Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
21. 10. 2025,
9.16

Osveženo pred

47 minut

Vsebino omogoča Oljarna Jeruzalem SAT

Natisni članek

Natisni članek
Prlekija palačinke namaz gurman darila recept bučno olje Jeruzalem SAT advertorial

Torek, 21. 10. 2025, 9.16

47 minut

Darilo iz Oljarne Jeruzalem SAT

Z okusom Prlekije: darila, ki ogrejejo srce in zadišijo po domačem

Vsebino omogoča Oljarna Jeruzalem SAT
oljarna Jeruzalem SAT | Foto JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Ko se po vinogradih med brajdami družijo ptice, v kleteh pa po sodih tiho zori novo vino, se začne čas, ko se mize spet šibijo od domačih dobrot. To je čas prijateljev, nazdravljanja in toplih misli, ko že razmišljamo, s čim bomo razveselili svoje najbližje. Martinovo je tu – in z njim popoln trenutek, da odkrijemo darila, ki dišijo po Prlekiji.

V srcu prleških goric, kjer se med bučnimi polji in trtami svetlika jesensko sonce, nastajajo darila z značajem. V Oljarni Jeruzalem–Sat že več kot tri desetletja skrbno pridelujejo stoodstotno bučno olje, ki je postalo simbol kakovosti in tradicije tega dela Slovenije. A ob olju se danes skriva še cela paleta okusov in izdelkov, s katerimi lahko obdarite kogarkoli – od ljubiteljev kulinarike do tistih, ki preprosto cenijo pristno in lepo.

Letos so v oljarni pripravili nekaj posebnega: izbrane darilne pakete ponujajo z dodatnim desetodstotnim popustom. To pomeni, da je zdaj pravi čas za obisk njihove spletne trgovine in pravočasno izbiro daril, ki bodo prinesla nasmeh.

oljarna Jeruzalem SAT | Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Na njihovi spletni strani Darilni program Oljarne Jeruzalem boste našli številne ideje, med katerimi izstopajo:

Vsi ti izdelki so trenutno znižani za deset odstotkov, zato se velja ustaviti na njihovi spletni strani www.oljarna-jeruzalem.si in izbrati svoj prleški košček tradicije.

oljarna Jeruzalem SAT | Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Martinovo s posebnim sladkim pridihom

Presenetite goste z nečim drugačnim – bučnim namazom s pistacijo, ki je ena od posebnosti iz oljarne. Gre za posebno, okusno različico priljubljenih pistacijevih krem s prleškim pridihom. Njegov nežen okus po oreških spominja na modno dubajsko čokolado, le da v bolj pristni, domači obliki. Namaz se odlično poda na tople palačinke, rogljičke ali preprosto – na žličko.

Poskusite tudi izvrstne palačinke: oljarna Jeruzalem SAT, palačinke | Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Kuhamo s Karolino: palačinke z vaniljevo kremo ter sladoledom z bučnim oljem in sesekljanimi orehi

Sestavine za 10–12 palačink:

  • 3,5 dl mleka
  • 1 dl mineralne vode
  • 25 dag moke (mehke)
  • 1 žlička sladkorja
  • 1 mala žlička soli
  • 2 jajci

Jajca ločimo in naredimo sneg. Iz preostalih sestavin naredimo gladko maso, moko dodajamo počasi, na koncu previdno dodamo še sneg in pustimo nekaj minut. S tem, ko smo dodali sneg, bodo palačinke bolj penaste.

Sestavine za vaniljevo kremo:

  • 8,5 dl mleka
  • 2 vrečki vaniljevega pudinga
  • 1 jajce
  • sladkor (kot piše v navodilih za puding)

Potrebujete še:

  • vaniljev sladoled
  • bučno olje
  • orehe

Od mleka odvzamemo približno en deciliter, mu dodamo sladkor, puding in celo jajce ter dobro premešamo. Preostalo mleko zavremo in skuhamo puding. Odstavimo z ognja in vsake toliko premešamo. Če želite, lahko kremi dodate še malo ruma.

Palačinke spečemo na olju ali maslu, kakor nam je ljubše. Premažemo jih z vaniljevo kremo, prepognemo na četrtinko, dodamo kepico vaniljevega sladoleda, prelijemo z bučnim oljem ter potresemo z zdrobljenimi orehi.

Ob prazničnih večerih pa pride prav tudi nekaj, s čimer lahko nazdravimo. V oljarni so razvili edinstven bučni liker, ki s svojo mehko aromo in rahlim tonom z oreški navduši vsakogar, ki rad poskusi nekaj posebnega. To je tista pika na i po kosilu, ko kozarec v roki pogreje in spomni na to, da so najlepše stvari preproste.

oljarna Jeruzalem SAT, liker | Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Čeprav še nismo zakorakali v december, se praznični čas hitro približuje. In nič ni lepšega kot pravočasno najti darilo, ki nosi pomen. Darilo iz Oljarne Jeruzalem Sat ni le lepo zavit izdelek – je poklon naravi, tradiciji in ljudem, ki z rokami in srcem ustvarjajo nekaj pristnega.

V njihovih katalogu boste našli še več navdiha: oljarna Jeruzalem SAT, darilni program | Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Od elegantnih kompletov bučnih olj do ličnih košaric z likerjem in namazi – vsak kos pripoveduje svojo zgodbo.

oljarna Jeruzalem SAT | Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O. Foto: JERUZALEM SAT- OLJARNA IN MEŠALNICA SREDIŠČE, D.O.O.

Če bi želeli okusiti prleško tradicijo v živo, si 8. novembra rezervirajte dan za Martinovo soboto v Oljarni Jeruzalem Sat. Na dvorišču oljarne boste lahko spoznali zgodbo bučnega olja, si ogledali predstavitveni film in poskusili njihove specialitete z martinovim pridihom. Degustacija bo na voljo po simbolični ceni 5,50 evra na osebo, vzdušje pa bo, kot se za ta praznik spodobi – veselo, domače in dišeče po bučnih dobrotah.

Naj bo obisk oljarne del vašega martinovega doživetja – v družbi ljudi, ki znajo iz zemlje izvabiti najboljše. Več o dogodkih v destinaciji Jeruzalem najdete na jeruzalem-slovenija.si/prireditve/martinovanje.

Ko boste letos izbirali darila, pomislite na tista, ki povezujejo okus, zgodbo in srce. Z izdelki iz Oljarne Jeruzalem Sat boste podarili več kot le darilo – podarili boste košček Prlekije, toplino doma in spoštovanje do pristnega.

Oljarna Jeruzalem SAT, darila, certifikati | Foto:

OLJARNA JERUZALEM SAT iz SREDIŠČA ob DRAVI, se s svojo preko stoletno tradicijo predelave 100%, naravnega bučnega olja, uvršča v najvišji kakovostni razred in med slovenske zaščitene posebne kmetijske pridelke oziroma živila z geografsko označbo. Pridobljen je tudi evropski znak kakovosti-zaščitena geografska označba.

Fotogalerija
1
 / 9
pistacijev namaz
Trendi Okusi letošnje pomladi: bučno olje, pistacija in čokolada
Oljarna Jeruzalem SAT
Trendi Ideja za kulinarični izlet ob koncu tedna: bučno olje, pistacija in čokolada
Oljarna Jeruzalem SAT, darila
Trendi Darila iz Prlekije, ki navdušijo tudi najbolj zahtevne gurmane
Oljarna Jeruzalem SAT, darila
Trendi Štajersko prekmurski biser, ki navdušuje

Prlekija palačinke namaz gurman darila recept bučno olje Jeruzalem SAT advertorial
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.