v tretjem tekmicam dovolile le 11 točk.

V četrtem nizu so Koprčanke večkrat vodile za tri točke, nazadnje pri 13:10, a je nato Radovljičankam uspel preobrat. Tudi same so povedle za tri (18:15), v festivalu preobratov pa so po vodstvu domačih z delnim izidom 6:0 četrti niz končale gostje. Te so bolje začele tudi odločilni niz in si priigrale prednost 8:4. Zalogo so hitro zapravile, a bile bolj zbrane ob koncu in slavile z 19:17.

Pia Blažič je dosegla 21 točk, Julija Mohorič jih je dodala 17. Pri domačih je 25 točk dosegla Iza Koren (5 blokov), Naja Kukman jih je dodala 14, od tega štiri z asi in šest z bloki.

V Šempetru je domača ekipa slavila s 3:1 proti Ankaranu, ki je tako na dnu lestvice. Domače so prvi, tretji in četrti niz dobile v tesnih končnicah, drugi niz pa je pripadel gostjam. Pri teh je kar 30 točk dosegla Asja Zolota, a to ni bilo dovolj za kakšno točko za razpredelnico. Pri domačih je Tija Šketa Rozman zbrala 21 točk.

V naslednjem krogu bo v soboto (17.00) na sporedu prvi derbi med Mariborčankami in Kamničankami. Preostale tekme so GEN-I Volley - Luka Koper, AFM Volley - SIP Šempeter in Ankaran - Formis.

Na lestvici vodijo Mariborčanke in Radovljičanke s po petimi točkami, s štirimi sledi Luka Koper, Calcit, GEN-I Volley in SIP Šempeter imajo po tri točke, pri dnu pa sta z eno Formis in Ankaran brez točke.

1. DOL, ženske, 1. krog Sreda, 15. oktober

Lestvica:

