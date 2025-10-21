Z okusom Prlekije: darila, ki ogrejejo srce in zadišijo po domačem

Ko se po vinogradih med brajdami družijo ptice, v kleteh pa po sodih tiho zori novo vino, se začne čas, ko se mize spet šibijo od domačih dobrot. To je čas prijateljev, nazdravljanja in toplih misli, ko že razmišljamo, s čim bomo razveselili svoje najbližje. Martinovo je tu – in z njim popoln trenutek, da odkrijemo darila, ki dišijo po Prlekiji.

V srcu prleških goric, kjer se med bučnimi polji in trtami svetlika jesensko sonce, nastajajo darila z značajem. V Oljarni Jeruzalem–Sat že več kot tri desetletja skrbno pridelujejo stoodstotno bučno olje, ki je postalo simbol kakovosti in tradicije tega dela Slovenije. A ob olju se danes skriva še cela paleta okusov in izdelkov, s katerimi lahko obdarite kogarkoli – od ljubiteljev kulinarike do tistih, ki preprosto cenijo pristno in lepo.

Letos so v oljarni pripravili nekaj posebnega: izbrane darilne pakete ponujajo z dodatnim desetodstotnim popustom. To pomeni, da je zdaj pravi čas za obisk njihove spletne trgovine in pravočasno izbiro daril, ki bodo prinesla nasmeh.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Na njihovi spletni strani Darilni program Oljarne Jeruzalem boste našli številne ideje, med katerimi izstopajo: Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Darilni paket Dobrote iz Prlekije –

poln okusov, ki spominjajo na domače nedeljske mize.

– poln okusov, ki spominjajo na domače nedeljske mize. Mini darilni komplet Dobrote –

lično zapakirano darilo za majhno pozornost, poslovno darilo ali droben znak hvaležnosti.

– lično zapakirano darilo za majhno pozornost, poslovno darilo ali droben znak hvaležnosti. Darilni paket Jeruzalem –

razkošen izbor bučnih dobrot, ki s svojo preprostostjo in eleganco prepriča vsakega gurmana.

Vsi ti izdelki so trenutno znižani za deset odstotkov, zato se velja ustaviti na njihovi spletni strani www.oljarna-jeruzalem.si in izbrati svoj prleški košček tradicije.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Martinovo s posebnim sladkim pridihom

Presenetite goste z nečim drugačnim – bučnim namazom s pistacijo, ki je ena od posebnosti iz oljarne. Gre za posebno, okusno različico priljubljenih pistacijevih krem s prleškim pridihom. Njegov nežen okus po oreških spominja na modno dubajsko čokolado, le da v bolj pristni, domači obliki. Namaz se odlično poda na tople palačinke, rogljičke ali preprosto – na žličko.

Poskusite tudi izvrstne palačinke: Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Kuhamo s Karolino: palačinke z vaniljevo kremo ter sladoledom z bučnim oljem in sesekljanimi orehi Sestavine za 10–12 palačink: 3,5 dl mleka

1 dl mineralne vode

25 dag moke (mehke)

1 žlička sladkorja

1 mala žlička soli

2 jajci Jajca ločimo in naredimo sneg. Iz preostalih sestavin naredimo gladko maso, moko dodajamo počasi, na koncu previdno dodamo še sneg in pustimo nekaj minut. S tem, ko smo dodali sneg, bodo palačinke bolj penaste. Sestavine za vaniljevo kremo: 8,5 dl mleka

2 vrečki vaniljevega pudinga

1 jajce

sladkor (kot piše v navodilih za puding) Potrebujete še: vaniljev sladoled

bučno olje

orehe Od mleka odvzamemo približno en deciliter, mu dodamo sladkor, puding in celo jajce ter dobro premešamo. Preostalo mleko zavremo in skuhamo puding. Odstavimo z ognja in vsake toliko premešamo. Če želite, lahko kremi dodate še malo ruma. Palačinke spečemo na olju ali maslu, kakor nam je ljubše. Premažemo jih z vaniljevo kremo, prepognemo na četrtinko, dodamo kepico vaniljevega sladoleda, prelijemo z bučnim oljem ter potresemo z zdrobljenimi orehi.

Ob prazničnih večerih pa pride prav tudi nekaj, s čimer lahko nazdravimo. V oljarni so razvili edinstven bučni liker, ki s svojo mehko aromo in rahlim tonom z oreški navduši vsakogar, ki rad poskusi nekaj posebnega. To je tista pika na i po kosilu, ko kozarec v roki pogreje in spomni na to, da so najlepše stvari preproste.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Čeprav še nismo zakorakali v december, se praznični čas hitro približuje. In nič ni lepšega kot pravočasno najti darilo, ki nosi pomen. Darilo iz Oljarne Jeruzalem Sat ni le lepo zavit izdelek – je poklon naravi, tradiciji in ljudem, ki z rokami in srcem ustvarjajo nekaj pristnega.

V njihovih katalogu boste našli še več navdiha: Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Klasični katalog daril

Od elegantnih kompletov bučnih olj do ličnih košaric z likerjem in namazi – vsak kos pripoveduje svojo zgodbo.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Če bi želeli okusiti prleško tradicijo v živo, si 8. novembra rezervirajte dan za Martinovo soboto v Oljarni Jeruzalem Sat. Na dvorišču oljarne boste lahko spoznali zgodbo bučnega olja, si ogledali predstavitveni film in poskusili njihove specialitete z martinovim pridihom. Degustacija bo na voljo po simbolični ceni 5,50 evra na osebo, vzdušje pa bo, kot se za ta praznik spodobi – veselo, domače in dišeče po bučnih dobrotah. Naj bo obisk oljarne del vašega martinovega doživetja – v družbi ljudi, ki znajo iz zemlje izvabiti najboljše. Več o dogodkih v destinaciji Jeruzalem najdete na jeruzalem-slovenija.si/prireditve/martinovanje .

Ko boste letos izbirali darila, pomislite na tista, ki povezujejo okus, zgodbo in srce. Z izdelki iz Oljarne Jeruzalem Sat boste podarili več kot le darilo – podarili boste košček Prlekije, toplino doma in spoštovanje do pristnega.

OLJARNA JERUZALEM SAT iz SREDIŠČA ob DRAVI, se s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100%, naravnega bučnega olja, uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobljen je tudi evropski znak kakovosti-zaščitena geografska označba.