Zdravstvene ustanove potrebujejo brezhiben zrak, ključ je strokovno vzdrževanje prezračevalnih sistemov

Ali ste kdaj pomislili, kakšen zrak vdihavamo v javnih prostorih? Predvsem v tistih, kjer se zadržuje veliko ljudi in je pomen čistega zraka še toliko večji – predvsem v zdravstvenih ustanovah, kjer neustrezen zrak lahko celo prispeva k širitvi okužb.

Včasih se zdi, da se premalo zavedamo, kako pomemben je svež zrak za naše zdravje in počutje. Celo takrat, ko o tem razmišljamo, na misel prej pride zrak na odprtem in se morda niti ne zavedamo, koliko slabši je zrak v zaprtih prostorih.

To vprašanje je toliko pomembnejše, ko je govora o javnih prostorih, kjer se zadržuje in izmenjuje veliko ljudi. Pod pritiskom optimizacije stroškov se velikokrat zgodi, da se varčuje pri vzdrževanju, zato niti ne vemo, kakšen zrak dihamo. V zdravstvenih ustanovah, kjer je izpostavljenost okužbam že tako večja, je pomen čistega zraka še veliko večji, kajti neprimeren zrak lahko širjenje okužb še pospeši.

Zamašeni filtri v bolnišnicah ogrožajo naše zdravje

"Ne bi verjeli, kako zanemarjeni so prezračevalni sistemi v nekaterih javnih prostorih, celo v bolnišnicah," je ob pogledu na fotografijo na enega od niti ne tako redkih popolnoma zamašenih in na oko odbojnih filtrov prezračevalnega sistema, ki jih srečajo med svojim delom, povedal Alojz Nedižavec, ustanovitelj in lastnik logaškega podjetja Astech, ki kot eno izmed prvih s certifikatom kakovosti ISO 9001 na tem področju intenzivno deluje že skoraj četrt stoletja.

V eni izmed slovenskih zdravstvenih ustanov so si privoščili celo takšen filter – ali si lahko predstavljate, kakšen zrak so tam vdihovali zaposleni in bolniki? Foto: Astech d.o.o.

Pojasnil je, da je pri skrbi za prezračevanje domačega okolja in javnih prostorov velika razlika, zaradi katere se pogosto zgodi, da so prezračevalni sistemi v javnih prostorih zanemarjeni: "Ko doma vgrajujete prezračevalni sistem ali klimatsko napravo, praviloma izberete izvajalca, s katerim se že ob postavitvi dogovorite za vzdrževanje. Pri velikih gradnjah pa takšne sisteme postavlja podizvajalec gradbinca, ki sploh ne pride v stik z naročnikom, zato se na vzdrževanje velikokrat pozabi."

Bolnišnice niso pisarne – imajo bistveno višje zahteve

Bolnišnice so povsem drug svet kot pisarne ali trgovine – predvsem veliko zahtevnejše, saj ima vsak prostor, od čakalnic in ambulant do bolnišničnih sob in operacijskih dvoran, svoje specifične mikroklimatske zahteve, ki jih narekujejo specifični medicinski postopki.

"Žal je velika možnost, da projektant, ki ne pozna in ne razume zahtev in vsakodnevnega dogajanja v bolnišnici, ustvari prezračevalni ali klimatski sistem, ki ne bo zadoščal zahtevam in higienskim standardom bolnišnic in drugih zdravstvenih ustanov," opozarja Nedižavec.

Brez rednega in primernega vzdrževanja odpovejo tudi najboljši sistemi

Toda ustrezno ustvarjen sistem je komaj začetek zgodbe, kajti celo najbolj dovršen sistem ne bo zadoščal, če ni redno pregledan, očiščen in servisiran. V okoljih, kot je bolnišnica, to ni zgolj priporočilo, temveč nuja.

Le s primernim vzdrževanjem prezračevalnih naprav bodo v zaprtih prostorih primerne razmere, ki bodo varovale zdravje, ne pa ga ogrožale, kar je zlasti pomembno v zdravstvenih ustanovah.

Zanemarjeno vzdrževanje namreč lahko pomeni povečano prisotnost bakterij, plesni ali celo patogenih mikroorganizmov v zraku – in nedavna medijska poročanja iz ene izmed slovenskih bolnišnic so zgolj najnovejša potrditev te nesporne resnice. Vzdrževanje je zato treba vzeti resno, za najboljši učinek pa ga prepustiti strokovnjakom – dober strokovnjak bo zagotavljal rednost, odzivnost in učinkovitost, je prepričan sogovornik.

V bolnišnicah ni prostora za kompromise – slovensko znanje cenijo tudi v Avstriji

Najcenejša rešitev praviloma ne bo najboljša, bolnišnice pa so zadnji prostori, ki si lahko privoščijo razmišljati o sklepanju kompromisov, je še dodal Nedižavec. "Kakovost potrjujejo certifikati in reference ter strokovna in izkušena ekipa, zato je že pri razpisu smiselno zahtevati prav takšne vzdrževalce."

Slovenija ima znanje na tem področju, kar so prepoznali tudi onstran meja Slovenije. Avstrijski vzdrževalec avtocest Asfinag je tako prezračevanje v številnih predorih avstrijskih avtocest zaupal prav logaškemu podjetju Astech, ki s svojo ekipo serviserjev vzdržuje več kot 200 tisoč naprav, tudi za javne ustanove in ključno infrastrukturo.

Predora pri kraju Hohenwerfen v avstrijski deželi Salzburg na avtocesti A10 med Salzburgom in Beljakom. Za prezračevanje predorov na avstrijskih avtocestah je upravljavec ASFINAG izbral slovensko podjetje. Foto: Shutterstock

Na papirju je vse urejeno, kaj pa v praksi?

Slovenska zakonodaja sicer primerno skrbi za vzdrževanje, tudi prek zakonsko določenih obdobnih pregledov, a v praksi ostane to velikokrat spregledano in prekoračeno.

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, ki velja v Sloveniji, jasno predpisuje redne letne preglede sistemov, dvakrat letno preverjanje bakterij v vlažilni komori, izredne preglede po vseh večjih posegih in vodenje knjige pregledov z zapisi o vseh aktivnostih in posegih – toda ali se to povsod tudi spoštuje?

Zrak naj podpira zdravljenje, ne širjenja bolezni

Dihanje mora biti varno, zlasti v bolnišnicah. To ni več zgolj vprašanje udobja, temveč nuje in ohranjanja zdravja.

"Zrak v bolnišnicah mora biti kakovosten in tako pomagati pri preprečevanju bolezni, ne pa da neustrezen zrak širjenje okužb še krepi," je prepričan Nedižavec, ki je trdno prepričan, da bi morala biti prezračevanje in zrak del celovite zdravstvene oskrbe in ne nekaj samoumevnega, kar se lahko prepusti samo sebi.