Drama v Oklahomi: prvaki preživeli pekel, izvižgani Durant

Košarkarji ekipe Oklahome City Thunder so doživeli noč, o kateri bodo navijači še dolgo govorili. Shai Gilgeous Alexander in soigralci so prejeli šampionski prstan, prišli do epske zmage po dveh podaljških proti Houston Rockets (125:124), nekdanji ljubljenec mesta Kevin Durant pa ostaja veliki sovražnik navijačev. V središču pozornosti sta bila košarkarja Shai in pri poražencih Alperen Sengun, ki sta se pohvalila s 35 oziroma 39 točkami.

Aktualni MVP lige NBA, Shai Gilgeous-Alexander, je poskrbel, da je otvoritvena tekma nove sezone postala popolna za navijače Thunderjev. Z dvema prostima metoma 2,3 sekunde pred koncem drugega podaljška je prinesel zmago s 125:124 proti Houston Rockets, za katere je debitiral Kevin Durant.

Vrhunci dvoboja med Oklahomo in Houstonom

Čeprav je imel Shai ob polčasu le pet točk, je na koncu eksplodiral in dosegel 35 točk, s čimer je dokazal, zakaj je bil lani v središčšu pozornosti ter popeljal svoje moštvo do velikega naslova prvaka. Občinstvo je eksplodiralo, ko je Durant storil šesto osebno napako in moral z igrišča – prav v trenutku, ko je Shai zadel odločilna meta.

Durant izžvižgan, Oklahoma v šampionskem slogu

Durantovo gostovanje v Oklahomi je bilo vse prej kot toplo. Navijači Thunderjev mu še vedno niso odpustili odhoda v Golden State Warriors leta 2016. Že ob predstavitvi začetne peterke so ga pospremili bučni žvižgi, ki so trajali večino tekme.

Oklahoma City Thunder so bili pred začetkom tekme v središču pozornosti, saj so proslavili naslov prvaka pretekle sezone in prejeli šampionske prstane. Foto: Guliverimage

Durant je sicer pokazal solidno predstavo – 23 točk in devet skokov –, a v odločilnih trenutkih ni imel pravega vpliva. Houstonov Alperen Sengun je bil najboljši posameznik gostov z 39 točkami, 11 skoki in sedmimi asistencami, a odlična predstava Turka, ki je blestel že na EuroBasketu, ni bila dovolj.

Chet Holmgren je k zmagi Oklahome prispeval 28 točk in sedem skokov, pokazal pa je tudi, da bo v novi sezoni pomemben člen ob Gilgeous-Alexandru. Manjkal je Jalen Williams, ki še vedno okreva po operaciji zapestja.

Drama v končnici: napaka, ki bi lahko odločila vse

Napetost je bila na vrhuncu vse od konca rednega dela, ko je Shai s košem dve sekundi pred koncem izsilil prvi podaljšek. V dodatnih minutah pa je prišlo do sporne situacije – Durant je po skoku poskušal zahtevati timeout, ki ga Rockets sploh niso imeli. Sodniki niso reagirali, igra pa se je nadaljevala v drugi podaljšek, kjer je Gilgeous-Alexander zapečatil usodo Houstona.