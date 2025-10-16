Velika otvoritev največjega Kärcher Centra v Mariboru

Maribor postaja dom največjega Kärcher Centra v Sloveniji ! V četrtek, 16. oktobra, ob 12. uri vas vabimo na slovesno otvoritev novega Kärcher Centra Maribor , kjer vas čakajo ekskluzivne ugodnosti, zabava in svet čistoče, kot ga še niste doživeli.

Foto: Kärcher

Zakaj morate biti z nami? Otvoritveni popusti – samo 16. oktobra! – 30 odstotkov na izdelke Home & Garden – 20 odstotkov na izdelke Professional

Vsaki dve uri žrebanje nagrad med kupci

DJ in dobra glasba

Pogostitev za vse obiskovalce

Strokovno svetovanje in predstavitve naprav v živo

Spoznajte svet Kärcher

V novem centru boste lahko:

preizkusili najnovejše visokotlačne čistilnike , parne sesalnike , robotske pomočnike in še več,

, , in še več, prejeli osebno svetovanje glede uporabe naprav za dom ali profesionalno rabo,

glede uporabe naprav za dom ali profesionalno rabo, izkoristili posebne otvoritvene akcije in ugodnosti,

in ugodnosti, se povezali z ekipo, ki vam bo pomagala najti pravo rešitev za vsak izziv – ker "Vi imate nalogo. Mi nudimo rešitev."

Foto: Kärcher

O podjetju Kärcher

Kärcher je globalno družinsko podjetje s sedežem v Winnendnu v Nemčiji, ustanovljeno leta 1935. Danes je vodilni svetovni ponudnik čistilne tehnologije, prisoten v več kot 85 državah z več kot 17 tisoč zaposlenimi. Njihove inovacije so čistile že Mount Rushmore, spomenik Bajra Sandhi na Baliju in številne druge svetovne znamenitosti.

Z več kot 3,4 milijarde evrov prihodkov letno je Kärcher sinonim za kakovost, trajnost in tehnološko dovršenost.

O podjetju Kärcher Slovenija

Kärcher Slovenija deluje kot del globalne skupine od leta 2017 s sedežem v Ljubljani. Pod vodstvom direktorice Helene Walland podjetje uspešno razvija maloprodajno mrežo, krepi servisno podporo in sledi trajnostnim načelom. V Sloveniji Kärcher ponuja celovite rešitve za gospodinjstva, podjetja in industrijo – od naprav za dom in vrt do profesionalnih sistemov za čiščenje.

Lokacija Kärcher Center Maribor

Ptujska cesta 190, 2000 Maribor Otvoritev: 16. oktober ob 12.00

Delovni čas: PON–PET 8:00–18:00, SOB 8:00–13:00 Pridite, praznujte z nami in si zagotovite svojo najljubšo napravo Kärcher po izjemni ceni! Več informacij: www.karcher.si Kontakt: trgovina.mb@karcher.com | 01 828 55 24

Naročnik oglasnega sporočila je KARCHER, D.O.O.