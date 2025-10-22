Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
22. 10. 2025,
6.45

Osveženo pred

47 minut

Sreda, 22. 10. 2025, 6.45

47 minut

Vojna v Ukrajini

Kijev v plamenih: Rusi izvedli obsežen raketni napad #video

Avtor:
Na. R.

Ruske sile so ponoči izvedle obsežen raketni napad na Kijev, ki je povzročil požare, poškodovanih je več stavb, ruševine so po več soseskah ukrajinske prestolnice, je zjutraj sporočil župan Kijeva Vitalij Kličko. Na več lokacijah so reševalne službe, umrli naj bi dve osebi.

6.30 Obsežen ruski napad na Kijev

Po Kličkovih besedah so Rusi napad izvedli z balističnimi raketami, obseg napada pa še ni povsem jasen.

Uničene so številne stavbe, izbruhnili so požari, priče so za Reuters omenjale več eksplozij, ki naj bi bile posledica zračne obrambe.  

Napad se je zgodil kmalu po tem, ko je Ukrajina izstrelila rakete Storm Shadow v obsežnem napadu na Rusijo in domnevno zadela rusko kemično tovarno v Brjansku, ki proizvaja ključne komponente za ruske rakete, so sporočili iz generalštaba.

Iz Ukrajine so poročali o napadih v še vsaj treh drugih regijah, med drugim v Zaporožju, kjer je bilo ranjenih več ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez elektrike.

Ukrajinska ministrica za energijo Svitlana Grinčuk je na družbenih omrežjih objavila, da je Rusija ponoči v obsežnem napadu ciljala energetsko infrastrukturo države.

Ruska vojska je v torek zvečer sporočila le, da je nad regijo sestrelila 57 ukrajinskih dronov, o škodi ni poročala.

