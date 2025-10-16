Četrtek, 16. 10. 2025, 11.28
1 ura, 1 minuta
Četrtek, 16. oktober ob 12. uri, Ptujska cesta 190, Maribor
Velika otvoritev največjega Kärcher Centra v Mariboru
Maribor postaja dom največjega Kärcher Centra v Sloveniji! V četrtek, 16. oktobra, ob 12. uri vas vabimo na slovesno otvoritev novega Kärcher Centra Maribor, kjer vas čakajo ekskluzivne ugodnosti, zabava in svet čistoče, kot ga še niste doživeli.
Zakaj morate biti z nami?
- Otvoritveni popusti – samo 16. oktobra!
- –30 odstotkov na izdelke Home & Garden
- –20 odstotkov na izdelke Professional
- Vsaki dve uri žrebanje nagrad med kupci
- DJ in dobra glasba
- Pogostitev za vse obiskovalce
- Strokovno svetovanje in predstavitve naprav v živo
Spoznajte svet Kärcher
V novem centru boste lahko:
- preizkusili najnovejše visokotlačne čistilnike, parne sesalnike, robotske pomočnike in še več,
- prejeli osebno svetovanje glede uporabe naprav za dom ali profesionalno rabo,
- izkoristili posebne otvoritvene akcije in ugodnosti,
- se povezali z ekipo, ki vam bo pomagala najti pravo rešitev za vsak izziv – ker "Vi imate nalogo. Mi nudimo rešitev."
O podjetju Kärcher
Kärcher je globalno družinsko podjetje s sedežem v Winnendnu v Nemčiji, ustanovljeno leta 1935. Danes je vodilni svetovni ponudnik čistilne tehnologije, prisoten v več kot 85 državah z več kot 17 tisoč zaposlenimi. Njihove inovacije so čistile že Mount Rushmore, spomenik Bajra Sandhi na Baliju in številne druge svetovne znamenitosti.
Z več kot 3,4 milijarde evrov prihodkov letno je Kärcher sinonim za kakovost, trajnost in tehnološko dovršenost.
O podjetju Kärcher Slovenija
Kärcher Slovenija deluje kot del globalne skupine od leta 2017 s sedežem v Ljubljani. Pod vodstvom direktorice Helene Walland podjetje uspešno razvija maloprodajno mrežo, krepi servisno podporo in sledi trajnostnim načelom. V Sloveniji Kärcher ponuja celovite rešitve za gospodinjstva, podjetja in industrijo – od naprav za dom in vrt do profesionalnih sistemov za čiščenje.
Lokacija
Kärcher Center Maribor
Ptujska cesta 190, 2000 Maribor
Otvoritev: 16. oktober ob 12.00
Delovni čas: PON–PET 8:00–18:00, SOB 8:00–13:00
Pridite, praznujte z nami in si zagotovite svojo najljubšo napravo Kärcher po izjemni ceni!
Več informacij: www.karcher.si
Kontakt: trgovina.mb@karcher.com | 01 828 55 24
Naročnik oglasnega sporočila je KARCHER, D.O.O.