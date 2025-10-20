Počitnice.si predstavljajo rekordno ponudbo poletov Ryanaira za prvomajske in poletne počitnice 2026 iz Zagreba

Vodilna slovenska spletna turistična agencija Počitnice.si je na podlagi tehnologije Travelfusion začela rezervacije za rekordno ponudbo poletov Ryanaira, ki so vključeni v počitniške pakete z odhodi z zagrebškega letališča za prvomajske praznike in poletje 2026 .

Turistična agencija Počitnice.si je že leta prava izbira za vse, ki iščete kakovostne in ugodne počitnice. V sodelovanju z največjimi slovenskimi in tujimi organizatorji potovanj zagotavlja zanesljivo storitev, prilagojeno različnim željam popotnikov. Potniki lahko prek spletnih strani www.pocitnice.si in www.lastminute.hr preprosto rezervirajo celoten počitniški paket – vključno z letalskim prevozom, transferjem, hotelsko nastanitvijo in najemom vozila.

Zdaj je pravi čas za rezervacijo prvomajskih in poletnih počitnic 2026!

Na Počitnice.si so že odprli rezervacije za počitnice v 2026! Zagotovo velja posebej izpostaviti rekordno število poletov v obdobju prvomajskih praznikov – med 18. aprilom in 3. majem 2026 bo z zagrebškega letališča vzletelo kar 75 Ryanairovih letal. Gre za največjo ponudbo poletov za spomladanske počitnice doslej, ki potnikom omogoča še več izbire in prilagodljivosti pri načrtovanju oddiha.

Potniki lahko za zgodnje prijave izkoristijo popuste do 30 odstotkov, možnost plačila na od dva do 24 obrokov in zanesljivo podporo strankam. Vsi poleti so vključeni v paketne ponudbe z namestitvijo. Obenem lahko dodate izbor sedežev na letalu, prtljago, prevoz do letališča do hotela in nazaj ter najem avtomobila brez skritih stroškov.

Iščete popolno božično darilo za najdražje ali zase? Potrebujete motivacijo za premagovanje vsakodnevnih izzivov? Ali pa si preprosto želite polepšati turobne sive dni z mislijo na naslednji dopust? Potem hitro odklikajte na Počitnice.si in preverite bogat nabor počitnic za prvi maj in poletje 2026! Rezervirajte že danes in si zagotovite izjemne prihranke ter kopico ugodnosti! Izkušeni svetovalci pri Počitnice.si so vam za nasvete in pomoč pri rezervaciji na voljo še na telefonski številki 01/280 30 00 ter na elektronskem naslovu info@pocitnice.si , kamor lahko pošljete tudi povpraševanje. Prav tako se lahko oglasite v eni od njihovih fizičnih poslovalnic, in sicer od ponedeljka do sobote v nakupovalnih središčih Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška ter Supernova Kranj Primskovo.

Počitnice 2026 – to so najbolj priljubljene destinacije!

Ponudba poletov iz Zagreba za poletje 2026 je dodatno razširjena, s poudarkom na sredozemskih destinacijah. Potniki lahko izbirajo med naslednjimi:

Še naprej sledi rast letalskih odhodov za nekajdnevna potovanja v evropske prestolnice. Iz Zagreba lahko rezervirate paketno ponudbo z vključeno namestitvijo v hotelu ali apartmajih in neposrednim letalskim poletom v London in Dublin ter na Norveško v Oslo in na Švedsko v Göteborg .

Za potnike, ki morda ne najdejo ustreznega aranžmaja z odhodom iz Zagreba, Počitnice.si že ponujajo možnost zgodnjih rezervacij za prvomajske in poletne počitnice 2026 tudi z odhodi iz Trsta, Trevisa (blizu Benetk), Celovca in Dunaja. Ti alternativni odhodni kraji zagotavljajo še večjo fleksibilnost in razpoložljivost, tako da lahko vsak potnik najde idealno kombinacijo poleta, trajanja in destinacije glede na svoje želje.

160 tedenskih poletov na destinacije po vsej Evropi

Pri Počitnice.si na podlagi dolgoletnih izkušenj v turizmu odlično poznajo želje in potrebe slovenskih popotnikov. Kupcem se konstantno trudijo ponuditi kar najširši spekter storitev in omogočiti celovito organizacijo zasluženih počitnic na enem mestu.

"Letos za leto 2026 predstavljamo naš najobsežnejši urnik letalskih poletov doslej, še posebej za obdobje prvomajskih praznikov," poudarja Matjaž Čede, direktor Počitnice.si. "S skupno 160 tedenskimi poleti in okrepljenim poletnim programom bodo naši potniki imeli več priložnosti za potovanja kot kdajkoli prej – po ugodnih cenah in z udobjem rezervacije vseh drugih storitev na enem mestu."

Pri tem sledijo viziji ponuditi kar največ in najboljše za vplačan denar, zato lahko na Počitnice.si najdete resnično bogat nabor počitniških paketov za vse okuse in družinske proračune. "V naših paketnih ponudbah je vključenih več kot 37.400 hotelov in apartmajev na vseh glavnih destinacijah," pojasnjuje Čede. "Velika prednost za potnike je tudi možnost proste kombinacije različnih datumov odhoda in vrnitve, kar pomeni, da lahko dolžino svojega oddiha popolnoma prilagodijo – od kratkega dvodnevnega oddiha do 14-dnevnih počitnic zahvaljujoč prilagodljivim letalskim kombinacijam letalskega prevoznika Ryanair."

Grčija , Španija , 01/280 30 00 in že danes poskrbite za nepozabne počitniške dogodivščine v 2026!



Foto: Počitnice.si Italija , morda Ciper Malta , ali pa kakšna evropska prestolnica – ne glede na to, ali ste ljubitelji plaž in morja ali pa vam je ljubše pohajkovanje po tlakovanih ulicah in odkrivanje skritih kotičkov velikih mest – na Počitnice.si najdete pravi oddih za svoj okus! Preverite bogato ponudbo počitniških paketov, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličitein že danes poskrbite za nepozabne počitniške dogodivščine v 2026!

