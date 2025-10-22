Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
22. 10. 2025,
9.00

Osveženo pred

11 ur, 35 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 9.00

11 ur, 35 minut

Slovenski prvak začenja na Nizozemskem

ACH Volley želi dati takoj jasno vedeti, da ga zanima le zmaga

Avtor:
Pe. M.

ACH Volley | Odbojkarji ACH Volley Ljubljana kvalifikacije za nastop v skupinskem delu lige prvakov začenjajo na Nizozemskem. | Foto ACH Volley Ljubljana

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana kvalifikacije za nastop v skupinskem delu lige prvakov začenjajo na Nizozemskem.

Foto: ACH Volley Ljubljana

Slovenski odbojkarski prvak ACH Volley, ki se je poleti močno okrepil s slovenskimi reprezentanti, bo zvečer v nizozemskem Doetinchemu proti Orion Stars začel kvalifikacijsko bitko za nastop v skupinskem delu lige prvakov. "Orionu moramo od samega začetka dati jasno vedeti, da nas zanima zgolj in samo zmaga," je pred potjo v deželo tulipanov dejal povratnik v oranžnem dresu Alen Pajenk.

slovenska odbojkarska reprezentanca, Tonček Štern, Alen Pajenk
Sportal Glavni favorit ACH Volley pogleduje proti ligi prvakov, zvečer prva bitka na Dolenjskem
Dejan Vinčić, Alpacem Kanal
Sportal Podprvaki sezono odprli zmagovito

Za razliko od zadnjih let, ko je bil ACH Volley neposredno uvrščen v skupinski del lige prvakov, letos igra kvalifikacije. Da bi uresničil prvi cilj, preboj v skupinski del, bo moral izločiti tri tekmece. Prvi bo aktualni nizozemski državni in pokalni zmagovalec Orion Stars.

Odpotovala celotna zasedba

Moštvi bosta prvo kvalifikacijsko tekmo odigrali ob 20. uri v dvorani SaZa v Doetinchemu. Oranžni zmaji so se s celotno zasedbo, vsemi okrepitvami, na Nizozemsko odpravili v torek. Na gostovanje je tako odpotoval tudi sprejemalec Tine Urnaut, ki je zaradi težav s poškodbo izpustil večji del tekmovalne reprezentančne sezone.

Klub, ki domuje v Tivoliju, so okrepili še korektor Tonček Štern, podajalec Gregor Ropret, bloker Alen Pajenk in sprejemalec Jaka Klobučar.

"Smo zelo motivirani in odločeni, da že na Nizozemskem pokažemo pravi obraz in se v Slovenijo vrnemo z ugodnim rezultatom." | Foto: ACH Volley Ljubljana "Smo zelo motivirani in odločeni, da že na Nizozemskem pokažemo pravi obraz in se v Slovenijo vrnemo z ugodnim rezultatom." Foto: ACH Volley Ljubljana

Kolaković: Na Nizozemskem pokazati pravi obraz in se vrniti z ugodnim rezultatom

Ekipo bo v novi sezoni vodil še en povratnik v oranžnem kolektivu Igor Kolaković, ki je pri ACH Volleyju deloval pred več kot desetletjem. "Zagotovo nas na Nizozemskem ne čaka lahko delo. Morali bomo biti maksimalno osredotočeni in prevzeti pobudo od samega začetka. Vršiti moramo močan pritisk z začetnimi udarci in potem verjamem, da bo steklo tudi vse preostalo. Smo zelo motivirani in odločeni, da že na Nizozemskem pokažemo pravi obraz in se v Slovenijo vrnemo z ugodnim rezultatom," je pred odhodom na Nizozemsko v klubski mikrofon povedal 60-letni Črnogorec.

Alen Pajenk je po desetletju in pol spet član oranžnega kolektiva. | Foto: ACH Volley Ljubljana Alen Pajenk je po desetletju in pol spet član oranžnega kolektiva. Foto: ACH Volley Ljubljana "Zagotovo bomo morali pokazati čvrstost in veliko mero borbenosti. Orionu moramo od samega začetka dati jasno vedeti, da nas zanima zgolj in samo zmaga. Vzdušje v ekipi je odlično in vsi že komaj čakamo na obračun," je trenerjeve besede dopolnil Pajenk.

Za nizozemsko ekipo igra še lani soigralec Tončka Šterna pri turškemu Ziraatu Wouter Ter Maat, pa reprezentanta Jorna Gijs in Niels Lipke, Danec Tobias Kjær, Norvežan Eirik Kavli, Brazilec Hiago Crins 

ACH Volley se je na Nizozemsko odpravil z odlično popotnico. Pretekli teden so na močnem pripravljalnem turnirju na Poljskem premagali dva evropska velikana, domači Zawiercie in turški Galatasaray, ter osvojili prvo mesto.

Povratna tekma čez dober teden v Tivoliju

Povratna tekma bo v četrtek, 30. oktobra, ob 18. uri v dvorani Tivoli. Zmagovalec se bo v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov pomeril z boljšim iz para Strumica - Dinamo Bukarešta.

