V ljubljanskih Savljah se je odvijala ena najstarejših in najbolj značilnih tradicionalnih prireditev – 71. Posavsko štehvanje. Gre za edinstveno folklorno prireditev, ki že več kot sedem desetletij ohranja star običaj jezdenja na neosedlanih konjih in razbijanja lesenih sodov.

Dogodek, poln adrenalina, glasbe in dobre hrane, je pritegnil številne obiskovalce, ki so uživali v pristni podeželski tradiciji in druženju. Posavsko štehvanje ostaja pomemben simbol ohranjanja kulturne dediščine in povezovanja lokalne skupnosti.

Kaj je Posavsko štehvanje?

Posavsko štehvanje je tradicionalna igra in tekmovanje, ki izhaja iz podeželskih običajev Posavja in okoliških krajev. Glavni junaki prireditve so neporočeni fantje, ki se podajo na divje, neosedlane konje, pri tem pa s trdimi železnimi kiji poskušajo razbiti lesen sod (štehvo). Namen štehvanja je pokazati pogum, spretnost in jahalne sposobnosti, hkrati pa gre za pomemben družabni dogodek, ki povezuje lokalno skupnost.

Fotogalerija 1 / 58 / 58

Potek letošnjega štehvanja

Letošnja prireditev se je začela že dopoldan z zbiranjem povorke, okraševanjem vozov in konj ter pripravami na tekmovanje. Ob 16. uri je potekal uradni začetek, sledile so vznemirljive vožnje in poskusi razbijanja sodov, ki so pritegnili številne obiskovalce vseh starosti. Program dneva je bil bogat tudi z glasbo.

Zakaj štehvanje še vedno živi?

Posavsko štehvanje ni le tekmovanje, ampak predvsem družabni in kulturni dogodek, ki ohranja pristne podeželske običaje in identiteto regije. Skozi leta je postal simbol tradicije, ki povezuje stare in mlade ter ohranja spomin na življenje in delo na podeželju.

Obiskovalci so lahko poleg adrenalinskega jahanja uživali tudi v pristni kulinariki, rokodelskih izdelkih in druženju.