V živo NBA: pozornost usmerjena v Luko Dončića

V Los Angelesu pravkar poteka premierna tekma nove sezone med Los Angeles Lakers in Golden State Warriors. V središču dogajanja je zvezdniški spopad med Luko Dončićem in Stephom Curryjem. Prvič v bogati karieri mora uvodno tekmo sezone preskočiti poškodovani LeBron James, pri Lakersih ni na delu tudi Nemca Maxija Kleberja, ki bo odsoten vsaj dva tedna.

Los Angeles Lakers : Golden State Warriors 31:37 (22:28, -:-, -:-) - poteka 2. četrtina Luka Dončić 12 (met za 3 1:5, za 2 3:4, prosti met 3:4), 5 sk., 1 as., 2 izg. žogi v 11 min. Dolgo pričakovana sezona lige NBA se je vendarle začela. Med vsemi košarkarji Los Angeles Lakers je imel najkrajše poletje Luka Dončić, ki je igral v dresu slovenske reprezentance. Trener JJ Redick ga je razumljivo poslal na parket od prve minute v obračunu proti Golden State Warriors. Ob njem so začetno peterko zaokroževali še Austin Reaves, Gabe Vincent, Rui Hachimura in Deandre Ayton. Game. On. pic.twitter.com/IbAM902bsO — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 22, 2025 Zaradi težav z išiasom je manjkal zvezdnik LeBron James, ki še ni pripravljen za takšne napore. Zato pa so bile vse oči uprte v dvoboj dveh preostalih superzvezdnikov - Dončića in Stepha Curryja. Dončić imel prvo besedo Luka je bil tisti, ki je odprl sezono z zadetim metom in popeljal svoje moštvo do vodstva z 2:0. Kmalu je poskusil tudi met za tri točke, a bil pri prvem poskusu neuspešen. Zato pa je bil na drugi strani uspešen Jimmy Butler in popeljal goste do vodstva s 5:2. Warriorsi so pogosto podvajali Dončića, a je ta znal hitro najti proste soigralce, žoga pa je uspešno romala pod obroč k novincu Aytonu, ki je s štirimi zaporednimi točkami znova popeljal svojo ekipo do vodstva pri 9:7, pred tem pa je prvo trojko v sezoni zadel še Dončić - kar je bila edina v prvi četrtni, v kateri jih je zgrešil štiri. Luko Dončića so veliko podvajali. Foto: Guliverimage Kmalu je z enako mero vrnil na drugi strani Curry za vodstvo gostov z 12:11. Obe ekipi sta nato za nekaj minut obstali v napadu, vse do pet minut pred koncem prve četrtine, ko je Luka zadel enega od dveh prostih metov in izenačil na 12:12. Gostje kradli žoge in povečevali prednost Če je bil napadalni mrk dolg, pa so varovanci Steva Kerra v naslednjih sekundah odgovorili bliskovito - z zaporednima košema po ukradenih žogah so povedli s 17:14 in že šestič na tekmi prestregli podajo domačih. Njihov stampedo se tu ni končal, saj je prednost narasla na 22:14, ko je Redick odreagiral z minuto odmora. Foto: Guliverimage Dončić je bil tisti, ki je z dvema uspešno zadetima prostima omilil zaostanek in bil pri 10 točkah, nakar mu je trener namenil počitek. Ob njegovi odsotnosti so se domači vrnili v igro in povsem ob koncu prve četrtine znižali na 22:25, ko je drugi novinec Marcus Smart 3,2 sekunde naredil prekršek na Butlerjem pri metu za tri točke, ki jih uspešno pospravil pod streho za vodstvo z 28:22 in bil z 11 točkami tako najboljši strelec dvoboja.

Liga NBA, 21. oktober:

Napoved pred tekmo

Vrhunec dogajanja v uvodnem večeru lige NBA, zaradi katerega se bo v noči na sredo po slovenskih domovih oglašalo veliko budilk, prinaša kalifornijsko poslastico med Lakersi in Warriorsi. Minila bo brez legendarnega LeBrona Jamesa, ki vstopa v svojo rekordno 23. sezono v ligi NBA, kar ni pred njim uspelo še nikomur.

