Kje se boste lahko posladkali z 20-metrsko bučno rulado?

Praznik buč praznuje 20 let

Bučno olje je del slovenske kulture, da pa bi prebivalcem bolj približali tudi njegovo proizvodnjo, se je pred 20 leti porodila zamisel o prazniku buč. Ta je prvo leto potekal kar dva dni, obiskovalci pa so si lahko na dnevu odprtih vrat, ki je potekal pred zgradbo Oljarne Jeruzalem SAT, postregli z bučnim oljem, praženo slanino, sušenimi bučnicami, skuto z bučnim oljem ter kruhom s semeni.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT Z leti se je praznik razvijal, obiskalo pa ga je tudi vse več obiskovalcev. Predvsem se je izboljšala kulinarična ponudba, ki je iz leta v leto bogatejša. Sodelovati so začeli tudi različna društva in rokodelci, dogajanje pa so popestrili še s tekmovanjem v kuhanju bučnega golaža.

Kaj se bo dogajalo ob jubileju?

Praznik buč tako obiskovalcem že leta ponuja kulinarično doživetje, ki v prvi vrsti temelji na bučah in bučnem olju, a ne izključuje niti drugih domačih lokalnih dobrot. Dopolnjuje ga prijetno druženje ob kozarčku lokalnega vina in dobri hrani. Tudi letos, ob 20-letnem jubileju, ne bo nič drugače.

Na tekmovanju za najokusnejši bučni golaž bodo letos sodelovale številne ekipe, ki bodo ustvarjale pravo kulinarično doživetje. Poleg strokovne komisije boste bučni golaž lahko preizkusili tudi obiskovalci.

Foto: Oljarna JERUZALEM SAT Svoje brbončice boste lahko razvajali z okusnimi jedmi Brine Robnik Kobal, ki ste jo lahko spremljali na tekmovanju Masterchef 2023. Na letošnjem 20. tradicionalnem prazniku buč bo postregla s pravo gurmansko pojedino, ki jo obožujejo vse generacije. Poskusili boste lahko tudi vrhunske burgerje, ki bodo imeli prav posebno sestavino – buče.

V sklopu 20. praznika buč bo v Središču ob Dravi potekala tudi razstava srediških literatov in srediških ljudskih grbov društva KUD Prasila ob 10. obletnici njihovega delovanja. Kulturni program bo popestril glasbeni gost, kantavtor Tadej Vesenjak.

Na svoj račun bodo prišli tudi otroci. V času dogodka bo potekala likovna ustvarjalnica za otroke, ogledali pa si boste lahko tudi razstavo ustvarjalnih del na temo buč, ki jih bodo v sklopu zgoraj opisane nagradne igre oddali vsi sodelujoči.

Vrhunec dogajanja bo zaznamovala kar 20-metrska bučna rulada

Si želite poskusiti bučno rulado? Prvič v zgodovini praznika buč bodo na dogodku razrezali in postregli 20-metrsko bučno rulado velikanko. Pripravite pa jo lahko tudi doma. Manjšo, seveda. Kako jo pripraviti, si lahko ogledate v spodnjem receptu.

Kako lahko svojo rulado z bučnimi semeni naredite tudi sami? Rulada z bučnimi semeni je prvovrstna in okusna sladica, ki jo obožujejo vse generacije. Predstavljamo vam recept za pripravo rulade z bučnimi semeni. Sestavine: štiri jajca,

100 g sladkorja,

100 g moke,

ena žlica kakava,

pol žličke pecilnega praška,

100 g bučnih semen,

250 ml sladke smetane,

dve žlici sladkorja v prahu,

ena čajna žlička vaniljevega ekstrakta,

dodatna sladka smetana in bučna semena za okras (po želji). Postopek: Najprej pripravite pečico. Segrejte jo na 180 °C. Pripravite pekač za rulado, ki ga obložite s peki papirjem. V skledi stepite jajca in sladkor, dokler ne dobite svetle, puhaste mase. V drugi skledi zmešajte moko, kakav in pecilni prašek. Nato postopoma dodajajte suhe sestavine v jajčno maso in jih nežno premešajte, da se vse sestavine dobro združijo. Na koncu v testo vmešajte bučna semena. Lahko jih pustite cela ali pa jih grobo sesekljate, odvisno od tega, ali želite v ruladi čutiti večje kose semen. Testo enakomerno razporedite po pripravljenem pekaču in ga postavite v predhodno ogreto pečico. Pecite približno od 12 do 15 minut, dokler testo ni rahlo zapečeno in se dvigne. Medtem ko se testo peče, pripravite kremen nadev. V hladno posodo vlijte sladko smetano, sladkor v prahu in vaniljev ekstrakt. S pomočjo mešalnika stepajte, dokler smetana ne postane gosta in čvrsta. Bodite pazljivi, da ne stepate predolgo, da se smetana ne spremeni v maslo. Ko je testo pečeno, ga vzemite iz pečice in ga pustite nekaj minut, da se ohladi. Nato ga previdno obrnite na peki papir, ki ste ga položili na ravno površino. Odstranite peki papir, ki je bil na testu med pečenjem, in nato po vrhu testa enakomerno nanesite pripravljen kremni nadev. Pustite nekaj centimetrov praznega prostora na eni strani, da boste lažje zvili rulado. Pri zvijanju si pomagajte s peki papirjem. Ko je rulada zvita, jo postavite v hladilnik za približno eno uro, da se krema dobro strdi. Preden postrežete, rulado narežite na rezine. Po želji lahko rezine okrasite z dodatno sladko smetano in bučnimi semeni.

Ste vedeli, da za liter Štajersko prekmurskega olivnega olja potrebujete kar 33 srednje velikih buč oziroma 2,5 kilograma bučnih semen? Kljub temu da v Oljarni Jeruzalem SAT za proizvodnjo torej potrebujejo velike količine buč, je Štajersko prekmursko bučno olje certificirano z ZGO (Zaščitena geografska označba) in je pridelano izključno iz slovenskih bučnih semen. 30 odstotkov jih pridela njihovo matično podjetje Jeruzalem Ormož SAT, preostali delež pa odkupijo od okoliških pridelovalcev buč.

Bučno olje in bučna semena v kuhinji

Bučno olje lahko uporabite v vsaki kuhinji, saj jedem doda pridih domačnosti in poskrbi za pravi gurmanski užitek. Uporabljate ga lahko povsod, saj doda piko na i številnim jedem. Privoščite si bučno rulado, namaz iz bučnih semen, skuto z bučnim oljem, bučno juho, postrv, pečeno na bučnem olju, pečena jajca na bučnem olju, kuhano govedino z bučnim oljem, bučne palačinke, čokoladni mousse z bučnim oljem, šarkelj z bučnim likerjem in še in še. Recepte lahko najdete na spletni strani oljarna-jeruzalem.si. Seveda pa se bučno olje odlično prileže na vsako vrsto solate, lahko ga uporabljamo tudi za mariniranje, pripravo omak, testenin, rižot in še in še.