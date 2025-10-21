Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
D.K.

Torek,
21. 10. 2025,
22.13

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
umor policija režiser Moskva Rusija

Torek, 21. 10. 2025, 22.13

16 minut

Krvavi napad v Moskvi: umrl znani ruski režiser Sergej Politik

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Ruska policija | Foto Reuters

Foto: Reuters

Moskvo je v soboto zvečer pretresel brutalen napad, v katerem je življenje izgubil priznani ruski režiser in kinematograf Sergej Politik. 56-letni kulturnik je bil zaboden pred svojim stanovanjem na ulici Stalevarov v okrožju Ivanovskoje, poročajo ruski in regionalni mediji. Znan je bil po kontroverznih stališčih in neposrednosti, kar naj bi bil tudi povod za usodni spor.

Po navedbah očividcev je Sergej Politik v soboto okoli 21. ure zapustil stanovanje, da bi na prostem prižgal cigareto, kar je redno prakticiral. Bil je dobro razpoložen, ko je začel pogovor z mlado žensko, ki je stala v bližini. Po pričevanjih naj bi ji Politik namenil žaljivo pripombo, saj je bil znan po ostrih izjavah do priseljencev iz nekdanjih sovjetskih republik.

Dekletu se je kmalu pridružil njen partner, prav tako iz Srednje Azije. Med moškima je prišlo do verbalnega spora, ki je hitro eskaliral v fizični obračun. Po navedbah več stanovalcev, ki so bili priča dogodku, je napadalec med pretepom izvlekel nož in Politiku zadal več vbodnih ran.

Osumljenec je 33-letni Armenec

Režiser je bil hudo ranjen, sosedje so ga poskušali oskrbeti ter ga prenesli v notranjost stavbe. Kljub hitremu posredovanju reševalcev je Politik umrl na poti v bolnišnico. Po poročanju medijev je bil na poti še pri zavesti, a je govoril zmedeno.

Policija je hitro sprožila preiskavo in identificirala osumljenca, 33-letnega Armenca z imenom Armen S. Zoper njega je bil sprožen kazenski postopek, oblasti pa izvajajo intenzivne operativne ukrepe za njegovo izsleditev in pridržanje.

Zemljevid
Novice V teku resen napad na Rusijo

Politik je bil diplomant prestižnega Vseruskega državnega inštituta za kinematografijo in je sodeloval pri številnih filmskih in televizijskih projektih. Njegova smrt je pretresla rusko kulturno javnost, ki jo je zaznamoval s svojo neposrednostjo in umetniško izraznostjo, še pišejo mediji.

umor policija režiser Moskva Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.