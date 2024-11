Darila iz Prlekije, ki navdušijo tudi najbolj zahtevne gurmane

Ko izbiramo darila, pogosto iščemo nekaj posebnega, nekaj, kar bo obdarovanca zares razveselilo. Slovenci smo znani po tem, da radi podarjamo darila, ki nosijo pridih domačnosti in tradicije. Okusna in edinstvena darila s hrano so vedno posebna poslastica, vendar je ta izbrana zbirka najboljših idej za darila s hrano in pijačo še posebej privlačna.

ČRNI PETEK AKCIJA do 30.11.2024

Uporabi kodo TEDEN20 za 20 - odstotni popust in brezplačno poštnino.

December je čas, ko se veselimo toplih trenutkov z bližnjimi, okraševanja doma in seveda obdarovanja. V tem prazničnem mesecu si radi vzamemo čas za izkazovanje hvaležnosti in ljubezni z izbranimi darili, ki prinašajo veselje in zadovoljstvo.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

V iskanju pravega darila

Ko izbiramo darila, pogosto iščemo nekaj posebnega, nekaj, kar bo obdarovanca zares razveselilo. Darila Oljarne Jeruzalem SAT so kot nalašč za praznični čas, saj gre za darila, ki jih lahko uživamo in cenimo s čuti. Namesto tipičnih predmetov, ki hitro izgubijo vrednost, darila v obliki hrane in pijače prinašajo edinstven užitek ob okušanju in deljenju z najbližjimi.

Oljarna Jeruzalem SAT z dolgoletno tradicijo pridelave vrhunskih bučnih olj in drugih lokalnih dobrot ponuja popolno izbiro za tiste, ki želijo obdarovati s kakovostnimi in užitnimi darili, ki nosijo edinstven pečat Prlekije in Prekmurja.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Dodana vrednost geografske označbe

Ena največjih prednosti daril Oljarne Jeruzalem SAT je njihova geografska označba. Bučno olje z geografskim poreklom ima poseben pečat kakovosti, ki zagotavlja, da so izdelki pridelani v skladu s tradicionalnimi postopki ter s skrbjo za okolje. S takšnim darilom ne podarimo zgolj okusa, ampak tudi zgodbo o slovenski dediščini in ljubezni do narave.

Darila, ki jih lahko zaužijemo, so odlična izbira, saj poleg estetskega videza in simbolike prinašajo tudi praktično vrednost. Ljudje vedno cenimo kakovostne in okusne izdelke, ki jim je nekdo posvetil čas in ljubezen. Poleg tega so užitna darila vedno dobrodošla – ni možnosti, da bi jih obdarovanec odložil na polico, saj bodo hitro našla mesto na praznični mizi in prispevala k čarobnemu vzdušju.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Praznični izbor Oljarne Jeruzalem SAT

Oljarna Jeruzalem SAT ponuja širok spekter darilnih paketov, ki so premišljeno sestavljeni za različne okuse in priložnosti. V njihovih paketih boste našli vrhunsko bučno olje, bučna semena in druge bučne dobrote. Vsak paket je lično zapakiran in pripravljen za takojšnje obdarovanje – popoln za vse, ki cenijo kakovost in eleganco v enem.

Izbira daril Oljarne Jeruzalem SAT je tudi podpora slovenskemu gospodarstvu in lokalnim proizvajalcem. S tem ko kupujemo pri domačih proizvajalcih, prispevamo k razvoju lokalne skupnosti ter spodbujamo trajnostno in odgovorno potrošnjo. Poleg tega pa lokalni izdelki nosijo unikatnost, ki je v množici množičnih izdelkov vedno bolj cenjena.

Izdelki Oljarne Jeruzalem SAT so darila, ki navdušijo vsakogar. Njihova kakovost in edinstvenost jih postavljata v sam vrh kulinaričnih daril. Ne glede na priložnost bodo ta darila vedno prinesla nasmeh na obraz obdarovanca.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Zdravje in okus v enem

Bučno olje je cenjeno tako zaradi svojega okusa kot zaradi zdravilnih lastnosti. Bogato je z vitamini in minerali ter ima pozitiven vpliv na zdravje, saj spodbuja imunski sistem in deluje protivnetno. S takšnim darilom ne podarimo le užitka, temveč tudi skrb za zdravje naših bližnjih, kar je še posebej pomembno v zimskih mesecih, ko je imunski sistem nekoliko bolj obremenjen.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Izberite darilo z ljubeznijo

Na koncu je najlepše darilo tisto, ki ga izberemo s srcem. Darila Oljarne Jeruzalem SAT združujejo slovensko tradicijo, kakovost in ljubezen do narave v enem. V decembru, ko se še posebej trudimo ustvariti čarobne trenutke, bodo darila iz Oljarne Jeruzalem SAT zagotovo prispevala k prazničnemu vzdušju in obdarovance popeljala v svet izvrstnih okusov.

Za praznične dni razveselite s tradicionalno rulado Oljarne Jeruzalem SAT

Tradicinalna rulada Oljarne Jeruzalem SAT z mletimi bučnicami se je rodila prav v tej oljarni in je sladica, ki navduši vsakogar. Je zdrava, slastna in enostavna za pripravo. Prav ta recept za bučno rulado z mletimi bučnimi semeni je v njihovem 20 letnem obstoju postal brezčasen.

Zgodba oljarne in mešalnice Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi sega v leto 1919, njihovo bučno olje pa umeščajo na jedilnike po Sloveniji in svetu. Za praznično vzdušje smo razkrili enega njihovih najboljših tradicionalnih receptov, ki so brezčasni še danes. Njihov darilni program bo cenjen pod marsikatero novoletno jelko in omamen vonj bučnega olja bo popestril marsikatero novoletno jed.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT

Sestavine:

6 rumenjakov,

6 žlic sladkorja,

1 vanilin sladkor,

1 limonin sladkor

Priprava:

To umešajte. Že umešani masi počasi dodate 100g suhih mletih bučnih semen in sneg iz 6 beljakov. Polijete na pekovski papir v pekač in pečete na 180° približno 10 minut. Ko je biskvit pečen, ga namažete s kislo smetano in zavijete. Postavite za nekaj časa v hladilnik, nato postrežete.

Mleta bučna semena lahko naročite tukaj.

Izdelki Oljarne Jeruzalem SAT so darila, ki navdušijo vsakogar. Njihova kakovost in edinstvenost jih postavljata v sam vrh kulinaričnih daril. Ne glede na priložnost bodo ta darila vedno prinesla nasmeh na obraz obdarovanca.

M 051 439 049, 031 276 979, 041 258 388

E info@oljarna-jeruzalem.si, komerciala@oljarna-jeruzalem.si www.oljarna-jeruzalem.si

