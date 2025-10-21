Torek, 21. 10. 2025, 9.16
Darilo iz Oljarne Jeruzalem SAT
Z okusom Prlekije: darila, ki ogrejejo srce in zadišijo po domačem
Ko se po vinogradih med brajdami družijo ptice, v kleteh pa po sodih tiho zori novo vino, se začne čas, ko se mize spet šibijo od domačih dobrot. To je čas prijateljev, nazdravljanja in toplih misli, ko že razmišljamo, s čim bomo razveselili svoje najbližje. Martinovo je tu – in z njim popoln trenutek, da odkrijemo darila, ki dišijo po Prlekiji.
V srcu prleških goric, kjer se med bučnimi polji in trtami svetlika jesensko sonce, nastajajo darila z značajem. V Oljarni Jeruzalem–Sat že več kot tri desetletja skrbno pridelujejo stoodstotno bučno olje, ki je postalo simbol kakovosti in tradicije tega dela Slovenije. A ob olju se danes skriva še cela paleta okusov in izdelkov, s katerimi lahko obdarite kogarkoli – od ljubiteljev kulinarike do tistih, ki preprosto cenijo pristno in lepo.
Letos so v oljarni pripravili nekaj posebnega: izbrane darilne pakete ponujajo z dodatnim desetodstotnim popustom. To pomeni, da je zdaj pravi čas za obisk njihove spletne trgovine in pravočasno izbiro daril, ki bodo prinesla nasmeh.
Na njihovi spletni strani Darilni program Oljarne Jeruzalem boste našli številne ideje, med katerimi izstopajo:
-
Darilni paket Dobrote iz Prlekije –
poln okusov, ki spominjajo na domače nedeljske mize.
- Mini darilni komplet Dobrote –
lično zapakirano darilo za majhno pozornost, poslovno darilo ali droben znak hvaležnosti.
- Darilni paket Jeruzalem –
razkošen izbor bučnih dobrot, ki s svojo preprostostjo in eleganco prepriča vsakega gurmana.
Vsi ti izdelki so trenutno znižani za deset odstotkov, zato se velja ustaviti na njihovi spletni strani www.oljarna-jeruzalem.si in izbrati svoj prleški košček tradicije.
Martinovo s posebnim sladkim pridihom
Presenetite goste z nečim drugačnim – bučnim namazom s pistacijo, ki je ena od posebnosti iz oljarne. Gre za posebno, okusno različico priljubljenih pistacijevih krem s prleškim pridihom. Njegov nežen okus po oreških spominja na modno dubajsko čokolado, le da v bolj pristni, domači obliki. Namaz se odlično poda na tople palačinke, rogljičke ali preprosto – na žličko.
Poskusite tudi izvrstne palačinke:
Kuhamo s Karolino: palačinke z vaniljevo kremo ter sladoledom z bučnim oljem in sesekljanimi orehi
Sestavine za 10–12 palačink:
- 3,5 dl mleka
- 1 dl mineralne vode
- 25 dag moke (mehke)
- 1 žlička sladkorja
- 1 mala žlička soli
- 2 jajci
Jajca ločimo in naredimo sneg. Iz preostalih sestavin naredimo gladko maso, moko dodajamo počasi, na koncu previdno dodamo še sneg in pustimo nekaj minut. S tem, ko smo dodali sneg, bodo palačinke bolj penaste.
Sestavine za vaniljevo kremo:
- 8,5 dl mleka
- 2 vrečki vaniljevega pudinga
- 1 jajce
- sladkor (kot piše v navodilih za puding)
Potrebujete še:
- vaniljev sladoled
- bučno olje
- orehe
Od mleka odvzamemo približno en deciliter, mu dodamo sladkor, puding in celo jajce ter dobro premešamo. Preostalo mleko zavremo in skuhamo puding. Odstavimo z ognja in vsake toliko premešamo. Če želite, lahko kremi dodate še malo ruma.
Palačinke spečemo na olju ali maslu, kakor nam je ljubše. Premažemo jih z vaniljevo kremo, prepognemo na četrtinko, dodamo kepico vaniljevega sladoleda, prelijemo z bučnim oljem ter potresemo z zdrobljenimi orehi.
Ob prazničnih večerih pa pride prav tudi nekaj, s čimer lahko nazdravimo. V oljarni so razvili edinstven bučni liker, ki s svojo mehko aromo in rahlim tonom z oreški navduši vsakogar, ki rad poskusi nekaj posebnega. To je tista pika na i po kosilu, ko kozarec v roki pogreje in spomni na to, da so najlepše stvari preproste.
Čeprav še nismo zakorakali v december, se praznični čas hitro približuje. In nič ni lepšega kot pravočasno najti darilo, ki nosi pomen. Darilo iz Oljarne Jeruzalem Sat ni le lepo zavit izdelek – je poklon naravi, tradiciji in ljudem, ki z rokami in srcem ustvarjajo nekaj pristnega.
V njihovih katalogu boste našli še več navdiha:
Od elegantnih kompletov bučnih olj do ličnih košaric z likerjem in namazi – vsak kos pripoveduje svojo zgodbo.
Če bi želeli okusiti prleško tradicijo v živo, si 8. novembra rezervirajte dan za Martinovo soboto v Oljarni Jeruzalem Sat. Na dvorišču oljarne boste lahko spoznali zgodbo bučnega olja, si ogledali predstavitveni film in poskusili njihove specialitete z martinovim pridihom. Degustacija bo na voljo po simbolični ceni 5,50 evra na osebo, vzdušje pa bo, kot se za ta praznik spodobi – veselo, domače in dišeče po bučnih dobrotah.
Naj bo obisk oljarne del vašega martinovega doživetja – v družbi ljudi, ki znajo iz zemlje izvabiti najboljše. Več o dogodkih v destinaciji Jeruzalem najdete na jeruzalem-slovenija.si/prireditve/martinovanje.
Ko boste letos izbirali darila, pomislite na tista, ki povezujejo okus, zgodbo in srce. Z izdelki iz Oljarne Jeruzalem Sat boste podarili več kot le darilo – podarili boste košček Prlekije, toplino doma in spoštovanje do pristnega.
OLJARNA JERUZALEM SAT iz SREDIŠČA ob DRAVI, se s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100%, naravnega bučnega olja, uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobljen je tudi evropski znak kakovosti-zaščitena geografska označba.