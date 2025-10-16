Evropski varnostni vodje opozarjajo: grožnje nasilja proti direktorjem podjetij so v strmem naraščanju

42 odstotkov direktorjev korporativne varnosti po Evropi poroča, da se je v zadnjih dveh letih precej povečala grožnja fizičnega nasilja do direktorjev in drugih vodilnih v podjetjih. To razkriva najnovejša raziskava World Security Report 2025 , ki sta jo izvedla podjetje Allied Universal® , svetovni vodilni ponudnik varnostnih in upravljavskih storitev, ter njegova mednarodna družba G4S .

Raziskava kaže, da se podjetja po vsej Evropi soočajo z vse bolj zapletenim varnostnim okoljem, v katerem se fizične grožnje, dezinformacije in gospodarska negotovost medsebojno prepletajo. Za mnoge organizacije to pomeni, da morajo svojo strategijo zaščite vodilnih kadrov in ključnih poslovnih procesov postaviti višje na seznam prioritet.

"World Security Report 2025 prinaša dragocene podatke in vpoglede, ki pomagajo razumeti današnje kompleksne varnostne izzive," pravi Vinz Van Es, predsednik družbe G4S Europe. "Grožnje podjetjem in njihovim vodjem se razvijajo z izjemno hitrostjo – fizična varnost mora postati strateška prioriteta vsakega podjetja."

Foto: G4S D.O.O.

Grožnje nasilja in širjenje dezinformacij povečujeta tveganje

Po poročilu kar 70 odstotkov evropskih direktorjev korporativne varnosti poroča, da so bila njihova podjetja v preteklem letu tarča kampanj z dezinformacijami ali napačnimi informacijami. Take kampanje lahko neposredno povečajo nevarnost za osebno varnost vodilnih, saj pogosto sprožajo sovražnost, zlasti prek družbenih omrežij.

Poleg tega 41 odstotkov direktorjev korporativne varnosti meni, da dezinformacije predstavljajo vsaj polovico motivacijskih dejavnikov za posameznike, ki izvajajo grožnje proti podjetjem. Aktivistične skupine, ki pogosto uporabljajo dezinformacije, pa po oceni 73 odstotkov evropskih direktorjev korporativne varnosti pomenijo resno fizično tveganje za objekte in vodilne kadre.

"Posledice varnostnega incidenta segajo dlje od kratkoročnih finančnih izgub," opozarja Ashley Almanza, izvršni predsednik G4S, mednarodnega dela Allied Universal. "Vlagatelji opozarjajo, da so lahko posledice za ugled in vrednost podjetja dolgotrajne in resne. Zato fizična varnost postaja ključni del korporativnega upravljanja in strateškega odločanja."

Gospodarska nestabilnost na prvem mestu med grožnjami

V Evropi je po raziskavi gospodarska nestabilnost največja varnostna grožnja za naslednjih 12 mesecev – to meni 41 odstotkov direktorjev korporativne varnosti, kar je več kot leto prej (36 odstotkov). Sledijo geopolitične napetosti (73 odstotkov), podnebne spremembe in ekstremni vremenski dogodki (29 odstotkov), motenje dobave energije (29 odstotkov) ter vojne in politična nestabilnost (28 odstotkov).

Zanimivo je, da varnostni direktorji napovedujejo, da bodo zunanji varnostni izzivi v prihodnjem letu dosegli enako raven kot notranje grožnje – kar kaže na vedno večjo zapletenost in medsebojno povezanost virov tveganja.

Med zunanjimi grožnjami, ki naj bi se v prihodnjem letu povečale, so:

goljufije (29 odstotkov) ,

, kraja fizične lastnine podjetja (24 odstotkov) ,

, namerno poškodovanje premoženja (23 odstotkov).

Med notranjimi tveganji pa izstopajo uhajanje zaupnih informacij (28 odstotkov), goljufije (24 odstotkov) in kraje (24 odstotkov). Najpogostejši razlogi za namerna notranja tveganja so finančna nezadovoljstva (34 odstotkov), osebni dolgovi (33 odstotkov) in radikalizacija prek dezinformacij (29 odstotkov).

Foto: G4S D.O.O.

Ukrepi za zaščito vodilnih

Da bi ublažila naraščajoča tveganja, evropska podjetja vlagajo v različne ukrepe fizične zaščite vodstva:

39 odstotkov jih je izboljšalo varnostne postopke (pregledi, nadzor eksplozivov, preverjanje osebja),

jih je izboljšalo varnostne postopke (pregledi, nadzor eksplozivov, preverjanje osebja), 39 odstotkov izvaja sistematične ocenitve tveganj za vodilne ,

izvaja sistematične , 36 odstotkov ponuja treninge samoobrambe in kriznega odzivanja ,

ponuja , 34 odstotkov spremlja spletne in temne platforme za morebitne grožnje,

spremlja za morebitne grožnje, 31 odstotkov zagotavlja osebno varovanje ali zaščitno opremo ,

zagotavlja , 21 odstotkov vključuje zaščito družinskih članov.

Varnost kot investicija v vrednost podjetja

Varnost vodstva ni več zgolj vprašanje zaščite posameznikov, temveč tudi ključni poslovni dejavnik, menijo vlagatelji. 97 odstotkov globalnih institucionalnih vlagateljev meni, da morajo podjetja vlagati v varnost vodij, saj njihova vloga pri vodenju, inovacijah in strategiji predstavlja 30 odstotkov ali več vrednosti podjetja.

V Evropi kar 92 odstotkov vlagateljev meni, da bi morala fizična varnost biti višja strateška prioriteta v poslovanju.

Povečevanje proračunov in tehnološki preboj

Več kot polovica evropskih varnostnih direktorjev (58 odstotkov) napoveduje povečanje proračunov za fizično varnost v naslednjem letu. Med glavnimi prioritetami so:

investicije v nove tehnologije in infrastrukturo (38 odstotkov) ,

, usposabljanje zaposlenih (36 odstotkov) ,

, izpolnjevanje regulativnih zahtev (36 odstotkov).

Med ključnimi tehnologijami prihodnosti izstopa umetna inteligenca (AI) – predvsem AI-podprto video-nadzorovanje ter AI-podprto zaznavanje vdorov in obmejnega nadzora, ki ju kot ključna za prihodnost vidi 36 odstotkov evropskih varnostnih direktorjev.

"Varnostni strokovnjaki vse bolj spoznavajo, da kombinacija naprednih tehnologij in usposobljenih ljudi predstavlja najmočnejši obrambni sistem," dodaja Van Es. "Tudi v dobi umetne inteligence bodo varnostni profesionalci na terenu vedno ključni element zaščite."

Foto: G4S D.O.O.

Raziskava temelji na anonimnih spletnih anketah 2.352 direktorjev varnosti iz 31 držav, ki predstavljajo podjetja z več kot 25 bilijoni dolarjev skupnih prihodkov (približno 23,4 bilijona evrov), ter 200 globalnih institucionalnih vlagateljev, ki skupaj upravljajo več kot en bilijon dolarjev (okoli 940 milijard evrov) sredstev.

V evropskem delu raziskave je sodelovalo 464 varnostnih vodij iz osmih držav – Avstrije, Belgije, Danske, Estonije, Francije, Nemčije, Nizozemske in Združenega kraljestva.

