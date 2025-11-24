Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B.

24. 11. 2025,
16.14

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 16.14

40 minut

Policija pridržala 27-letnega nasilneža iz Velenja

Sa. B.

slovenska policija, policija, policaj, policaja | 27-letnik je stari znanec policije. | Foto Shutterstock

27-letnik je stari znanec policije.

Foto: Shutterstock

S celjske policijske uprave so sporočili, da so velenjski policisti pretekli teden pridržali in ovadili 27-letnega nasilneža, ki je osumljen storitve najmanj 13 kaznivih dejanj z elementi nasilja in štirih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog. Opravili so tudi hišno preiskavo in mu zasegli pištolo, več različnih nabojev, lok, prepovedano drogo, pripomočke za prodajo drog in nekaj denarja.

Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. 27-letnik je sicer stari znanec policije, zaradi storitve kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja so ga večkrat obravnavali že v preteklosti, v zadnjih petih letih v najmanj 15 primerih.

Pridržan že dvakrat

V zadnjih dveh letih so mu velenjski policisti izrekli sankcije še za 14 prekrškov, večinoma zaradi nasilja in prepovedanih drog. V zadnjega pol leta so zoper njega uvedli še deset različnih prekrškovnih postopkov. V tem obdobju so ga zaradi kršitev javnega reda in miru pridržali dvakrat. 

Zaradi storitve 13 kaznivih dejanj z elementi nasilja in štirih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog je nasilnež tokrat ostal v priporu, so še sporočili s policije.

