Kralji odhajajo na turnejo, z njimi tudi Kopitar

Los Angeles Kings začenjajo pet tekem dolgo turnejo v ligi NHL, Prva postaja bo v noči na sredo po slovenskem času v St. Louisu, do vrnitve domov se bodo ustavili še v Dallasu (24. 10.), Nashvillu (26. 10.), Chicagu (27. 10.) in San Joseju (29. 10.). Z ekipo se je na pot odpravila tudi poškodovana četverica, Anže Kopitar, Darcy Kuemper, Corey Perry in Kyle Burroughs .

Navijači Kraljev so zagotovo pričakovali boljši začetek sezone in ne pet porazov v uvodnih šestih tekmah. LA Kings so premagali le Vegas Golden Knights, pa še te po kazenskih strelih, še dve točki so vknjižili s porazoma v podaljšku oziroma kazenskih strelih proti Minnesoti in Carolini. S štirimi točkami zasedajo 14. mesto v zahodni konferenci.

Na domač led se bodo Kralji spet vrnili 31. oktobra, ko bodo v dvorani Crypto.com pričakali Detroit Red Wings.

