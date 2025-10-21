Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, 21. oktober

Kralji odhajajo na turnejo, z njimi tudi Kopitar

Los Angeles Kings | Foto Reuters

Foto: Reuters

Los Angeles Kings začenjajo pet tekem dolgo turnejo v ligi NHL, Prva postaja bo v noči na sredo po slovenskem času v St. Louisu, do vrnitve domov se bodo ustavili še v Dallasu (24. 10.), Nashvillu (26. 10.), Chicagu (27. 10.) in San Joseju (29. 10.). Z ekipo se je na pot odpravila tudi poškodovana četverica, Anže Kopitar, Darcy Kuemper, Corey Perry in Kyle Burroughs.

Anže Kopitar
Sportal Spodbudne novice glede Kopitarjeve vrnitve

Navijači Kraljev so zagotovo pričakovali boljši začetek sezone in ne pet porazov v uvodnih šestih tekmah. LA Kings so premagali le Vegas Golden Knights, pa še te po kazenskih strelih, še dve točki so vknjižili s porazoma v podaljšku oziroma kazenskih strelih proti Minnesoti in Carolini. S štirimi točkami zasedajo 14. mesto v zahodni konferenci.

Na domač led se bodo Kralji spet vrnili 31. oktobra, ko bodo v dvorani Crypto.com pričakali Detroit Red Wings.

Liga NHL, 21. oktober:

Lestvica:

