Verjetno ste se že kdaj znašli v položaju, ko ste na montažo prezračevalnega sistema, ki ste ga nujno potrebovali, čakali celo večnost. Pri ponudniku pametnih prezračevalnih naprav i-Vent je drugače. Preverili smo, kako njihove montažne ekipe pokrivajo vse kotičke Slovenije in montažo izvedejo v ekspresnem roku – s kar 17 montažnimi ekipami po vsej državi. Marsikateri uporabnik bo potrdil, da odprava plesni ni preprosta naloga, zato sta hitra montaža prezračevalnega sistema in odzivnost izvajalca ključnega pomena za učinkovito reševanje težav. Ukrepati je treba takoj. Dlje ko se odlaša, slabše je. Prepričali smo se tudi, da to ni edina i-Ventova prednost.

Preverili smo, kako je potekala vgradnja pri i-Ventovem nagrajencu, ki je sodeloval v nagradni igri na Siol.net Za friš’n luft! in osvojil glavno nagrado – bon v vrednosti 1.000 evrov. Poglejmo, kako je bila videti predaja nagrade in kako je z montažo zadovoljen nagrajenec Uroš Fras iz Pernice.

Prijazni i-Ventov predstavnik Marko Petek je nagrado predal nagrajencu Urošu Frasu iz Pernice, pogovor pa se je takoj usmeril v načrte za montažo in vgradnjo. Uroš nas je nasmejal, saj ga je najprej zanimalo, kdaj bi bila montaža lahko izvedena najhitreje. Prodajni svetovalec Marko Petek mu je obljubil, da lahko začnejo že naslednji dan. Pa je bilo res tako?

Podelitev bona nagrajencu nagradne igre na Siol.net Foto: i-Vent

Nagrada, ki je prinesla svež zrak ter zdrav in prijeten dom

Ker je nagrada obsegala približno eno rekuperatorsko enoto pametnega prezračevanja v vrednosti tisoč evrov, se je nagrajenec Uroš hitro odločil za sodelovanje. Povedal je, da je o prezračevanju razmišljal že nekaj časa, prejem nagrade pa je bil spodbuda za dokončno odločitev.

Po pogovoru s svetovalcem Markom Petkom se je strinjal, da glede na velikost stanovanja ena naprava ne bo dovolj, zato se je odločil, da bo poleg osnovne enote z rekuperacijo dodal še eno v dodatno sobo in ventilator v kopalnico. "Pa je ekspresna montaža resnična?" se je pošalil nagrajenec Uroš.

Dodal je, da je i-Vent spoznal prek oglasa z Gojcem in se odločil sodelovati v nagradni igri na Siol.net. "Zaradi težav z vlago sem že prej vedel, da bom moral kupiti prezračevalni sistem – tudi če ne bi zadel. Nagrada pa je bila odlična spodbuda, še posebej zaradi njihove hitre montaže," je povedal z nasmehom.

i-Vent nameščen na steno že v enem tednu – brez razbijanja, brez umazanije in brez nepotrebnega čakanja." Ena od prednosti, ki jih je Gojc še posebej izpostavil, je hitrost celotnega procesa. "Ko sem oddal povpraševanje, so že naslednji dan stopili v stik z mano," je povedal. "Najbolj pa me je presenetilo, da je bilnameščen na steno že v enem tednu – brez razbijanja, brez umazanije in brez nepotrebnega čakanja."

"Nisem se mogel sprijazniti s tem, da bi živeli s plesnijo"

"Zavedal sem se, da je naložba v svež zrak pri nas nujno potrebna – še posebej zaradi majhnih otrok. Nikakor se ne bi mogel sprijazniti s tem, da bi živeli s plesnijo, če bi se razbohotila na stenah, saj bi ogrožala zdravje otrok in tudi najino z ženo. Seveda smo odpirali okna, a z majhnimi otroki tega preprosto ne moreš početi ves čas. Ko sem osvojil nagrado, je bilo samoumevno, da prezračevanje razširim še na druge prostore. Želel sem pristopiti celostno in vedel, da bomo s tem korakom izboljšali naše bivanje – brez zatohlosti in težkega zraka, s katerima smo prej pogosto imeli težave. Poleg tega bom lahko izkoristil subvencijo za vgradnjo dodatne pametne prezračevalne enote i-Vent. Otroka sta zdaj bolj mirna, naspana in polna energije, nama z ženo pa končno ni treba več nenehno odpirati oken. Ko se vrneva iz službe, nas pričaka sveže in prijetno prezračeno stanovanje," je povedal Uroš in dodal: "To so prvi pozitivni učinki. Največja razlika je, da je vlažnost v stanovanju po vgradnji zdaj v normalnih mejah in da res občutiš, da se prostor ves čas prezračuje. Res smo veseli, da smo se odločili za i-Ventov prezračevalni sistem."

Nastavitev aplikacije i-Vent Foto: i-Vent

Vlažnost v Uroševem stanovanju je dosegala tudi 70 odstotkov

Največja skrb nagrajenca Uroša je bila, da bi se zaradi visoke vlage pojavili zametki plesni, ki lahko hitro napredujejo po stenah in vplivajo na zdravje, še posebej pri majhnih otrocih. Prav zato si je želel, da bi bila vgradnja prezračevalnega sistema hitra, čista in izvedena z minimalnimi posegi v stanovanje, da se ohrani njegova vrednost.

Uroš se je odločil za nadometno montažo električnih povezav, saj mu je takšna rešitev bolj ustrezala. Pomembno pa je poudariti, da se v večini primerov sistemi i-Vent vgrajujejo s podometno napeljavo, če se stranka – tako kot Uroš – ne odloči drugače.

Foto: i-Vent

Montaža, aplikacija in daljinsko upravljanje že naslednji dan

Naslednji dan po dogovoru je stekla montaža dveh pametnih rekuperatorskih sistemov i-Vent in enega ventilatorja v kopalnici. Ker nagrajenec ni želel razbijanja sten in hrupa v stanovanju zaradi majhnih otrok, sta se z ženo odločila za namestitev zelo tankih električnih kanalov v otroški sobi in spalnici – do najbližjih vtičnic. Ventilator v kopalnici pa je imel električni priključek že pripravljen na mestu vgradnje.

Montaža je potekala hitro in brez zapletov ter bila končana v kratkem času po prihodu ekipe. Tudi sicer se pri i-Ventu na vaše povpraševanje odzovejo v roku 24 ur naslednji delovni dan, drugače prvi delovni dan po oddaji povpraševanja. Povprečen čas izvedbe montaže sicer znaša približno en teden od plačila in sklenitve pogodbe, pri čemer se roki prilagodijo željam in časovnim zmožnostim posameznega naročnika.

"Presenetilo me je tiho delovanje"

Ker imata z ženo majhna otroka, eden od njiju je še dojenček, jima je bilo zelo pomembno, da so naprave tihe in nemoteče. "Prvih nekaj dni smo delovanje naprave zvečer še rahlo slišali, potem pa smo se hitro navadili. Zdaj je popolnoma nemoteča," je povedal Uroš. Sistem ima tudi funkcijo nočnega programa, ki delovanje prilagodi času spanja.

"Čeprav i-Vent deluje neprestano, je praktično neslišen," je poudaril Uroš. "Z montažo sem bil res zadovoljen, zato bom isti sistem vgradil tudi v večje stanovanje, kamor se bomo preselili prihodnje leto. Takrat si želim enako hitro montažo, le z električnimi napeljavami v skriti izvedbi," je dodal.

Foto: i-Vent

Dva pametna rekuperatorja i-Vent in ventilator v kopalnici: kdaj se naložba povrne prek Eko sklada?

Pri nagrajencu so vgradili dva posamezna rekuperatorska sistema z vračanjem toplote, za katera lahko odda vlogo za subvencijo pri Eko skladu in si tako povrne do 30 odstotkov naložbe. Za ventilator v kopalnici subvencije pri Eko skladu ni mogoče uveljavljati.

Subvencijo za sistem prezračevanja z rekuperacijo oziroma prezračevalno enoto z vračanjem toplote vam država oziroma Eko sklad podeli v višini do 30 odstotkov vrednosti naložbe oziroma do 300 evrov na posamezni rekuperatorski sistem po vgradnji in oddaji vloge na Eko sklad. Pri i-Ventu vam pri tem pomagajo. Pripravijo vso potrebno dokumentacijo in vam posredujejo vse dodatne informacije glede možnosti pridobitve subvencije za prezračevalne sisteme z vračanjem toplote.

In zakaj Uroš Fras priporoča i-Ventovo pametno prezračevanje? "Najbolj sem zadovoljen s tem, da je vlažnost v stanovanju zdaj na optimalni ravni. i-Vent priporočam vsem, ki jim je mar za svež in čist zrak v prostoru, kjer preživijo največ časa," je odgovoril.

Prednosti prezračevalnega sistema i-Vent: varčevanje z energijo,

odprava odvečne vlage,

skoraj neslišno delovanje,

protihrupna zaščita,

filter proti alergijam,

brez prepiha,

preprosta montaža,

ugodno in preprosto vzdrževanje,

možnost pridobitve subvencije Eko sklada,

možnost plačila na obroke prek Leanpaya,

edini na trgu s sedemletno garancijo,

200 tisoč zadovoljnih uporabnikov,

izbrana znamka zaupanja 2025.