LeBron James bi se lahko na parket najverjetneje vrnil šele sredi novembra. Foto: Guliverimage

Vseeno pa se Kralj James začetka sezone, med katero bo dopolnil že 41 let, spominjal po tem, da prvič, odkar nastopa in navdušuje na severnoameriških parketih, ni mogel odigrati uvodnega srečanja. Zaradi bolečin v hrbtu in mišičnih krčev bo manjkal vsaj še nekaj tednov. Večina ameriških medijev ocenjuje, da bi se lahko vrnil sredi novembra. James je v prejšnji sezoni v povprečju dosegel 24,4 točke, 7,8 skoka in 8,2 asistence na tekmo.

Liga NBA je pred začetkom sezone izpostavila nekaj prizorov iz treningov Luke Dončića, na katerih mu uspeva marsikaj. Vse skupaj je naslovila z "Vaja dela čarovnijo":

Kalvarija Kleberja se nadaljuje

Verjeli ali ne, Maxi Kleber je po prihodu iz Dallasa odigral za Jezernike le eno uradno tekmo. Foto: Reuters Vseeno pa pri navijačih Lakersov, ene najbolj priljubljenih košarkarskih franšiz na svetu, optimizma ne manjka. Dviguje ga Luka Dončić. 26-letni slovenski košarkarski virtuoz je motiviran in vrhunsko pripravljen, da vsem pokaže, kaj zmore. Poleti je blestel na EuroBasketu, zdaj želi strelsko formo prenesti še v ligo NBA, kjer je bil v karieri že najboljši strelec sezone.

Začetno peterko Jezernikov bodo najverjetneje, če gre soditi po zadnji pripravljalni tekmi s Sacramentom, poleg Dončića sestavljali še Gabe Vincent, Austin Reaves, Rui Hachimura in Deandre Ayton. Nared bo tudi rezervni center Jaxson Hayes, ki želi nastopati za Slovenijo, konkurenco pod košem pa za to tekmo ne bo zaostril Maxi Kleber. Nemec bo zaradi poškodbe trebušne mišice odsoten vsaj dva tedna, tako da bo preskočil tudi nekaj naslednjih tekem Jezernikov. Tako se nadaljuje kalvarija Nemca z zdravjem, saj je po selitvi iz Dallasa za Lakerse odigral le eno uradno tekmo. Debitiral je šele 30. aprila, ko so Lakersi v končnici izpadli proti Minnesoti.

Luka Dončić se je izkazal na zadnjem pripravljalnem srečanju proti Sacramentu. Foto: Guliverimage

Navijači Jezernikov bodo v dvorani Crypto.com Arenaz zanimanjem spremljali, kako bo Marcus Smart, ki je bil na zadnji tekmi proti Sacramentu dober tudi v napadu, okrepil raven obrambne igre, Gabe Vincent bo skušal zadržati visok odstotek meta za tri točke, ki ga je krasil v pripravljalnem obdobju, velike ambicije ima tudi Jake LaRavia.

Začetek nove sezone so temu primerno z imenitnim videom pospremili pri ligi NBA:

Kdo bo ustavil Curryja?

Stephen Curry ima z Golden Statom visoke cilje v sezoni 2025/26. Foto: Reuters Najbolj vročega strelca v vrstah gostov, 37-letnega Stepha Curryja, bodo skušali v obrambi ustaviti Gabe Vincent, Jarred Vanderbilt in Marcus Smart, pri Golden Statu veliko pričakujejo tudi od Jimmyja Butlerja.

Lakersi bodo po Golden Statu v domači dvorani gostili še Minnesoto, nato pa odhajajo v goste k Sacramentu, kjer bi lahko za nadaljevanje evropskega rivalstva poskrbela Dončič in pa jezikavi Nemec Dennis Schröder.

Na uradni strani NBA so pred začetkom nove sezone pripravili barometer moči vseh 30 udeležencev tekmovanja. Na prvo mesto so postavili branilce naslove Oklahoma City Thunder, ki bodo še nekaj časa pogrešali poškodovanega drugega najboljšega strelca Jalena Williamsa (operacija desnega zapestja). V začetni peterki ga je na zadnjih tekmah nadomeščal Alex Caruso.

Naslov najboljšega v ligi NBA brani Oklahoma City Thunder. Foto: Reuters

Na drugo mesto so postavili Jokićev Denver, na tretje pa Cleveland. Jezerniki, pri katerih nastopa Dončić, edini nastopajoči Slovenec v ligi NBA v tej sezoni, zasedajo deseto mesto.