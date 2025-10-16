Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 16. oktober ob 12. uri, Ptujska cesta 190, Maribor

Velika otvoritev največjega Kärcher Centra v Mariboru

Maribor postaja dom največjega Kärcher Centra v Sloveniji! V četrtek, 16. oktobra, ob 12. uri vas vabimo na slovesno otvoritev novega Kärcher Centra Maribor, kjer vas čakajo ekskluzivne ugodnosti, zabava in svet čistoče, kot ga še niste doživeli.

Karcher_1 | Foto: Kärcher Foto: Kärcher

Zakaj morate biti z nami?

  • Otvoritveni popusti – samo 16. oktobra!
  • Vsaki dve uri žrebanje nagrad med kupci
  • DJ in dobra glasba
  • Pogostitev za vse obiskovalce
  • Strokovno svetovanje in predstavitve naprav v živo

Spoznajte svet Kärcher

V novem centru boste lahko:

  • preizkusili najnovejše visokotlačne čistilnike, parne sesalnike, robotske pomočnike in še več,
  • prejeli osebno svetovanje glede uporabe naprav za dom ali profesionalno rabo,
  • izkoristili posebne otvoritvene akcije in ugodnosti,
  • se povezali z ekipo, ki vam bo pomagala najti pravo rešitev za vsak izziv – ker "Vi imate nalogo. Mi nudimo rešitev."

Karcher_2 | Foto: Kärcher Foto: Kärcher

O podjetju Kärcher

Kärcher je globalno družinsko podjetje s sedežem v Winnendnu v Nemčiji, ustanovljeno leta 1935. Danes je vodilni svetovni ponudnik čistilne tehnologije, prisoten v več kot 85 državah z več kot 17 tisoč zaposlenimi. Njihove inovacije so čistile že Mount Rushmore, spomenik Bajra Sandhi na Baliju in številne druge svetovne znamenitosti.

Z več kot 3,4 milijarde evrov prihodkov letno je Kärcher sinonim za kakovost, trajnost in tehnološko dovršenost.

O podjetju Kärcher Slovenija

Kärcher Slovenija deluje kot del globalne skupine od leta 2017 s sedežem v Ljubljani. Pod vodstvom direktorice Helene Walland podjetje uspešno razvija maloprodajno mrežo, krepi servisno podporo in sledi trajnostnim načelom. V Sloveniji Kärcher ponuja celovite rešitve za gospodinjstva, podjetja in industrijo – od naprav za dom in vrt do profesionalnih sistemov za čiščenje.

Lokacija

Kärcher Center Maribor
Ptujska cesta 190, 2000 Maribor

Otvoritev: 16. oktober ob 12.00
Delovni čas: PON–PET 8:00–18:00, SOB 8:00–13:00

Pridite, praznujte z nami in si zagotovite svojo najljubšo napravo Kärcher po izjemni ceni!

Več informacij: www.karcher.si

Kontakt: trgovina.mb@karcher.com | 01 828 55 24

Naročnik oglasnega sporočila je KARCHER, D.O.O.

