Moskvo je v soboto zvečer pretresel brutalen napad, v katerem je življenje izgubil priznani ruski režiser in kinematograf Sergej Politik. 56-letni kulturnik je bil zaboden pred svojim stanovanjem na ulici Stalevarov v okrožju Ivanovskoje, poročajo ruski in regionalni mediji. Znan je bil po kontroverznih stališčih in neposrednosti, kar naj bi bil tudi povod za usodni spor.

Po navedbah očividcev je Sergej Politik v soboto okoli 21. ure zapustil stanovanje, da bi na prostem prižgal cigareto, kar je redno prakticiral. Bil je dobro razpoložen, ko je začel pogovor z mlado žensko, ki je stala v bližini. Po pričevanjih naj bi ji Politik namenil žaljivo pripombo, saj je bil znan po ostrih izjavah do priseljencev iz nekdanjih sovjetskih republik.

Российский кинорежиссер и оператор Сергей Политик скончался в больнице после нападения возле собственного дома на востоке Москвы



Инцидент произошел, когда Сергей вышел покурить и сделал замечание прохожему мужчине. В ответ он получил удар ножом в грудь.https://t.co/Sr60VxwscA pic.twitter.com/OqNkmyzVzh — Большой Город (@bg_ru) October 21, 2025

Dekletu se je kmalu pridružil njen partner, prav tako iz Srednje Azije. Med moškima je prišlo do verbalnega spora, ki je hitro eskaliral v fizični obračun. Po navedbah več stanovalcev, ki so bili priča dogodku, je napadalec med pretepom izvlekel nož in Politiku zadal več vbodnih ran.

Osumljenec je 33-letni Armenec

Režiser je bil hudo ranjen, sosedje so ga poskušali oskrbeti ter ga prenesli v notranjost stavbe. Kljub hitremu posredovanju reševalcev je Politik umrl na poti v bolnišnico. Po poročanju medijev je bil na poti še pri zavesti, a je govoril zmedeno.

Policija je hitro sprožila preiskavo in identificirala osumljenca, 33-letnega Armenca z imenom Armen S. Zoper njega je bil sprožen kazenski postopek, oblasti pa izvajajo intenzivne operativne ukrepe za njegovo izsleditev in pridržanje.

Politik je bil diplomant prestižnega Vseruskega državnega inštituta za kinematografijo in je sodeloval pri številnih filmskih in televizijskih projektih. Njegova smrt je pretresla rusko kulturno javnost, ki jo je zaznamoval s svojo neposrednostjo in umetniško izraznostjo, še pišejo mediji.