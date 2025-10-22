Kijev v plamenih: Rusi izvedli obsežen raketni napad #video

Ruske sile so ponoči izvedle obsežen raketni napad na Kijev, ki je povzročil požare, poškodovanih je več stavb, ruševine so po več soseskah ukrajinske prestolnice, je zjutraj sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Na več lokacijah so reševalne službe, umrli naj bi dve osebi.

6.30 Obsežen ruski napad na Kijev

Po Kličkovih besedah so Rusi napad izvedli z balističnimi raketami, obseg napada pa še ni povsem jasen.

Uničene so številne stavbe, izbruhnili so požari, priče so za Reuters omenjale več eksplozij, ki naj bi bile posledica zračne obrambe.

Kyiv. Several apartment buildings hit, at least one dead.



russian Shaheds are still flying overhead. Explosions are rocking the city. https://t.co/oJTvrzMODG pic.twitter.com/QGoRlS9SVT — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) October 22, 2025

Ukraine is under a massive Russian attack this night. Ballistic missiles and drones are attacking energy infrastructure in Kyiv, Dnipro city, Kamianske, Zaporizhzhia, Izmail, etc.



A multi-store residential building is hit in Zaporizhzhia during a Russian drone attack (video and… pic.twitter.com/OnA7rCrMBN — Hromadske Int. (@Hromadske) October 21, 2025

Napad se je zgodil kmalu po tem, ko je Ukrajina izstrelila rakete Storm Shadow v obsežnem napadu na Rusijo in domnevno zadela rusko kemično tovarno v Brjansku, ki proizvaja ključne komponente za ruske rakete, so sporočili iz generalštaba.

NIGHT OF TERROR!

All night long, katsap terrorists attacked Kyiv with strike drones and ballistic missiles, and the attack continues. The Left Bank of Kyiv, where I live, was especially attacked, so powerful explosions!

🤬🤬🤬🫡🐱🇺🇦

The electricity is still there... pic.twitter.com/SAkAHj87qL — CO "Sergeant Kit" / ГО "Сержант Кіт" (@sergeantkit) October 22, 2025

Iz Ukrajine so poročali o napadih v še vsaj treh drugih regijah, med drugim v Zaporožju, kjer je bilo ranjenih več ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez elektrike.

Ukrajinska ministrica za energijo Svitlana Grinčuk je na družbenih omrežjih objavila, da je Rusija ponoči v obsežnem napadu ciljala energetsko infrastrukturo države.

Ruska vojska je v torek zvečer sporočila le, da je nad regijo sestrelila 57 ukrajinskih dronov, o škodi ni poročala.